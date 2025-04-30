深圳「世界之窗」全新升級！水世界已開幕、5.1更有無人機表演

還記得小時候去世界之窗的興奮嗎？埃菲爾鐵塔、泰姬陵、金字塔等地標，留下一代人的青春回憶。



最近聽說老朋友世界之窗全新升級了，新區域、新項目、新玩法，熟悉的舊記憶裏，疊加新的漫步遊玩體驗。

2025升級版世界之窗 太太太太太好玩了

將夏天的炎熱拋諸腦後，初啟的假期，是小時最無憂無慮的玩耍時光，更是忙碌生活的成年人，難得的情緒出口。

一座樂園，N種玩法，跨越晝夜，暢玩不停，大人孩童，各得其樂。

《IMAGINE NATION 幻》超現實視覺奇觀震撼開演

從4月25日，全球頂尖級魔術天團，超級魔幻大師Franz Harary領銜創作《IMAGINE NATION 幻》，即將強勢登陸深圳世界之窗，共同呈現一場充滿驚喜與震撼的夢幻世界。

「侏羅紀水世界」涼爽開園，用玩水打開夏天

氣溫漸升，深圳人盼了許久的「侏羅紀水世界」已於4月25日涼爽開放啦，恐龍滑道、小恐龍戲水池、恐龍御水訓練營……名副其實的玩水天堂。

每當踏入這片「遠古叢林」，就彷彿回到了恐龍時代，無論大小朋友，都能收穫美妙玩水體驗。

新項目「叢林搗蛋」正式開放，自由起飛

更令人驚喜的是，全新動感項目「叢林搗蛋」將於明日（4月25日）重磅上線，乘坐小飛機自由升降，夢迴童年快樂時光～

米開朗琪羅奇遇 親子游玩天堂

乘坐着吉普車一路穿行開啟夢幻童話之旅，體驗與文藝巨匠的時空對話。精緻的花園，神秘的森林還有夢幻的餅乾糖果屋，一切都充滿了未知的魔力。

空中花園 俯瞰浪漫美景

從空中俯瞰整個園區，將深圳世界之窗幾大區域的微縮景觀像盡收眼底，日落時分更是格外浪漫。

「空中花園」（ShenZhenStyle授權使用）

梅拉尼亞小鎮 假裝在歐洲

（ShenzhenStyle提供）

推開「梅拉尼亞小鎮」的大門，處處可見多巴胺配色的城堡，布拉格廣場瀰漫着神秘而古老的氣息，彷彿穿越至中世紀歐洲街頭。

「 更多動感項目．快樂指數100%」

除此以外，還有超多動感項目等你來解鎖。暹羅小飛象、追夢樂園、激流大峽谷、馬丘比丘迷城等等，遛娃或自己玩都超滿足！

非遺火壼、打鐵花+無人機 好玩不止億點點

除了數不盡的遊玩項目，世界之窗還特別準備了一系列好玩的演藝項目，從早到晚精彩不停。

前方高能！5月1日-5日，WoW潮音嘉年華來襲，連續五天，超強陣容，炫酷歌曲，打造一場前所未有的潮音派對盛會。

live濃度又又又爆棚啦！高卿塵、上官喜愛等多位知名音樂製作人，打破常規，掀起國潮電音狂歡，跟着音樂擺動就對了。

《非遺火壼&打鐵花》

夜色漸濃，終於等到期待十足的非遺火壺表演。師傅們雙手快速抖動，激起一片火樹銀花的絢爛，宛如繁星墜落人間，浪漫無法言喻。

緊接着一段震耳欲聾的音樂響起，打鐵花匠人們將鐵水拋向空中，瞬間綻放出璀璨的火花。1600℃的鐵水化作漫天星辰，一場極致浪漫的視覺盛宴由此開啟！

《無人機表演》

無人機表演同樣令人歎為觀止，千架無人機騰空而起，在夜空中，編織出流動的星河畫卷，每一幀都美得像夢境。

五一期間，世界之窗將連續五個晚上演無人機表演，愛熱鬧的小夥伴一定要碼住了！

看着科技與藝術共譜視覺史詩級別陣列場景，作為生活在「科技之城」的深圳人很難不驕傲。

近百場精彩演藝 五一假期玩個痛快

集結各國演藝，融合傳統與潮流，互動不停，歡呼不斷。在世界之窗這座神秘東方樂園裏，精彩演藝，永遠是下一場更燃。

《歡樂世界大巡遊》

沿着主幹道一路追隨到四大洲噴泉，一場夢幻之旅即將開啟，美輪美奐的花車吸引全場目光，伴隨歡快的音樂奏響，讓人忍不住跟着搖擺。

NPC們的表演為巡遊增添無限活力，歡樂世界大巡遊一連串的登場演出，為遊客朋友們帶來了無盡的歡樂和祝福。

《出埃及記》

來到金碧輝煌的金字塔前，在氣勢恢宏的音樂之下，見證尼羅河畔的恢弘史詩，埃及文化與舞蹈完美演繹，讓人過目難忘。

《宋干節巡遊》

歌舞升平的泰蘭德風情文化季來了，一秒穿越東南亞。宋乾女神身着華服隨着音樂起舞，將好運與福氣灑滿整個樂園。

《 宋干節巡遊》（ShenzhenStyle提供）

《大長今》

另一頭，《大長今》經典劇目重現，彷彿穿越至風雲變幻的宮廷時代，熟悉的情節全新的感悟，誰的童年DNA又動了？

無論是各具特色的演藝，還是各國文化齊聚的巡遊狂歡，或是刺激好玩的遊樂項目，根本看不完玩不完！

（ShenzhenStyle提供）

深圳世界之窗



地址：

廣東省深圳市南山區深南大道9037號



營業時間：

10:00-21:30（ 夜場18:00後入場）

五一假期營業時間 9:00-22:30



交通：

1. 地鐵1/2號線世界之窗站J出口直達

2. 乘坐公交於世界之窗站



門票價格：

標準全日票 220元/人

半價全日票 110元/人

夜場票 120元/人

青春學生票 168元/人



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