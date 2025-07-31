馬來西亞古晉自由行CP值極高　必吃美食、必去打卡景點一篇了解

你是否也曾想過，出國旅遊又想省預算，還想要體驗到不輸香港的美食與熱情？那麼馬來西亞砂拉越州的首府——古晉（Kuching），絕對值得放入你的行程清單！快跟著小編來一場古晉自由行吧！



說到馬來西亞古晉，很多人第一時間可能會先問：「哎呀，那邊是不是都是馬來文？去那裡會不會有溝通障礙？」其實這裡大部分居民都能講中文，很多店家、街上招牌也都有中文，溝通簡直毫無壓力。而且住宿費用相當親民，一人不用270港元/晚就能住到品質不錯的房間，交通也便利。這裡彷彿擁有香港的熱情卻又多了些異國氛圍，保證讓人一試成主顧！

古晉自由行必嚐在地美食

哥羅麵、叻沙，超便宜又超好吃！

既然來到古晉，當然不能錯過它的經典美食。說實話，小編在這裡的感覺有點像台灣，因為到處都是吃的，而且價格都很可愛！

（1）哥羅麵（Kolo Mee）

這道麵品最大的特色在於其獨特的乾拌醬汁，常見配料包含叉燒、碎肉、蔥花等等。麵條Q彈，醬汁微鹹帶甜，整體吃起來有一種越吃越涮嘴的魔力。

許多老字號麵攤、咖啡店都供應哥羅麵，只要走在街上，看到擠滿在地人的店家就知道味道肯定不錯，價格也幾乎都在馬幣4–6元左右（大約7.4–11港元），怎麼吃都不心疼！

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（2）砂拉越叻沙（Sarawak Laksa）

跟其他地區的叻沙比起來，砂拉越叻沙湯頭比較清爽，常用蝦殼或蝦膏增添鮮味，再配上雞肉絲、豆芽、蛋絲等配料，最後擠上一點檸檬汁，香氣十足又不膩口。

小編非常愛這種鮮香又微辣的湯底，配上彈牙的米線，每一口都暖心暖胃，超級過癮。

看到這裡，是不是已經在想像哥羅麵與叻沙的味道了？但古晉還有更多好玩之處，以下就帶你走訪兩個不得不去的特色景點，保證翻轉你對馬來西亞的想像！

古晉景點推薦

1. Semenggoh Wildlife Centre

紅毛猩猩的復育天堂



說到古晉，怎能少了跟「紅毛猩猩」來場浪漫邂逅？Semenggoh Wildlife Centre（實蒙谷野生動物保育中心）位在古晉市區約20公里的地方，可以搭乘計程車或預約導覽車前往。

走進園區，就能感受到濃濃的原始雨林氣息。這裡最受矚目的就是那些半野放的紅毛猩猩，它們在樹間悠遊，自由地活動，偶爾還會對遊客露出好奇的神情。保育中心每天有固定餵食時間，這段時間最容易看到牠們下來覓食。如果你很幸運，甚至能看到紅毛猩猩媽媽帶著小猩猩出現，那個畫面真的超有愛！

這些紅毛猩猩多半曾經是被走私或飼養的個體，在這裡得到妥善的照顧與復育，等牠們有能力適應野外生活後，工作人員再將牠們放回森林。對小編來說，在這裡看到的「可愛」背後，包含了人類對自然的傷害，也包含了我們努力彌補的一份心意。這種體驗是單純的觀光景點給不了的。

遊玩小Tips：

● 建議在餵食時間前就抵達，搶先卡位，可以看得更清楚

● 園區環境濕熱，記得帶蚊怕水、戴帽子，並穿著舒適好走的鞋子

● 記得遵守規定，保持安靜、別太靠近紅毛猩猩，以免干擾到牠們的生活



2. Anna Rais Longhouse

比達友族長屋的最初風貌



想更深入地體驗砂拉越原住民族文化，安娜萊斯長屋（Anna Rais Longhouse）絕對是首選。這裡被稱為古晉最古老的比達友族長屋之一，距今已有上百年歷史。

一進到長屋範圍，就能看到古色古香的木造建築以高架形式架起，底下通常用來飼養家畜或儲藏物資。比起一般房子，長屋可容納數十甚至上百戶人家同住，看起來像一整排連在一起，卻彼此又有獨立空間。

小編特別喜歡在這裡跟當地居民聊天，他們在長屋裡生活已經是好幾代人的故事，也會時不時邀請客人品嘗他們的傳統美食或參加祭典。

長屋裡還能看到一些傳統手工藝，比如竹編、手工籃子等，若你有興趣，也能跟著當地人學習一些簡單技巧。這種深度旅遊才是了解一個地方最好的方式。

在這裡，我們還跟隨著比達友族人一起唱歌跳舞，還見識到了他們的傳統樂器，據說是古箏的前身，已有上千年的歷史！

遊玩小Tips：

● 如果有機會留宿，可以更貼近長屋生活，但建議事先預約或詢問，有些住戶會提供家庭式接待

● 進長屋前，先詢問一下是否有收取參觀費或導覽費，有時會有簡單的導覽

● 長屋內部多為木頭或竹子鋪設，走動時要注意腳步，不要踩得太大力，以免打擾到住戶或發生意外



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