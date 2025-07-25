維也納酒店10間推介｜5分鐘到車站／新開幕／多瑙河景 人均$435起

維也納酒店推介2025｜奧地利首都維也納擁有豐富的音樂歷史遺產及自然景觀，在維也納歌劇院看演出、到多瑙河打卡更是必備行程！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間位於奧地利維也納的酒店，大部分在近期開幕或翻新，且配備泳池、健身室等休閒娛樂設施，人均只需$435起！



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維也納酒店推介【1】維也納文華東方酒店（Mandarin Oriental, Vienna）

維也納文華東方酒店（Mandarin Oriental, Vienna）是文華東方酒店集團在奧地利的首間酒店，預計於2025年11月開幕，目前已開放預訂。酒店坐落於1900年代建成的建築內，保留建築特色，內裡結合現代歐式奢華風格，提供151間客房及公寓，配備高天花板、大理石浴室與訂製家具。酒店亦提供室內泳池、健身中心、Spa、多家餐廳及酒吧。

維也納文華東方酒店（Mandarin Oriental, Vienna）

房價：人均HK$2,510起（高級大床房）

地址：Riemergasse 7, 1010 Vienna, Austria

交通：Stubentor站步行4分鐘

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維也納酒店推介【2】薩赫酒店（Hotel Sacher Wien）

薩赫酒店（Hotel Sacher Wien）在維也納奢華酒店中排名第一，曾獲得「年度標誌性酒店」和「年度豪華酒店」等獎項。酒店曾於2017年翻新，共有152間歐式宮廷風格客房，配備大理石奢華浴室及浴缸，大部分客房亦配備露台或戶外平台，空間寬敞舒適。酒店另提供健身室、Spa、餐廳、酒吧等設施，並提供托兒及自行車租借服務。

薩赫酒店（Hotel Sacher Wien）

房價：人均HK$2,235起（豪華房）

地址：Philharmonikerstrasse 4, 1010 Wien, Austria

交通：Stephansplatz站步行8分鐘

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維也納酒店推介【3】維也納瑰麗酒店（Rosewood Vienna）

維也納瑰麗酒店（Rosewood Vienna）於2022年開幕，坐落於維也納中心地段，鄰近維也納聖伯多祿教堂、格拉本大街、茜茜博物館等景點。酒店提供99間客房，房間設計奢華舒適，大部分房型設有露台及景觀浴缸，打卡一流！酒店另設健身室、Spa、桑拿、餐廳及酒吧等設施。

維也納瑰麗酒店（Rosewood Vienna）

房價：人均HK$2,374起（豪華特大床房；包早餐）

地址：Petersplatz 7, 1010 Vienna, Austria

交通：Stephansplatz站步行4分鐘

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維也納酒店推介【4】維也納麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Vienna）

維也納麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Vienna）於2012年開幕，地處四座19世紀時期歷史悠久宮殿內，鄰近維也納城市公園及歌劇院。酒店配備200間豪華客房和套房，坐擁城市景觀，部分客房亦設有寬敞露台，環境舒適乾淨。酒店亦提供室內泳池、水療中心、健身室、4間餐廳及酒吧，更有主打「從農場到餐桌」的牛排餐廳！

維也納麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Vienna）

房價：人均HK$1,853起（豪華特大床房）

地址：Schubertring 5-7, 1010 Vienna, Austria

交通：Stadtpark站步行4分鐘

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維也納酒店推介【5】阿瑪瑞斯維也納酒店-羅萊夏朵（The Amauris Vienna - Relais & Châteaux）

阿瑪瑞斯維也納酒店-羅萊夏朵（The Amauris Vienna - Relais & Châteaux）於2023年開幕，步行前往維也納國家歌劇院僅5分鐘步程。酒店擁有62間客房，以白色及雲石為主調，房間採光良好、乾淨舒適，配備迷你吧、智能電視及名牌洗護用品。酒店亦設有SPA、健身室、室內泳池、桑拿、2間餐廳，並提供24小時來回機場和火車站接送服務。

