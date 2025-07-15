香港酒店10間推介｜新開幕／無邊際泳池／米芝蓮餐廳／人均$269起

香港酒店推介2025｜香港有超過300間酒店坐落於18區，當中有許多特色酒店值得大家Staycation玩一兩日！《香港01》「好食玩飛」整合10間香港酒店，大部分設有泳池、健身室、特色餐廳等設施，人均更只需$269起！



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香港酒店推介【1】香港越秀雅詩閣服務公寓（Ascott North Point Hong Kong）

香港越秀雅詩閣服務公寓（Ascott North Point Hong Kong）於2024年開幕，坐落於維多利亞港旁邊，距離北角地鐵站僅3分鐘步程。酒店擁有116間公寓式客房，房內配備高品質家用電器及家庭娛樂系統，部分客房亦設有浴缸、洗衣機和烘乾機等額外設施。酒店另設健身室、桑拿、餐廳等設施。

香港越秀雅詩閣服務公寓（Ascott North Point Hong Kong）

房價：人均HK$540起（豪華單房公寓）

地址：北角渣華道67 - 75號

交通：北角站步行3分鐘

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香港酒店推介【2】香港夢卓恩酒店（Mondrian Hong Kong）

香港夢卓恩酒店（Mondrian Hong Kong）於2023年開幕，鄰近星光大道、K11、海港城等景點，來往地鐵站亦只需2分鐘，地理位置優越！酒店擁有324間房，當中包括12間海景套房。全部房間均配備特長及特大睡床、迷你吧、雪櫃、用餐桌、充電插座等，海景套房亦附有客廳。酒店亦有著名的餐廳、天台酒吧及健身室等設施。

香港夢卓恩酒店（Mondrian Hong Kong）

房價：人均HK$580起（高級大床客房）

地址：香港尖沙咀赫德道8A號

交通：尖東站步行1分鐘

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香港酒店推介【3】啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）

啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）位於啟德海濱，鄰近啟德體育園、牛棚藝術村及AIRSIDE，距離宋皇台站約11分鐘步程。酒店於2024年開幕，提供373間客房及套房，可供多達5人入住。酒店房間分別坐擁露天運動場及海景，部分房間設有露台，最大的套房更擁有私人游泳池！酒店亦附設天台無邊際泳池、健身室、餐廳、輕食吧等設施。

啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）

房價：人均HK$425起（尊尚城市天景客房）

地址：啟德承啟道43號

交通：宋皇臺站步行11分鐘

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香港酒店推介【4】香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）

香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）屹立於北角，鄰近北角站及北角碼頭，並提供免費接駁車服務，交通方便，附近亦有ARTE M、Ryze Hong Kong等景點。酒店提供665間房，均坐擁海景，配備咖啡機、音響、大浴室等。酒店亦設有户外頂樓無邊際游泳池、全天候健身中心、桑拿、餐廳及酒吧等設施。

香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）

房價：人均HK$552起（雙床房；包餐飲折扣、探索者套裝）

地址：北角邨裏一號

交通：北角站步行3分鐘

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香港酒店推介【5】雅格酒店（the Arca）

雅格酒店（the Arca）坐落在黃竹坑，於2021年開幕，擁有187間客房及套房。酒店除了鄰近海洋公園外，最大的特色是幾乎所有房間都可以看到海景！酒店亦設有健身室、酒吧、餐廳及室外泳池，泳池同樣坐擁部分海景，可以看日落又可以打卡！

雅格酒店（the Arca）

房價：人均HK$286起（海景特大雙人床客房）

地址：黃竹坑香葉道43號

交通：黃竹坑站步行7分鐘

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香港酒店推介【6】千禧新世界香港酒店（New World Millennium Hong Kong Hotel）

千禧新世界香港酒店（New World Millennium Hong Kong Hotel）位於尖沙咀東部，毗鄰聞名的維多利亞港、科學館及歷史博物館。酒店於1988年開幕、2017年翻新，提供468間客房。房內空間寬敞舒適，設備齊全，設有淋浴間及浴缸，部分房型亦設有廚房、客廳等空間。酒店亦提供頂樓24小時健身中心、露天泳池、桑拿、6間餐廳及酒吧。

千禧新世界香港酒店（New World Millennium Hong Kong Hotel）

房價：人均HK$528起（城景客房）

地址：尖沙咀東部麼地道72號

交通：尖東站步行8分鐘

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香港酒店推介【7】香港帝逸酒店（ALVA HOTEL BY ROYAL）

香港帝逸酒店（ALVA HOTEL BY ROYAL）坐落在沙田石門，附近有商場、餐廳及車站，地理位置優越。酒店於2019年開幕，擁有618間客房及公寓房型，採用乾濕分離浴室，空間寬敞。公寓房型另設客廳、廚房及洗衣機。酒店附設戶外天台泳池、健身室、2間餐廳及酒吧等設施。

香港帝逸酒店（ALVA HOTEL BY ROYAL）

房價：人均HK$269起（高級翠綠雙床房）

地址：沙田源康街1號

交通：石門站步行8分鐘

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香港酒店推介【8】香港萬麗海景酒店（Renaissance Harbour View Hotel Hong Kong）

香港萬麗海景酒店（Renaissance Harbour View Hotel Hong Kong）位於灣仔海旁，連接會議展覽中心，步行約4分鐘即達會展站。酒店擁有858間客房，其中超過6成房間坐擁維多利亞港海景，房間採用半開放式浴室，與起居室互通之餘更可以欣賞維港景觀，部分房型亦配備景觀浴缸！酒店亦設有3間餐廳、戶外泳池、健身室、酒吧等設施。

香港萬麗海景酒店（Renaissance Harbour View Hotel Hong Kong）

房價：人均HK$720起（園景大床房）

地址：灣仔港灣道1號

交通：會展站步行4分鐘

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香港酒店推介【9】香港數碼港艾美酒店（Le Méridien Hong Kong, Cyberport）

香港數碼港艾美酒店（Le Méridien Hong Kong, Cyberport）坐落於南區的都市綠洲。酒店雖然遠離市區，但可搭乘每小時一班的免費穿梭巴士來往中環，非常方便。酒店曾於2022年翻新，擁有170間客房，部分房間坐擁濱景，更配備奢華的景觀浴缸！酒店亦提供室外泳池、健身室、桑拿、籃球場、4間餐廳等設施。

香港數碼港艾美酒店（Le Méridien Hong Kong, Cyberport）

房價：人均HK$384起（特大床客房）

地址：數碼港數碼港道100號

交通：香港大學站車程8分鐘

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香港酒店推介【10】香港JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Hong Kong）

香港JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Hong Kong）坐落於太古廣場內，與金鐘港鐵站相連。酒店曾於2018年翻新，擁有多達605間客房！房間配備豪華寢具及高級洗浴用品，套房更設有房內娛樂系統、獨立客廳、雲石浴室及Bulgari洗浴用品！酒店亦設有24小時健身中心、室外游泳池、SPA、8間極具特色的餐廳和酒吧，其中更有米芝蓮推介餐廳！

香港JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Hong Kong）

房價：人均HK$1,017起（豪華特大床客房）

地址：金鐘道88號太古廣場

交通：金鐘站步行6分鐘

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