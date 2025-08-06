深圳8個地標級建築將完成　滑雪場/灣區書城/自然博物館/巨企總部

深圳即將迎來8個全新地標建築，目前這些項目正在緊鑼密鼓建設中，讓我們一起來看看這些地標的最新進展吧。



1. 深圳灣文化廣場——預計今年秋天開業

深圳灣文化廣場是深圳市重大文化設施之一，由深圳創意設計館和深圳科技生活館組成，位於深圳後海，預計將於今年秋天與大家相見。

文化廣場由著名建築事務所MAD馬岩松團隊設計，靈感源於「海邊原石」，建築群如巨大的鵝卵石散落各處，形成獨特的大地景觀。

+ 6

深圳灣文化廣場配備了9大展廳，超5萬平方米的展陳空間，包含330座學術報告廳、757座多功能廳、藝術藏品庫等。

地點：南山區後海深圳人才公園旁

交通：地鐵13號線人才公園站



2. 深圳前海·華發冰雪世界——預計國慶前試營業

常年無雪的深圳也要有自己的「哈爾濱」了？

大家期待已久的華發超雪中心項目已經進入最後的關鍵階段，整體項目預計國慶前開業。這裏有租賃區、休息區、餐飲區、滑雪學校和VIP室等功能區域。建成後將是中國高差第一、滑道最專業、單道最長且全球最大的室內雪世界。

+ 1

這裏可不止滑雪場，而是以冰雪主題為核心特色，全年365天全天候運營的一站式滑雪娛樂綜合體。

地點：寶安區沙井街道和一社區沙井南環路西段

交通：地鐵20號線會展城站



3. 灣區書城——預計今年8月26日正式運營

灣區書城，分為南北兩區，與寶安區圖書館、青少年宮相鄰。北區規劃了藝術花園、人文萬象、無界生活、青年藝術聚落四大空間，南區則規劃了10000平方米的灣區民俗館以及歡樂META、灣劇場兩大空間。

+ 5

灣區書城佔地面積6.6萬平方米，總建築面積為13.1萬平方米，預計在今年8月26日開始正式運營。

地點：寶安中心區中央綠軸東側、前海片區濱海核心

交通：地鐵5號線寶華站



4. 深圳市文化館新館——預計明年竣工

預計於2026年竣工的深圳市文化館新館，以「灣區中心，國內標杆」為定位，集教育、交流、培訓、表演、展覽、文創等功能於一體，是一座覆蓋各種群體、各藝術門類，具有公共公益群眾文化服務性質的綜合性文化地標建築，用地面積31367平方米，總建築面積83290平方米。

除了四大演藝空間外，深圳市文化館新館還設置了四項主題展覽空間、多類型培訓、藝術圖書閲覽區等功能區。

地點：龍華區民治街道民治大道交民康路北

交通：地鐵5號線民治站



5. 未來科技城「企鵝島」——一期預計今年年底交付

騰訊全球總部「網路+」未來科技城，又叫作「企鵝島」，位於深圳寶安區前海大鏟灣島，佔地約130萬平方米，項目一期預計今年年底交付，項目二期計劃2028年建成投用。

相關文章：深圳「企鵝島」內部畫面首次曝光 騰訊新總部採大量無障礙設計

+ 7

這裏有科技感超強的科技引擎螺旋塔樓總部辦公區、相互連通的騰訊雲樓，更有宿舍、學校、醫院、酒店甚至公交樞紐。由地下隧道、空中連廊和地面綠道組成的立體交通網絡，將辦公區、科技展覽館、體育中心等串聯到一起，提供了一應俱全的生活配套設施。

地點：前海大鏟灣片區

交通：公交車M432線鏟灣中（招呼站）



6. 深圳自然博物館——預計今年年底建成

坐落於坪山燕子嶺的深圳自然博物館，將於2025年年底建成。項目用地面積約4.2萬平方米，建築面積約10.5萬平方米。

+ 9

深圳自然博物館建成後將成為華南地區第一座大型綜合性自然博物館，未來還將打造成世界一流的自然博物館。

地點：位於燕子湖片區，沙新路以北、沙龍路以東

交通：地鐵16號線沙壆站



7. 鷺湖四館——預計今年10月竣工

龍華最大的文化地標群「鷺湖四館」預計於今年10月竣工。自北向南依次由大劇院、群藝館、圖書館組成的複合建築龍華「三館」，以及龍華區科技館。用地面積60427平方米，總建築面積221869平方米，是目前龍華區規劃最大的文化設施建築群。

鷺湖四館建成後將為市民提供一站式的文化休閒、科普教育、科技展覽服務。

地點：位於龍華鷺湖科技文化片區核心區

交通：地鐵4號線觀瀾站



8. 招商銀行全球總部大廈——預計今年交付

坐落於深圳灣超級總部基地核心區域的「招商銀行全球總部大廈」，被設計成一座388米高的「鑽石巨塔」。外立面由近1.4萬個曲面三角玻璃單元組成，每個單元經3D建模精密計算，形成多角度折射效果。

+ 6

招商銀行全球總部大廈打破了傳統超高層的封閉格局，通過連廊和觀景平台將公共空間串聯起來，融合了辦公、商業和文化功能，預計2025年下半年正式交付。

地點：位於深圳灣超級總部基地核心區域

交通：地鐵11號線紅樹灣南站