阿瑪瑞斯維也納酒店-羅萊夏朵（The Amauris Vienna - Relais & Châteaux）

房價：人均HK$1,361起（經典房）

地址：Kärntner Ring 8, 1010 Vienna, Austria

交通：Karlsplatz站步行6分鐘

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維也納酒店推介【6】阿爾瑪納克宮 維也納（Almanac Palais Vienna）

阿爾瑪納克宮 維也納（Almanac Palais Vienna）於2023年開幕，步行可達維也納城市公園、莫扎特故居、維也納國家歌劇院等景點，距離車站亦僅5分鐘步程，地理位置極佳！酒店擁有111間客房，配備智能電視、加熱地板、浴缸、咖啡機等奢華設備，空間十分寬敞。酒店亦設有室內游泳池、健身室、Spa、餐廳等，亦提供24小時來回機場班車服務。

阿爾瑪納克宮 維也納（Almanac Palais Vienna）

房價：人均HK$1,479起（阿爾馬納豪華房）

地址：Parkring 14-16, 1010 Vienna, Austria

交通：Stadtpark站步行5分鐘

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維也納酒店推介【7】維也納美景宮安達仕酒店（Andaz Vienna am Belvedere, by Hyatt）

維也納美景宮安達仕酒店（Andaz Vienna am Belvedere, by Hyatt）於2019年開幕，坐落於蘭施特拉瑟，鄰近軍事史博物館、瑞士花園、美景宮等景點。酒店配備303間客房，配備落地景觀窗、半開放浴室，部分房型另設寬敞露台。酒店另設健身室、Spa、餐廳、酒吧等設施。

維也納美景宮安達仕酒店（Andaz Vienna am Belvedere, by Hyatt）

房價：人均HK$646起（標準特大床房）

地址：Arsenalstraße 10, 1100 Vienna, Austria

交通：Keplerplatz站步行15分鐘

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維也納酒店推介【8】維也納美利亞酒店（Melia Vienna）

維也納美利亞酒店（Melia Vienna）位於維也納多瑙河旁邊，鄰近Copabeach、多瑙公園等景點。酒店曾於2020年進行翻新，現提供253間客房，大部分房間坐擁多瑙河景色，且配備面窗大床及浴缸，空間奢華舒適。酒店亦設有健身室、餐廳及酒吧等設施，並提供自行車租借及托兒服務，非常貼心！

Copabeach維也納美利亞酒店（Melia Vienna）

房價：人均HK$600起（美利亞房）

地址：Donau-City-Straße 7, 1220 Vienna, Austria

交通：Kaisermühlen站步行4分鐘

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維也納酒店推介【9】維也納廣場希爾頓酒店（Hilton Vienna Plaza）

維也納廣場希爾頓酒店（Hilton Vienna Plaza）坐落在維也納市中心，鄰近沃蒂夫教堂、格拉本大街、維也納市政廳等景點。酒店曾於2014年翻新，現提供254間客房，房間空間寬敞、設備齊全，最大的房型更可容納多達5人入住！酒店同時配備健身室、洗衣間、餐廳及酒吧等設施。

維也納廣場希爾頓酒店（Hilton Vienna Plaza）

房價：人均HK$696起（特大床房）

地址：Schottenring 11, 1010 Vienna, Austria

交通：Schottentor站步行5分鐘

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維也納酒店推介【10】維也納英迪格酒店–納旭市場（Hotel Indigo Vienna - Naschmarkt）

維也納英迪格酒店–納旭市場（Hotel Indigo Vienna - Naschmarkt）於2022年開幕，坐落於瑪格麗滕，鄰近水族館及納旭市場。酒店擁有158間客房，大部分客房設有露台，空間舒適乾淨，設備齊全。酒店亦配備健身室、餐廳及酒吧等休閒娛樂設施。

維也納英迪格酒店–納旭市場（Hotel Indigo Vienna - Naschmarkt）

房價：人均HK$435起（標準房）

地址：Rechte Wienzeile 87, 1050 Vienna, Austria

交通：Pilgramgasse站步行2分鐘

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