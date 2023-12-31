深圳美食｜南山玻璃屋Cafe　咖啡鮮花做主題　擁蔚藍海景必打卡

秋天終於結束了，如果有一個地方，四季如夏，被鮮花、綠葉包圍，透過玻璃窗，還能看到蔚藍的大海，你會想去嗎?



被陽光寵愛的日式玻璃屋

你想全天無間斷地感受陽光的照射，無論是日出時分的第一縷陽光，還是正午時炙熱的驕陽，又或是黃昏時浪漫的晚霞嗎？如果想，那你一定要來Flower Yin Coffee花房咖啡這裡！坐在被鮮花包圍的二層小樓，穿過透明的玻璃去感受陽光時刻的變幻。

穿過深圳蛇口港的一條不起眼的小巷子，一眼就能看到這間灑滿陽光的玻璃花房，好似蛇口港所有陽光都被它吸引了過來。

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肉眼可見自帶日式濾鏡的玻璃小屋，院內、門前、屋內擺滿了各式各樣的鮮花，因此在這裡還經常能看到一些小客人飛來飛去。陽光穿過院內的任意一棵小樹，溫暖的灑在你的身上，把深圳冬日僅有的寒氣，一掃而光。

隱身「叢林」的望海小樓

從樓下的小院子走出去，就是一望無際的大海。蛇口港這裡停著許許多多的小船，時不時還能看到飛翔的海鷗。這裡像是隱藏在深圳，最安靜的後花園。

走到玻璃花房的二樓，可以透過層層綠葉看到蔚藍的大海。雖說不能看到全部的海景，但卻另有一番小清新的感覺。小陽台處透過陽光輕撫海邊的微風，看著海上波光粼粼的倒映，陽光透過樹葉灑在身上，慵懶的感覺彷彿回來了最快樂的夏天。

二樓最舒服的地方也就是玻璃窗前的位置了，帶著因為忙碌許久沒有翻開的書，曬著冬日裡最溫暖的陽光。在這裡，可以自在的度過一個週末，休息時，抬頭就能把綠色盡收眼底。

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聖誕氣氛最濃的花房

在聖誕月，這裡被濃濃的聖誕氛圍籠罩著，小木門上掛上了專屬聖誕的樅樹裝飾。窗邊擺滿了小禮物，彷彿是聖誕老人就住在這裡，樓梯盡頭還藏著一顆高高的聖誕樹。

本就被鮮花和綠樹包裹起來的小店，稍加點綴就能感受到聖誕的歡樂氛圍。店內放著連續20年稱霸東半球的聖誕歌：All I want for Christmas is you。坐在店裡喝杯熱咖啡，提前感受聖誕節的溫馨的幸福感。

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販賣幸福的花房咖啡

路過這裡的人都會被花房的溫馨氛圍吸引過來，清晨路上跑步的行人路過這裡都會進來坐坐。無論今天即將到來的工作內容有多麼繁重，都會因為這個溫馨美好的早晨變得輕鬆許多。

店內的咖啡豆會在每季過後進行一次更換，如果喝到自己喜歡的口味一定要問咖啡師，否則下一次也許就喝不到了喔~

一樓店內擺著的小花束是可以買的，店內的花藝師每週都會去購買新鮮的花回來，店內的鮮花每週更換一批全新的鮮花。只要告訴花藝師叔叔你喜歡的色系，走的時候就可以抱走一束超美的法系鮮花。

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Flower Yin Coffee 花房咖啡

地址：深圳南山區蛇口利安商務大廈B座102

路線：深圳地鐵2號線東角頭站A出口，向海邊步行約10分鐘

營業時間：8:30am – 8:30pm



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