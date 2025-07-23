福田中航城君尚「都市野徑」越野體驗　¥19.9券包吃喝玩樂慳一筆

深圳福田區中航城君尚購物中心敢潮計劃5.0，深圳都市野徑：越野賽事、暑期限時團券、敢潮音樂節、明星粉絲應援會。

野徑、揮汗、音樂......在這裏，讓夏天成為一個動詞。



城市新玩場，深圳「都市野徑」來了

「在城市，躍入曠野」，7月10日-8月31日，中航城君尚以城市中的「野徑」為概念，將運動與探索結合，打造了深圳「都市野徑」運動地，亦成為深圳年輕人的潮流新地。

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深圳有自己的「叢林部落」

「都市野徑」以多種原始材料還原山林荒原、礫石沉木，並融入原始部落的圖騰等元素，將山野部落「搬進」城市之中。

階梯化作野徑，佈滿了苔蘚牆攀巖、荊棘爬網、翻越木樁等戶外運動裝置，讓大家在「叢林」中穿梭，泥地裏體驗到硬核戶外、闖關運動樂趣，亦能親近原始自然多一分。

專業賽事 · 障礙關卡

「都市野徑」內設計了遠古石輪、秘境之梯、荒野速遞、翻越天網、磐石崛起多重障礙關卡。

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早前，我們在這記錄了一場「城市英雄賽」，多位選手在重重障礙之中，攀登、暴汗，於極限運動中感受熱血與熱情。

都市野徑 · 免費對外開放

都市野徑對外免費開放，在場地裏可以肆意的揮汗運動，今日起至8月31日，大家能前往體驗打卡啦。

中航城君尚 · 都市野徑

時間：7月10日-8月31日

地址：中航城君尚C區L2戶外鴿子廣場

門票：免費開放



中航城君尚，新逛街指南

19.9元 · 限量券包

7月12日-8月31日，中航城君尚限時推出暑期權益禮包，19.9元就能團總價值160+元的優惠權益包，可享10大權益，來中航城吃喝玩樂又能省下一筆啦~

7月12日-8月31日，中航城君尚限時推出暑期權益禮包，19.9元就能團總價值160+元的優惠權益包，可享10大權益。（ShenzhenLOOK授權使用）

券包詳情

售賣&使用時間：7月12日-8月31日

使用地址：中航城君尚

券包詳情：

含：

①霸王茶姬 伯牙絕弦/ 桂馥蘭香 中杯*1 免費兑換券

②樂悠格：羽衣甘藍菠蘿酸奶昔/胡蘿蔔番茄酸奶昔/鮮萃芒果火龍果酸奶昔*1（免費兑換券）

③sp@ce天虹超市：天優爆米花（焦糖味）免費兑換券

④lollypet寵萌樂園：20元門票立減券

⑤野人先生冰淇淋：冰淇淋88折優惠券

⑥斐際爬寵體驗店：20元門票立減券

⑦譚廚中山傳家菜：50元午市代金券

⑧喜識：大串草莓第2份半價特權券

⑨林里檸檬茶：指定款買1送1特權券

⑩夸父炸串：5元代金券

活動細則：詳見紙質券，會員每人限購1次，數量有限，購完即止



中航城君尚 · 更好逛了

1. FILA · 意大利百年運動品牌

FILA，是意大利百年運動服飾品牌。

最近門店新上市的OR系列，新系列採用了復古條紋元素以及結合FILA DNA元素進行設計，整體風格主打網球老錢風，復古時尚，套裝設計也省去了搭配的煩惱。

FILA

門店地址：D區L1-L2

滿額贈禮：門店新品全場參與2000元-300元，3000元-450元



2. AAPE · 日系街頭潮流服飾

AAPE BY *A BATHING APE®，是世界知名潮流品牌A BATHING APE®旗下年輕副線品牌，全球有不少它家的忠實粉絲。

店裏上新了2025夏季系列，除了衣服外，店裏的迷彩雙肩包和棒球帽也很適合出遊，喜歡AAPE的朋友在中航城君尚，就可以體驗到最新單品啦~

AAPE

門店地址：D區L1



3. Marc O'Polo · 北歐時尚生活品牌

Marc O'Polo是源自瑞典斯德哥爾摩的北歐時尚生活方式品牌。Marc O'Polo始終秉承「追隨本性」的理念，將環保與時尚融合的恰到好處。

在度假與職場隨意切換的亞麻西服三件套、適合度假的亞麻連衣裙、MOP小方領都是店裏很熱門的單品，亞麻的輕薄透氣材質，也更適合夏天。

Marc O'Polo

門店地址：B區L1

滿額贈禮：部分精選款低7折，25SS2件8折



4. New Balance · 百年運動品牌

NEW BALANCE專注於運動鞋履和運動休閒服飾。新款204L，在店裏也能試穿到了。

新款源自品牌首款專為女性跑者打造的W320；鞋面設計致敬經典又賦現代感，靈感源自2000s跑鞋425的純粹廓形；輕量化EVA中底結合顆粒狀大底設計，更加透氣且輕盈。

