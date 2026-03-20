蓮塘新商場｜羅湖新商場湖貝里20+人氣餐廳　24小時網球/攀石/Spa

蓮塘新商場｜蓮塘口岸商場｜港人期待已久！蓮塘全新商場「湖貝里」已於2025年7月11日正式開幕，新商場集結逾20間人氣餐廳，包括台南人氣手搖飲、排隊火鍋名店，還有令你變身成為明星的髮型室進駐，吃喝玩樂一站式滿足！即睇必試亮點啦！



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蓮塘新商場｜湖貝里7.11開業 20+人氣餐廳

「湖貝里」位於羅湖核心地段，鄰近蓮塘、羅湖及文錦渡口岸，從任何口岸出發車程只需10分鐘內，交通方便！整個商場規劃面積達220萬平方公尺，集住宅、商業、辦公及口岸配套於一身。

「湖貝里」整個商場規劃面積達220萬平方公尺，集住宅、商業、辦公及口岸配套於一身。（湖貝里官方圖片）

進駐了超過20個品牌，以趣味運動及特色美食為主，例如珍奶店「珍珠大將軍」，創辦人為台南人，已有60年歷史，主打手作珍珠鮮奶茶，口感煙靭不黏牙，在小紅書上大受好評。另外，還有從澳洲悉尼擴展至深圳現時擁有30間分店的咖啡店「SOMETHING FOR」，空間以藍色系和工業風設計為主，店家最熱門的菜品是牛角包，口感非常酥脆，而飲料方面美式咖啡是必點，口感非常獨特！還有人氣茶飲店「霸王茶姬」。

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除了輕食類餐廳，還有湘菜館「大不同」，能品嚐地道湖南菜色，必點的有走地雞、湘西土腊肉，咸香且有嚼勁！還有洞庭湖大白刁魚。還有人氣火鍋店「八合里」亦不容錯過！連續7年入圍大眾點評必吃榜，必試招牌現切牛肉，入口鮮嫩多汁，推薦搭配沙茶醬。

蓮塘新商場｜24小時營業自助網球／攀岩館／健身室

商場更設有休閒生活運動品牌，例如自助網球館「怪力蕉蕉」，24小時營業，住在附近酒店的你隨時都可以到館打網球，¥49.9可以玩足1小時！還有健身室「Hey Ha Fit」，提供有氧心肺區、固、定力量訓練區和自由力量訓練區，更設有1對1服務和普拉提課程。

此外，「CUBE有石攀岩館」也是其中亮點，為初學者至高手特設黑練牆，同時配備高品質磨砂新岩壁及超大打卡屋簷，價錢¥98起，比起香港玩攀石更划算！

蓮塘新商場｜明星造型室／護髮體驗／SPA

商場亦設有多間個人護理店。近數年來韓國興起了明星造型店，現在在深圳都能體驗到，IN STYLE造型室能讓你瞬間變成你心目中的偶像模樣，店家由專業髮型師主理，從復古卷髮到高冷ins風簡約短髮；從普通啡髮到滿滿高級感的霧灰棕也難不到髮型師，價錢¥338起。

此外，還有「絲域」護髮體驗，店家在護髮界已立足20年，提供頭皮檢測服務、按摩服務等。行到累，還有SPA店「鏡面皇冠」，提供沉浸式治癒空間，王牌項目有深層舒緩按摩、香薰精油SPA，店家採用雪松精油，疲勞感迅速消除。

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湖貝里

地址：深圳羅湖區湖貝路1068號

交通：深圳地鐵2號線湖貝站B出口步行約200米



了解完「湖貝里」這個蓮塘新商場，相信大家都想在這裡待一整日，《香港01》好食玩飛記者順便為大家介紹3間非常近蓮塘口岸的酒店啦！玩夜了都不用怕！直接訂酒店歎一晚啦！

蓮塘酒店推介【1】全季酒店（深圳羅湖蓮塘地鐵站店）

全季酒店（深圳羅湖蓮塘地鐵站店）坐落在蓮塘，鄰近蓮塘口岸、羅湖口岸等。酒店於2024年全新開幕，擁有79間房，房間空間寬敞，配備免費迷你吧、電視、各規格電源插座等。酒店亦附設自助餐廳、洗衣房、健身房、停車場等配套設施。

全季酒店（深圳羅湖蓮塘地鐵站店）

房價：人均HK$146起（高級大床房A）

地址：深圳羅湖區蓮塘街道國威路68號

交通：蓮塘站步行2分鐘

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蓮塘酒店推介【2】曼陀倫酒店（深圳蓮塘地鐵站店）

曼陀倫酒店（深圳蓮塘地鐵站店）位於羅湖區蓮塘街道，鄰近蓮塘口岸及蓮塘仙湖社區公園。酒店於2018年翻新，提供40間客房及套房，房間設備齊全，配備景觀窗、私人浴室、迷你吧等，套房另設洗衣機、小廚房及客廳。酒店亦附設免費公共停車場及餐廳。

曼陀倫酒店（深圳蓮塘地鐵站店）

房價：人均HK$108起（精緻特惠大床房）

地址：深圳羅湖區蓮塘街道國威路6號蓮塘投資大廈

交通：蓮塘站步行2分鐘

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蓮塘酒店推介【3】深圳樂酒店

深圳樂酒店位於羅湖，距離蓮塘口岸亦不過10分鐘車程，來往香港超方便！酒店於2014年開幕，共有188間客房及套房，房間景觀開揚、空間寬敞，採用智能房間控制系統，配備電影及音響設備。酒店亦擁有免費私人停車場、健身室、餐廳及酒吧等設施。

深圳樂酒店

房價：人均HK$317起（中客房）

地址：深圳羅湖區太寧路2號

交通：太安站步行15分鐘

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