旅遊注意｜行李箱比馬桶髒58倍？專家教清潔「5建議」防帶菌入屋

每次度假回家，你是否會把行李箱直接丟到床上拆行李？小心！你可能正在把比公共馬桶還髒的細菌帶上床。



每日郵報報導，根據英國保險公司InsureandGo委託進行的一項最新研究，行李箱的輪子竟然可能比公共馬桶座髒多達58倍。研究人員對行李箱的輪子、底部和拉桿進行細菌採樣，發現這些部位可能攜帶大量病菌，甚至包括黑黴菌。

勿讓行李喼成為細菌溫床，微生物學家教你行李箱5大清潔要點（點擊放大瀏覽）👇👇👇

微生物學家專家教行李箱正確清潔5建議（01製圖）

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微生物學家Amy-May Pointer指出，

行李箱的輪子可能藏有比公共馬桶座更多的細菌，行李箱底部也同樣不容小覷

她也表示，

「尤其是行李箱的輪子和底部，是細菌的溫床，甚至比馬桶還髒。不過，只要採取基本的衛生措施，就可以防止這些『旅行微生物』跟你一起爬上床或上餐桌」



她提醒，許多人習慣把行李箱放在床上、餐桌旁或衣櫥內，卻忽略這樣可能把大量病菌帶進生活空間。

保持行李箱清潔的5大建議

1. 正確收納行李箱

入住飯店時，應使用行李架放置行李，避免直接接觸地板或床鋪。若飯店未提供行李架，也可用塑膠浴帽包住輪子，防止細菌擴散。

2. 避免行李箱接觸髒污

即使在趕路，也要盡量避免將行李箱拖過積水、泥濘或垃圾堆積處。輪子越乾淨，後續清潔負擔越小。

3. 行李搬運後立刻洗手

行李拉桿是病菌的高風險區域之一。Amy提醒，「你的手等於間接碰過所有你行李接觸過的髒地方」。使用酒精或肥皂勤洗手，是避免感染的第一步。

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4. 回家立刻擦拭行李箱

回家後，應馬上用消毒濕紙巾或肥皂水擦拭整個行李箱表面，避免細菌在家中擴散。

5. 定期清洗行李箱

若行李箱輪子可拆卸，建議泡在溫肥皂水中清洗。硬殼箱可使用稀釋漂白水擦拭；布面行李箱可用吸塵器吸塵或用小梳打粉除黴。保持乾燥通風能有效防止黴菌滋生。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】