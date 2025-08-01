深圳蓮塘美食｜香港大廚退休開小店　拿手牛河啫啫雞　可來料加工

今天去吃香港大廚的粵菜小店。



店名是腸粉店，實際賣粵式小炒

開在蓮塘巷子裏的一家小店，名叫金永腸粉粥店，實際賣粵式小炒。店裏的大廚葉師傅，在香港做了50多年的廚師，之前在半島、香格里拉都工作過。退休後來到蓮塘，開了一家店打發時間。

來吃飯的90%都是香港人

店裏多是香港人光顧，蓮塘過關，在附近街市買好海鮮，就來葉師傅這加工。開店半年，回頭客就攢了不少。店裏的菜式很少，老闆說：「想吃什麼最好自己買來。」

經典粵菜，平靚正👇👇👇

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1. 啫啫雞煲，35元/份

經典粵菜啫啫雞煲，是店裏的點單TOP 1。小店就在街市中，旁邊就有一家雞檔，每天現拿新鮮的雞肉，外加豬肝，搭配洋葱、蒜頭等配料，放入砂鍋中高温「啫啫」烹製。每份現做，點餐後需要等15分鐘左右。雞肉外焦裏嫩，35元一份，性價比挺高。

2. 茄子金鯧魚煲，35元/份

香港人熟悉的家裏的味道，茄子金鯧魚煲，也是魚香茄子煲。大塊金鯧魚肉緊實，鹹香入味。茄子也啫的軟綿，醬汁濃郁，配米飯一流。

3. 梅菜蒸肉餅，28元一份

老闆娘推薦的梅菜蒸肉餅，梅乾菜是梅州當地寄來的。細膩的豬肉糜加入醃製入味的梅乾菜，蒸出的湯汁浸潤着肉餅，鹹香不膩。

4. 甜菠蘿咕嚕肉，28元一份

廣東小孩最愛的酸甜菠蘿咕嚕肉，炸豬肉塊外酥裏嫩，裹滿了酸甜醬汁，點綴青紅甜椒及菠蘿，忍不住一口接一口。

一個人來這也能吃得好👇👇👇

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1. 臘腸排骨煲仔飯

店裏的主食選擇很多，臘腸排骨煲仔飯是葉師傅的拿手招牌。點單後等上15分鐘，就能得到一份飯焦卜卜脆的經典煲仔飯，醬油在桌上自己按口味加。

2. 乾炒牛河

據說之前在香港，有明星點名要吃葉師傅做的乾炒牛河。寬滑的河粉與鮮嫩的牛肉片，搭配豆芽、葱段等食材，用大火快炒至油亮入味，有鍋氣而不油膩。河粉帶着焦香，牛肉鮮嫩多汁，醬香濃郁卻不膩口。

3. 肉絲脆面

每次過香港都會在茶餐廳點一份肉絲脆面。他們家的份量很大，一份可以兩個人吃了。乾脆面的口感上淋上炒好的肉絲，層次很豐富。

4. 銀芽豉油王炒麪

銀芽豉油王炒麪，簡單而不失粵菜的煙火氣。炒麪以特調的豉油炒制，火候掌控得恰到好處，麪條焦香不膩，豆芽清脆爽口。

5. 紅蘿蔔玉米骨頭湯

店裏落座點餐，每位都有一份例湯，紅蘿蔔玉米骨頭湯。

兩個人，一家小店

產能有限，6個小爐連軸轉

小店在蓮塘開了大半年，一開始早上會賣腸粉，後來就沒做了。店內外加起來共8張枱，店雖小，但乾淨整潔，很有香港街頭小店的感覺。

葉師傅今年72歲，已經做了50多年的廚師，人很友好，不忙的時候就笑眯眯和食客聊聊天。後廚只有一個炒爐，6個小爐，產能有限。路過蓮塘想吃點粵菜，可以來這試試。

金永腸粉粥店

地址：羅湖區國威路 221號蓮馨園

交通：地鐵2號線蓮塘站D出口，步行150m

營業時間：10:00-22:00

