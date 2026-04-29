蓮塘口岸手信9大推介｜不止KUMO！超大糯米糍+黑芝麻鬆糕+合桃酥

蓮塘口岸手信｜蓮塘口岸最近成為北上通關人氣口岸！不少港人北上除了為了買餸，回港前都會帶些糕點回港做手信。《香港01》好食玩飛記者就搜集了9間近蓮塘口岸，又性價比高的手信店給大家，送禮自用都適合！想知就看下文！



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蓮塘口岸手信【1】KUMO KUMO 芝士蛋糕 —— 網紅雲朵芝士蛋糕

KUMO KUMO 是人氣連鎖芝士蛋糕店，現烤出爐的蛋糕似雲朵一樣鬆軟，原味芝士濃郁不膩，朱古力、抹茶口味亦受歡迎，盒裝精美方便攜帶，價錢親民，是港人必買手信之一。

KUMO KUMO 芝士蛋糕

地址：蘭亭國際MALL

營業時間：10:00-22:00

交通：蓮塘口岸A3出口步行約3分鐘



蓮塘口岸手信【2】研糕—— 斑斕、黑芝麻鬆糕

研糕專注中式手工糕點，主打低糖少油配方，招牌斑斕、黑芝麻鬆糕、紅豆糕、綠豆糕。口感綿密細膩，清香不膩口，全部采用密封盒裝，不易變形變質，輕便好攜帶，過關帶返香港零負擔。

研糕

地址：蓮塘D小區104號

交通：地鐵仙湖路站B2出口步行約3分鐘



蓮塘口岸手信【3】有間小吃店 —— 手工水晶餃、自家粽

有間小吃店是蓮塘口岸商業城內備受本地街坊與港人推介的「家常味」寶藏店，以明檔透明製作、純手工無添加為核心特色，主打廣式經典茶點與廣東家常小食，其中水晶餃、自家糭更是招牌中的招牌，平價足料、風味正宗，過關後順道買幾樣帶返香港，既是解饞小食，也是充滿煙火氣的手信之選。

有間小吃店

地址：蓮塘口岸商業城

營業時間：10:00-22:00

交通：蓮塘口岸A3出口步行約2分鐘



蓮塘口岸手信【4】給你一點甜——即叫即整糯米糍

位於蓮塘口岸商業城的給你一點甜，有多於50款甜品，最受歡迎正是即叫即整糯米糍，有逾40種口味，餡料飽滿，其中芝麻花生糯米糍、芒果糯米糍、肉鬆紫菜糯米糍、抹茶Oreo雪糕口味獲食客大讚。正價價錢約¥8至¥15。在大眾點評領券即以¥3.6購買指定口味5選1！糯米糍外，也有雙皮奶凍、燒仙草、糖不甩、鮮榨果茶、綿綿冰等可選。

給你一點甜手工糯米糍

地址：蓮塘口岸商業城B08舖

營業時間：10:00 - 22:00

交通：蓮塘口岸過關一出直達蓮塘口岸商業城



蓮塘口岸手信【5】九號烘焙——手工蛋卷

過蓮塘口岸一定逛九號烘焙，主打現做現賣，有現烤蛋卷、葡撻、麵包、芝士點心等。招牌手工蛋卷酥脆到一碰就掉渣，蛋香純粹，甜而不膩，口感薄脆香濃。而葡式蛋撻更是作爲人氣王突圍而出，撻皮層層起酥，内餡嫩滑奶香十足。不用繞路不用久等，過完關隨手可拎，好吃又方便。

海鹽芝士蛋糕（KaWaii@小紅書）

九號烘焙

地址：蓮塘口岸商業城一樓

交通：蓮塘口岸過關後，沿蓮塘口岸地鐵A3出口方向走3分鐘即可到達



蓮塘口岸手信【6】榴域·千層蛋糕（蘭亭國際名園店）

喜歡榴槤的朋友千萬別錯過這間千層蛋糕！榴域有售各式各樣的榴槤甜品，包括榴槤冰皮月餅、榴槤雪糕、榴槤水晶粽等，但依然是其榴槤千層蛋糕獲得食客青睞，甜度適中，食完不會感肥膩，加上¥15就可享用，做手信是不錯的選擇。

榴域·千層蛋糕

地址：蘭亭國際mall124鋪

營業時間：10:00-22:00

交通：蓮塘口岸過關後，沿蓮塘口岸地鐵方向走3分鐘即可到達



蓮塘口岸手信【7】江南·酥——人氣綠豆酥、紅豆酥

江南·酥位於蓮塘口岸商業城一樓，位置方便，是不少人臨走前買手信必到店舖！主打價廉物美的中式酥餅與西式糕點。店內招牌產品包括皮酥餡綿的綠豆酥、紅豆酥，以及充滿南乳香的傳統雞仔餅；同時供應現烤葡式蛋撻和瑞士卷等西點，價格約¥3.5至¥15，非常親民，每逢周末都會出現排隊人潮。

江南·酥

地址：蓮塘口岸商業城1樓

營業時間：10:00-21:30

交通：蓮塘口岸過關往蓮塘口岸地鐵站A3口步行180m



蓮塘口岸手信【8】MOMO芝士蛋糕——Tiramisu芝士蛋糕

提到芝士蛋糕，相信不少人都會想起KUMOKUMO，但在蓮塘口岸這邊，MOMO芝士蛋糕同樣獲食客力撐，不少人都指，¥39 Tiramisu芝士蛋糕口感綿密、咖啡味香濃，原味就芝士味突出，另外葡撻及牛奶布丁也是必試。葡撻鬆化，牛奶布丁軟滑，而且店舖位於商業城，也是非常方便！

MOMO芝士蛋糕

地址：蓮塘口岸商業城2樓

營業時間：8:00-22:00

交通：蓮塘口岸過關往蓮塘口岸地鐵站A3口步行180m



蓮塘口岸手信【9】象山酥院——脆皮冰爽泡芙／虎皮芋泥麻糬蛋糕

象山酥院是深圳人氣烘培點心店，其中最受歡迎的款式有脆皮冰爽泡芙、肉鬆小貝、虎皮芋泥麻糬蛋糕等。脆皮冰爽泡芙的外皮鬆脆，內餡充滿冰涼的奶油，甜度適中。至於肉鬆小貝看似跟鮑師傅的很類似，但象山酥院的肉鬆小貝，被網友評價為體積夠大，海苔和肉鬆的層次感豐富，口感鬆軟又不會太甜。此外，喜歡吃芋泥的朋友，勿錯過虎皮芋泥麻糬蛋糕，虎紋是其中一個特色，至於芋泥的餡料綿密實在，非常推介！

象山酥院

地址：蘭亭國際mall 122舖

營業時間：10:00 - 22:00

交通：蓮塘口岸A3岀口步行約30米



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