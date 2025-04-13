越南手信｜14款必買美食特產伴手禮整理　當地人推「1品牌」咖啡

近年香港人前往越南旅遊的人數越來越多，除了旅遊便宜外，當地的美食及咖啡都深受內行人喜愛，不過出國旅遊就是要帶些手信，究竟越南有哪些必買的產品呢？



本期FunTime小編就要來為大家介紹越南必買伴手禮，不管吃的穿的通通有，一起來體驗越南的魅力吧！

越南旅遊熱門必買14大特色手信清單，從地道美食到特色商品一次整理（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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1. 越南咖啡

越南曾經擠下巴西，成為全世界最大的咖啡出產國

說咖啡是越南必買絕對不誇張！越南是世界咖啡第二出產國，2012年還擠下巴西變成全世界最大的咖啡出產國！18世紀的時候，咖啡因法國殖民而傳入了越南，經過150年的歷史，發展出了咖啡文化。他們的咖啡比較苦，所以會用極甜的煉奶中和，形成極苦極甜的終極味道；在越南，可以買到中西部高原產出的優良咖啡豆，或是買些專業的滴漏用具都很適合！

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當地人超推薦TRUNG NGUYEN

有別於三合一咖啡，TRUNG NGUYEN都是純咖啡，還可以選擇咖啡豆種類，他們家的口味有好幾種，但主要以三種咖啡去混合出不同的口感，分別是阿拉比卡咖啡（arabica coffee）、羅布斯塔咖啡（robusta coffee）、艾色莎咖啡（excelsa coffee）。

阿拉比卡：咖啡因含量低酸、甜、鹹味均衡，在不同的烘焙方式下會有不同的芳香味。

羅布斯塔：咖啡因含量高，口味上苦味較強，果酸及香氣都較為薄弱。

艾色莎咖啡：咖啡因極低或幾乎沒有，有著鮮明的水果氣味，但喝起來不算一杯均衡的咖啡，因此通常混在其他咖啡中。



2. 河粉調理包

回香港也能自己煮出地道的越南河粉

到越南吃過在地河粉的朋友都念念不忘，回香港後要怎麼吃到道地的口味呢？越南當地有推出河粉調理包，也是超強的越南必買產品，只要利用調理包，自行加入肉片，添點檸檬、羅勒、魚露和辣椒，就可以打造經典的越南小吃啦！聽說幾乎跟當地小吃攤的味道一模一樣唷！

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3. GERY芝士餅乾

鹹鹹甜甜，超級涮嘴

GERY芝士餅乾在越南的有名程度應該大家都知道了吧！好吃程度甚至曾在剛進入台灣時被一度搶到缺貨呢！餅乾上塗了一層厚厚的芝士醬，餅乾的口感偏鬆脆，芝士醬則是厚到有一點固態的感覺，所以在口感上也稍微有點層次，而且也因為有芝士醬的關係餅乾也比較不易掉屑，超推～

4. 第一排糖

手工製作多層次口感的絕佳手信

第一排糖其實不太算是糖果，是以牛油、花生、腰果為餡，再搭配沾滿椰絲的脆皮，不僅有了糖的甜，還擁有腰果的香脆、椰蓉的清甜，外嫩裡脆、香甜不膩口，是越南必買老少皆宜的伴手禮呢！由於以手工製作，口感相當有層次，搭配茶品、咖啡也很順口，放在冰箱裡，還會有冰淇淋的口感呢！

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5. 榴槤餅

採用新鮮榴槤製成，口感香氣十足超推薦！

說到東南亞，大家還會想到榴槤！越南必買的榴槤餅是使用綠豆沙、榴蓮、冬瓜蜜餞所製成，而且絕對是採用真正的榴蓮無誤，保存時間一般最長也是45天左右，時間短但超新鮮！皮薄餡軟搭配鹹蛋黃的香氣，就算討厭榴蓮的朋友，也值得嘗試一下啦！

