深圳美食｜南山玻璃屋Cafe　咖啡鮮花做主題　擁蔚藍海景必打卡

秋天終於結束了,如果有一個地方,四季如夏,被鮮花、綠葉包圍,透過玻璃窗,還能看到蔚藍的大海,你會想去嗎?



被陽光寵愛的日式玻璃屋

你想全天無間斷地感受陽光的照射,無論是日出時分的第一縷陽光,還是正午時炙熱的驕陽,又或是黃昏時浪漫的晚霞嗎?如果想,那你一定要來Flower Yin Coffee花房咖啡這裡!坐在被鮮花包圍的二層小樓,穿過透明的玻璃去感受陽光時刻的變幻。

穿過深圳蛇口港的一條不起眼的小巷子,一眼就能看到這間灑滿陽光的玻璃花房,好似蛇口港所有陽光都被它吸引了過來。

肉眼可見自帶日式濾鏡的玻璃小屋,院內、門前、屋內擺滿了各式各樣的鮮花,因此在這裡還經常能看到一些小客人飛來飛去。陽光穿過院內的任意一棵小樹,溫暖的灑在你的身上,把深圳冬日僅有的寒氣,一掃而光。

隱身「叢林」的望海小樓

從樓下的小院子走出去,就是一望無際的大海。蛇口港這裡停著許許多多的小船,時不時還能看到飛翔的海鷗。這裡像是隱藏在深圳,最安靜的後花園。

走到玻璃花房的二樓,可以透過層層綠葉看到蔚藍的大海。雖說不能看到全部的海景,但卻另有一番小清新的感覺。小陽台處透過陽光輕撫海邊的微風,看著海上波光粼粼的倒映,陽光透過樹葉灑在身上,慵懶的感覺彷彿回來了最快樂的夏天。

二樓最舒服的地方也就是玻璃窗前的位置了,帶著因為忙碌許久沒有翻開的書,曬著冬日裡最溫暖的陽光。在這裡,可以自在的度過一個週末,休息時,抬頭就能把綠色盡收眼底。

聖誕氣氛最濃的花房

在聖誕月,這裡被濃濃的聖誕氛圍籠罩著,小木門上掛上了專屬聖誕的樅樹裝飾。窗邊擺滿了小禮物,彷彿是聖誕老人就住在這裡,樓梯盡頭還藏著一顆高高的聖誕樹。

本就被鮮花和綠樹包裹起來的小店,稍加點綴就能感受到聖誕的歡樂氛圍。店內放著連續20年稱霸東半球的聖誕歌:All I want for Christmas is you。坐在店裡喝杯熱咖啡,提前感受聖誕節的溫馨的幸福感。

販賣幸福的花房咖啡

路過這裡的人都會被花房的溫馨氛圍吸引過來,清晨路上跑步的行人路過這裡都會進來坐坐。無論今天即將到來的工作內容有多麼繁重,都會因為這個溫馨美好的早晨變得輕鬆許多。

店內的咖啡豆會在每季過後進行一次更換,如果喝到自己喜歡的口味一定要問咖啡師,否則下一次也許就喝不到了喔~

一樓店內擺著的小花束是可以買的,店內的花藝師每週都會去購買新鮮的花回來,店內的鮮花每週更換一批全新的鮮花。只要告訴花藝師叔叔你喜歡的色系,走的時候就可以抱走一束超美的法系鮮花。

Flower Yin Coffee 花房咖啡

地址:深圳南山區蛇口利安商務大廈B座102

路線:深圳地鐵2號線東角頭站A出口,向海邊步行約10分鐘

營業時間:8:30am – 8:30pm



【本文獲「深圳微時光」授權轉載,微信公眾號:szdays】