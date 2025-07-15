九龍區酒店10間｜近地鐵/新開幕/維港景/無邊際泳池　人均$242起

九龍區酒店推介2025｜香港九龍區有許多著名的景點和購物區，米芝蓮星級美食、國際級商場、維多利亞港等應有盡有。《香港01》「好食玩飛」整合10間九龍區酒店，部分酒店更設有無邊際泳池、24小時開放的健身室等，人均$242起就住到！



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九龍區酒店推介【1】啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）

啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）位於啟德海濱，鄰近啟德體育園、牛棚藝術村及AIRSIDE，距離宋皇台站約11分鐘步程。酒店於2024年開幕，提供373間客房及套房，可供多達5人入住。酒店房間分別坐擁露天運動場及海景，部分房間設有露台，最大的套房更擁有私人游泳池！酒店亦附設天台無邊際泳池、健身室、餐廳、輕食吧等設施。

啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）

房價：人均HK$450起（尊尚城市天景客房）

地址：啟德承啟道43號

交通：宋皇臺站步行11分鐘

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九龍區酒店推介【2】香港遨凱酒店（The Olympian Hong Kong）

香港遨凱酒店（The Olympian Hong Kong）坐落於奧運，鄰近Super Sports Park、奧海城、奧運站。酒店於2016年開幕、2023年翻新，僅提供32間客房，房間樓底高，配備大面積景觀窗、浴缸、音響、智能房間控制系統等設施。酒店另設健身室及洗衣房。

香港遨凱酒店（The Olympian Hong Kong）

房價：人均HK$561起（高級客房）

地址：大角咀海輝道18號

交通：奧運站步行5分鐘

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九龍區酒店推介【3】香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）

香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）坐落於九龍半島沿岸，鄰近星光大道、K11 MUSEA、香港藝術館、香港太空館及維多利亞港等景點，距離尖東站及尖沙咀地鐵站亦非常近。酒店提供497間客房及套房，均配備智能電視、Nespresso咖啡機和綠洲浴室，浴室內均配備浴缸，部分套房內更有超打卡able的圓形景觀浴缸！酒店亦設有室外游泳池、24小時健身中心、6間餐廳及酒吧等設施。

香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）

房價：人均HK$1,480起（麗晶大床客房）

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行2分鐘

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九龍區酒店推介【4】香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）

香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）位處九龍環球貿易廣場102至118層，擁有312間房，客房內可以無死角俯瞰維多利亞港、南中國海或城市景觀！雖然酒店於2011年已經開幕，但內部設施仍然乾淨新穎，當中房內的景觀浴缸更是人氣打卡位！酒店亦配備6家餐廳及酒吧、水療中心、無邊際室內游泳池、室外按摩池以及健身中心。

香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）

房價：人均HK$1,530起（豪華大床房）

地址：柯士甸道西1號環球貿易廣場

交通：九龍站步行7分鐘

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九龍區酒店推介【5】香港嘉里酒店（Kerry Hotel Hong Kong）

香港嘉里酒店（Kerry Hotel Hong Kong）位於紅磡灣，距離尖東購物區約20分鐘步程，地理位置優越！酒店大部分房間可欣賞到維多利亞港及香港島天際線景色，且均配備免費迷你吧、咖啡機、私人浴室等，空間十分寬敞。酒店附設室外游泳池、Spa、日光浴場、桑拿、健身室等，更有5間精緻餐廳等你品嘗！

香港嘉里酒店（Kerry Hotel Hong Kong）

房價：人均HK$681起（豪華大床房）

地址：紅磡灣紅鸞道38號

交通：黃埔站步行5分鐘

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九龍區酒店推介【6】香港夢卓恩酒店（Mondrian Hong Kong）

香港夢卓恩酒店（Mondrian Hong Kong）於2023年開幕，鄰近星光大道、K11、海港城等景點，來往地鐵站亦只需2分鐘，地理位置優越！酒店擁有324間房，當中包括12間海景套房。全部房間均配備特長及特大睡床、迷你吧、雪櫃、用餐桌、充電插座等，海景套房亦附有客廳。酒店亦有著名的餐廳、天台酒吧及健身室等設施。

香港夢卓恩酒店（Mondrian Hong Kong）

房價：人均HK$580起（高級大床客房）

地址：香港尖沙咀赫德道8A號

交通：尖東站步行1分鐘

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九龍區酒店推介【7】香港喜來登酒店（Sheraton Hong Kong Hotel & Towers）

香港喜來登酒店（Sheraton Hong Kong Hotel & Towers）位處尖沙咀彌敦道，鄰近維多利亞港及大型購物商場。酒店於1974年開幕、2022年翻新，擁有782間客房，設有單人至三人房。客房設計舒適雅緻，均配備浴缸、特大睡床、大面積景觀窗等，部分客房坐擁維港海景。酒店同時配備健身室、户外恆温游泳池、桑拿、5間餐廳及酒吧等設施。

香港喜來登酒店（Sheraton Hong Kong Hotel & Towers）

房價：人均HK$637起（雙床客房）

地址：尖沙咀彌敦道20號

交通：尖東站步行2分鐘

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九龍區酒店推介【8】香港逸東酒店（Eaton HK）

香港逸東酒店（Eaton HK）位於佐敦，毗鄰著名廟街夜市、玉器市場。酒店曾於2018年翻新，提供465間客房，房間能俯瞰整個九龍區的翠綠景緻，寬敞開揚。酒店亦配備私人放映廳、天台游泳池、藝術畫廊等。除了房間舒適，酒店更以美食聞名，有美食廣場、多家餐廳及酒吧，入住逸東酒店再歎埋個自助餐就更浪漫！

香港逸東酒店（Eaton HK）

房價：人均HK$335起（逸·雅大床房）

地址：油麻地彌敦道380號

交通：佐敦站步行5分鐘

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九龍區酒店推介【9】香港華爾概念酒店（WAKE Concept Hotel）

香港華爾概念酒店（WAKE Concept Hotel）於2023年開幕，坐落於油麻地中心，鄰近廟街、油麻地警署、上海街等景點。酒店由世界著名的赫希貝德納聯合設計顧問公司設計，共有67間客房，房間雖小但設備齊全，空間舒適乾淨，CP值十分高！

香港華爾概念酒店（WAKE Concept Hotel）

房價：人均HK$264起（標準大床客房）

地址：油麻地彌敦道473號

交通：油麻地站步行4分鐘

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九龍區酒店推介【10】城木酒店紅磡（Urbanwood Hung Hom）

城木酒店紅磡（Urbanwood Hung Hom）於2024年開幕，鄰近香港體育館，距離紅磡站及黃埔站分別11分鐘及7分鐘步程。酒店僅提供48間客房，房間乾淨整潔，電視可以觀看Netflix、YouTube等。酒店同時配備共用廚房、洗衣房、共享辦公空間等設施。

城木酒店紅磡（Urbanwood Hung Hom）

房價：人均HK$242起（高級大床房）

地址：九龍城機利士南路69號

交通：黃埔站步行7分鐘

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