小編推薦：新華元榴槤餅



6. 米餅

多種口味任你挑，小孩超愛！

小編最推薦的米餅牌子是「ORION」的AN系列米餅，不知道是哪一個的話，只要到超市看到哪一個包裝上寫著大大的「An」就是他囉！除了原味和海苔外還多出了一個肉鬆餅，每一種都超好吃～不會太油太膩，還有網友買回家想自己吃卻被孩子們搶光呢XD可別低估這款米餅的魅力囉！

7. 越南腰果

在越南可以買到超便宜又好吃的堅果！

越南必買的產品還有堅果類食物，在香港想買點堅果補充營養，價格總是貴到讓人難以下手！越南腰果的出口量是世界首位，因此到越南可以買到經濟又實惠的堅果價格，越南的腰果是分為帶皮和不帶皮的，大概有鹽焗、蜜糖味、原味，小編建議大家還是吃原味會更健康唷！

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8. 綠豆糕

不油不膩的超優質甜點

出國後想帶點手信分給辦公室同事，就可以考慮越南必買的綠豆糕，綠豆糕是越南隨處可見的特色小吃，以磨成粉狀的綠豆粉，搭配白砂糖、植物油製成，甜而不膩，入口即化的口感讓人難忘！尤其推薦黃龍綠豆糕，採用上乘綠豆，用傳統保密的工藝製作而成，味道香濃、鬆軟、入口即溶且不油不膩，也不用擔心發胖唷！

小編推薦：黃龍綠豆糕



9. 綜合蔬果乾

口感香味十足，且一點也不油膩

東南亞國家的水果非常有名，自然少不了由這些香甜水果所衍生的相關產品，綜合蔬果乾也是越南必買的伴手禮，各種口味任君挑選，如紫薯、芋頭、芭蕉、大樹菠蘿等口味，吃起來酥脆爽口，一點也不膩口，味道相當豐富，超適合當下午茶的零嘴啦！

小編推薦：SABAVA、Vinamit



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10. 水果風味POCKY

東南亞特色各種水果口味

Pocky在幾年前開始研發融合當地特色的口味，像是日本就有葡萄、抹茶和甘酒……等等特殊口味，那麼位在東南亞的越南最不能錯過的當然就是水果啦！香蕉、芒果和荔枝蜜桃……等等都是在東南亞國家必買的零食，融入水果風味的pocky真的超香！

11. MAROU朱古力

產地、製成到包裝，通通都是Made In Vietnam

包裝非常精美漂亮，超適合送禮！每個包裝顏色代表可可豆生產地區，越南擁有良好的可可豆品質，因此製造烘焙出來的朱古力也相當美味。

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12. 椰子糖

整顆糖果都可以品嘗到椰香與椰子的甜

東南亞國家大多盛產椰子，椰子製品更是越南必買的伴手禮，幾乎人手一包的椰子原汁製成的椰子糖，用椰子肉碎成絲再加熱煮溶而成，整顆糖果都可以品嘗倒椰香與椰子的甜，與糖精的味道絕對天壤之別，含在口中甚至還可以吃到椰絲和小片椰肉，真是超優質的手信啦！

13. 越南香水

絕對不輸給法國品牌的越南香水

說到香水，相信很多人都會想到法國香水，其實越南香水與法國香水有很大的淵源，早期法國曾殖民越南時，常以越南的天然香料作為香水原料，法國統治越南70年，掠奪了大量的天然香料，法國香水如此有名與越南的原料也脫不了關係。現在越南當地自行推出質量好、價錢相對便宜的香水，且在包裝設計上下足功夫，絕對是越南必買的伴手禮！

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14. 白虎活絡膏

越南三寶之一，功能超多

白虎活絡膏是使用各種藥草製成的止痛膏，這可是在越南當地的民間祖傳秘方外用膏呢！不僅是蚊蟲叮咬、跌倒受傷、瘀青……等，它還號稱可以舒緩風濕、坐骨神經痛、扭傷、挫傷、甚至牙痛、暈車通通都能一罐解決，據說邊按摩邊塗抹藥膏的話最快3-5分鐘就能見效囉！

從香港搭飛機到越南航程約2小時左右，其實越南和我們很靠近，有機會的話不妨到越南走走，體驗當地的民俗風情，愛上這個熱情又純樸的東南亞國家。

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【越南必買】越南其實超好買！2025越南必買伴手禮大公開】