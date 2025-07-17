深圳地鐵8號線三期今年開通　由大小梅沙再延伸至大鵬新區溪涌站

自深圳地鐵8號線二期開通，實現了地鐵直達大小梅沙「小目標」。



很多小夥伴關心，什麼時候才能坐地鐵去大鵬？

快了快了，「山海專列」傳來最新消息！

地鐵8號線三期工程實現「雙電通」

6月24日凌晨3時40分，溪涌車輛段牽引降壓混合變電所35kV母線成功帶電，「35kV電通」目標達成；

6月26日下午18時，隨着溪涌站400V低壓開關櫃順利送電，「400V電通」里程碑工期目標提前實現，為所有終端設備調試提供穩定的電源。

相關文章：深圳5個古墟鎮打卡好去處｜八景之首大鵬所城 南頭古城文創街區（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 5

35kV及400V電通是8號線三期工程建設的里程碑節點。

為通風空調、給排水、照明及弱電系統等設備的調試提供穩定電源；為後續接觸網熱滑、系統聯調和列車上線調試提供了必需的電力保障。

「雙電通」標誌着8號線三期向開通運營目標邁出了至關重要的一步。

通往大鵬的首條地鐵

8號線三期工程起於小梅沙站，終至大鵬新區溪涌站，並設出入線接入新建溪涌車輛段。

線路全長3.690公里，採用全地下敷設，設1座車站（溪涌站）、1個區間、1條出入線及1座車輛基地（溪涌車輛段）。

據此前報道，地鐵8號線三期力爭年內開通，初期運營項目建成後，將與2號線及8號線一、二期實現貫通運營，形成一條橫貫南山、福田羅湖、鹽田和大鵬新區的軌道交通骨幹線路（總長約63.750公里，共設43座車站）極大提升東部濱海區域交通便捷度。