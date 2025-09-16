上野溫泉酒店5間推介｜近車站／新開幕／露天溫泉／人均$255起

上野溫泉酒店推介2025｜想在東京旅行時浸溫泉，但又不想離市區太遠，上野就是一個不錯的選擇！《香港01》「好食玩飛」整合5間位於上野的溫泉酒店，大部分鄰近車站及景點，人均只需$255起！



上野溫泉酒店推介【1】東京上野這裏酒店（&Here Tokyo Ueno）

東京上野這裏酒店（&Here Tokyo Ueno）於2024年開業，鄰近上野公園、秋葉原電器街、阿美橫町商店街等，距離湯島站則約3分鐘步程，地理位置優越！酒店房間空間感大，隔音好，提供和洋式及西式房，最大的套房更可供6人入住！全部房間均設有乾濕分離的浴室，配備浴缸及智能馬桶，床頭部分設有電源插座。酒店亦設有室內大浴場。

東京上野這裏酒店（&Here Tokyo Ueno）

房價：人均HK$731起（高級雙床房）

地址：東京都台東區上野2-11-18

交通：湯島站步行3分鐘

東京上野這裏酒店

上野溫泉酒店推介【2】上野站前百夫長酒店及水療中心（Centurion Hotel&Spa Ueno Station）

上野站前百夫長酒店及水療中心（Centurion Hotel&Spa Ueno Station）於2017年開幕，坐落於上野站旁邊，地理位置優越。酒店擁有93間客房，房間配備浴缸及平板電視，部分房間設有上下格床。酒店另提供公共浴池、溫泉及桑拿浴室，並設有餐廳及洗衣房。

上野站前百夫長酒店及水療中心（Centurion Hotel&Spa Ueno Station）

房價：人均HK$372起（附樓 中等雙人床房）

地址：東京都台東區上野6-8-16

交通：上野站步行2分鐘

上野站前百夫長酒店及水療中心

上野溫泉酒店推介【3】東京上野御徒町多美迎温泉酒店（Dormy Inn Ueno-Okachimachi Hot Spring）

東京上野御徒町多美迎温泉酒店（Dormy Inn Ueno-Okachimachi Hot Spring）於2015年開幕，鄰近京成上野、地下鐵御徒町站及JR上野站。酒店樓高12層，擁有106間客房，房間採用現代日式風格，配有乾濕分離浴室及平板電視。酒店同時配備戶外風呂、公共浴池及桑拿，並設有餐廳及洗衣間。

東京上野御徒町多美迎温泉酒店（Dormy Inn Ueno-Okachimachi Hot Spring）

房價：人均HK$401起（小型大床房）

地址：東京都台東區上野6-7-22

交通：上野站步行5分鐘

東京上野御徒町多美迎温泉酒店

上野溫泉酒店推介【4】東京秋葉原多美迎温泉酒店（Dormy Inn Akihabara Hot Spring）

東京秋葉原多美迎温泉酒店（Dormy Inn Akihabara Hot Spring）坐落於秋葉原電器街，鄰近AKB48劇場及上野。酒店於2005年開幕、2015年翻新，擁有99間客房。酒店房間配備平面電視及乾濕分離浴室。酒店另設帶桑拿浴室的屋頂大眾浴場及露天溫泉，並提供餐廳、洗衣間等設施。

東京秋葉原多美迎温泉酒店（Dormy Inn Akihabara Hot Spring）

房價：人均HK$370起（小型雙人床房）

地址：東京都千代田區外神田4-12-5

交通：末廣町站步行3分鐘

東京秋葉原多美迎温泉酒店

上野溫泉酒店推介【5】KIN酒店（KIN Hotel）

KIN酒店（KIN Hotel）於2019年開業，鄰近多個車站，交通尚算方便。酒店屬於小旅店，全棟只有5層，不過佈局設計亦具心思，功能設備齊全，而且衞生程度理想，房價也算便宜，是性價比較高的酒店之一。酒店天台更有一個小小的露天湯池，適合旅客在一天的行程之後好好放鬆。於Trip.com獲得4/5的評分，值得推薦給其他旅客。

KIN酒店（KIN Hotel）

房價：人均HK$255起（標準小型雙人床房）

地址：東京都台東區松谷2丁目3-2

交通：稻荷町站步行7分鐘

KIN酒店