NEW BALANCE

門店地址：B區L2

門店活動：部分精選款7折



5. 安踏PALACE深圳首店 · 即將開業

安踏PALACE集合了安踏冠軍、籃球裝備、專業跑步與戶外等運動裝備。

店內單品風格涵蓋專業運動、跨界聯名潮流款式等，深圳首店於7月20日，在中航城君尚開啟試營業。

安踏PALACE

門店地址：A區L2

開業時間：7月20日試營業

門店活動：新品3件85折（部分款式除外），可疊加商場滿1000元減100元

活動時間：7月20日-27日



6. 斐際爬寵 · 爬寵愛好者必逛

店裏看到蜥蜴、角蛙、鬃獅蜥，不僅能與爬寵近距離互動，還有各類與爬寵相關的創意擺件，喜歡爬寵的朋友可以來這逛逛~

斐際爬寵

門店地址：C區L4



中航城君尚 · 更好吃了

1. 林鮮記雞煲 · 主打脆皮雞煲

林鮮記雞煲，是深圳很多嗜雞老饕的聚集地，福田新店落地中航城君尚，來打卡逛街的時候也能吃到啦~

林鮮記雞煲的雞肉都是現拆現賣的，每日新鮮到店的雞隻，店鋪門口的明檔，可以清晰看到師傅砍雞剔骨過程。店裏主打無花果脆皮雞煲，也是許多食客到店必點的一款。

林鮮記雞煲

門店地址：A區L4



2. 譚廚 · 中山特色創新菜

譚廚創立於2009年，以創新中山特色菜品為主，中山石岐妙齡乳鴿和東升脆鯇魚都是店裏的招牌。

第一次來可以試試60萬天價乳鴿、沙姜焗脆鯇魚、中山蜆肉餅、沙溪皮膠燜鴨這些特色菜，店裏師傅每日現磨製作的豆腐花，滑嫩清甜，作為飯後甜品還蠻合適的。

譚廚

門店地址：B區L5



3. Mixthai全泰·泰國餐廳

「Mixthai」全泰集萃了從業30餘年的泰籍名廚團隊，以自然美學融入空間，有室內空間和露台外擺區可以選擇，綠植、竹編元素、大地色共同編織出愜意放鬆的用餐氛圍。

店裏能吃到泰國四部地道風味，如古法咖喱、明火果木炭燒、小炒、船面、飲品等。若和朋友來聚餐，可以試試泰皇古法咖喱肉蟹、香茅咖喱雞、馬拉盞炒通菜、炭燒泰式豬頸肉這些正宗的泰式風味菜品。

「Mixthai」全泰

門店地址：A區L1



4. 頂界 · 全球蒸汽海鮮自助

愛吃海鮮的朋友別錯過頂界全球蒸汽海鮮自助，店裏自有海鮮池，鮮活螃蟹、澳洲小藍龍、羅氏蝦、鮮活九節蝦、挪威三文魚等都是店裏的招牌。

還有牛肉、脆皮雞、天婦羅等任吃，人均200多，在這就能實現「海鮮自由」了。

頂界全球蒸汽海鮮自助

門店地址：A區L4



這個暑假，在中航城君尚，還能怎麼玩？

2場敢潮音樂節 · 免費入場

8月，中航城君尚將開啟2場戶外敢潮音樂節，邀請到Lara梁心頤、中國新說唱人氣選手賈廷，以及Local、二次元樂隊西多士樂團、MOLOMOGO樂隊等樂隊陣容唱響畢業季旋律，以音樂點亮夏夜。

敢潮音樂節：

演出時間：

第一場：8月9日 | 18:00-21:00

第一場：8月10日 | 18:30-21:00

演出地址：中航城君尚C區L2層戶外鴿子廣場



粉絲應援會 · 一起來玩！

8月，中航城君尚將開啟陶喆演唱會的粉絲應援會，現場有專業樂隊演繹汪蘇瀧與陶喆的經典歌曲，還有專輯抽獎活動和領取限定周邊哦。

粉絲應援會

陶喆《soul power ll》粉絲應援

時間：8月2日 19:00-21:00

地點：中航城君尚C區L2層戶外鴿子廣場



這個夏天，會玩才是正經事。

中航城君尚購物中心「都市野徑」

地點 ：中航城君尚購物中心，深圳市福田區中航路1號

交通 ：地鐵2/8/7號線華強北站C口步行5分鐘

開放時間：即日起至8月31日

門票：免費進入

