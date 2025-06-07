深圳夏日「荷花地圖」4大景點打卡滿塘粉荷睡蓮　這時段最好看

仲夏，是荷花盛放的主場。在水榭亭台中，去看小荷才露尖尖角的清雅，感受古人筆下的詩意水墨畫。



伴隨着蟬吟聲聲，蛙鳴陣陣，灼灼荷花已經立於翠湖中，成為深圳夏天最美的模樣。得益於今年充沛的雨水，荷花初綻時間較往年提前，趁着假期就可以出發，賞一波夏日早荷。

收集了4個深圳「夏日賞荷公園」，分享給你。

Tips：賞荷需趁早，從日出至上午的11:00是最佳賞荷時段，中午氣温升高後花瓣會逐漸收攏～



1. 洪湖公園：百畝荷花海，邂逅夏日限定浪漫

洪湖公園是深圳首個以荷花為主題的公園，坐擁百畝荷塘，每到夏季便能欣賞到「接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅」的壯觀景象，吸引無數人紛至沓來。

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在紅色芙蓉橋和城市天際線的背景中，粉白相間的荷花在荷葉間肆意綻放，一幅專屬於深圳夏日的絕美畫卷緩緩展開。

最佳賞荷點👇👇👇

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1. 亭榭·古橋

荷風亭、兩宜亭、渡逸橋……這些點綴在荷塘邊的古韻建築，既是賞花的好地方，也是遊人眼中獨特的風景線。

登高自下而望，是賞滿塘荷花最好的角度，碧綠的荷葉層層疊疊鋪成滿湖翠蓋，粉白相間的荷花微微搖曳，感受古人筆下「多少樓台煙雨中」的朦朧詩意，令人陶醉。

2. 蓮香湖·曲水棧道

沿着蓮香湖的棧道穿行，放慢腳步，近距離欣賞荷花的姿態，一整片白荷顯得愈發純淨如雪，感受習習涼風吹過荷田，讓人感覺瞬間清涼下來，燥熱似乎也因此褪去了三分。

自1988年以來，洪湖公園每年夏季都會舉辦荷花展活動，今年預計將於6月中旬開幕，屆時洪湖公園將會迎來更美的荷花盛景，已經開始期待了。

洪湖公園

位置：羅湖區文錦北路2023號

交通：地鐵7號線洪湖站B出口（東門）

開放時間：06:00-23:00，門票免費



2. 明湖公園：深圳賞荷新去處，很冷門

如果說洪湖公園是深圳的賞荷熱門地，那麼位於光明的明湖公園便是可獨享的「荷塘秘境」，藏着一整片靜謐的粉色荷海。

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因為離市區較遠，沒有人來人往，只有滿池荷香與樹影婆娑，是深圳難得的清淨之地，適合慢下來靜靜遊園。

明湖公園的荷花都聚集在一整片湖中，面積不算小，雖說沒有廊亭水榭，卻以最本真的姿態，演繹着「接天蓮葉」的自然詩意。

湖中錦鯉

一尾紅色錦鯉守護在荷花中，與翠綠欲滴的荷葉相互映襯，為這片靜謐增添了幾分靈動生機。

掩映綠意·芙蓉朵朵

沿湖漫步，粉荷熱烈綻放的姿態尤為動人。荷葉如翡翠圓盤層層鋪展，荷花在碧波之上亭亭玉立，陽光穿透葉隙灑落時，連水中的倒影都泛着朦朧光暈，正應了古詩中那句「中通外直，不蔓不枝」。

漫步綠意小森林

明湖公園是圍繞「山水自然，明湖七境」為主題的千畝城市綜合性公園，總面積有58.3公頃。

賞荷之餘沿着石雕棧道走走，漫步這座綠色小森林，綠意與湖光相輝映，即便是在非荷花季，這裏也是一個散心好的選擇。

明湖公園

位置：光明區鳳凰塘尾社區光明大道西端

交通：周邊距離地鐵站較遠，建議自駕/打車

開放時間：06:00-22:00，門票免費



3. 萬景樓：中式古風城樓，人少景美

深圳人新晉的寶藏賞荷打卡地，莫過於沙井的萬景樓。這座融合明代城牆與蘇式園林精髓的仿古建築群，圍繞着滿池荷花顯得別有一番韻味，而且免門票，無需預約。

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蘇式園林·倚廊聽風賞荷

萬景樓下的荷花池雖面積不大卻精巧別緻。

曲廊迴轉處，粉白荷花在青磚黛瓦間若隱若現；假山疊石旁，翠綠荷葉如翡翠圓盤層層鋪展，有種身處水墨畫中的美感，很適合穿着漢服來拍一組古風寫真，收穫「人在畫中游」的古典美學體驗。

一湖荷香，滿池清涼。荷葉在風中翻湧成浪，簇擁着千姿百態的荷花，有的含苞待放，有的嬌豔盛開，就連水中倒影都美好地讓人駐足，將一湖粉綠交織為濃濃夏意。

賞荷賞累了便在涼亭休憩，倚廊聽風賞荷，耳邊無城市噪音，不知覺中一下午便過去。

萬景樓

位置：寶安區新橋街道沙井中心19號

交通：地鐵11號線沙井站C出口，步行14min

開放時間：07:00-22:00，門票免費



4. 荷蘭花卉小鎮：水中睡蓮，莫奈油畫秘境

荷蘭花卉小鎮東門的蘆趣湖，是深圳少有可以觀賞睡蓮的地方。

如今正值花期，放眼望去，青翠蓮葉以層層疊疊的綠意環繞湖面，像是天然的綠色島嶼，紫的、粉的、白的睡蓮錯落清幽地綻放着，將碧波裝點成流動的莫奈調色盤。

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沿湖而建的木質棧道是最佳觀景位，睡蓮依偎在橋畔自在舒展，行走於橋上能最大限度的觀察到睡蓮的姿態和肌理。

在盈盈的藍綠色裏迎接夏日，湖水宛如鏡面，雲影相映，綠意小森林暈染出唯美風景，各種顏色的睡蓮清幽地綻放着，恍若印象派筆觸在現實中的重現。

賞花之餘，在這個異國風情的小鎮買花、逗鳥、喝茶......開啟半日閒逛也是不錯的體驗。

荷蘭花卉小鎮（東門）

位置：南山區前海公園荷蘭花卉小鎮

交通：周邊距離地鐵站較遠，建議自駕/打車



綠畔夏日長，晴天雨天都是賞荷的好時間，趁着假期去賞一波夏日早荷。

Tips：

1. 文中洪湖公園圖片為往期拍攝，其他公園均拍攝於2025.5.28；

2. 賞荷需趁早，從日出至上午的11:00是最佳賞荷時段，中午氣温升高後花瓣會逐漸收攏；

3. 湖邊蚊蟲較多，務必做好驅蚊防範；

4. 防曬避雨，準備好遮陽帽、遮陽傘；

5. 不採摘荷葉荷花，尊重自然生態。



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