東京近郊一日遊8大必去景點｜河口湖富士山／鎌倉／箱根／熱海

去過東京新宿、澀谷City Walk，又想逃離城市感受下大自然，不妨可以考慮加入近郊兩日一夜行程。《香港01》好食玩飛記者就精選8個必去東京近郊一日遊地區，其中包括能飽覽富士山的河口湖，人氣鎌倉江之島，古色古香的川越等。



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東京近郊一日遊景點【1】輕井澤 — 長野縣高原小鎮感受自然美景

輕井澤離東京要兩小時多車程，這個高原小鎮坐落於長野縣，四面環繞著雪山，水質清澈甘美。夏季的溫度也較為涼爽，一般在18至29度之間，因此是個理想的避暑勝地。

輕井澤的地理環境非常適合騎單車旅遊，讓遊客遠離城市喧囂，享受大自然寧靜舒適的環境。例如又名天鵝湖的「雲場池」，無論春夏秋冬四季都有一番獨特的景象，秋有楓葉，冬有雪，而且就近亦有輕井澤王子購物廣場，戶外活動後又可到室內購物。另外，輕井澤亦有滑雪場及溫泉，一些酒店可以邊浸溫泉邊看雪景，吸引不少本地人都來度假。

輕井澤自然景色如畫一般。（小紅書＠三橫一豎）

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東京近郊一日遊景點【2】河口湖 — 睇富士山住溫泉酒店

河口湖相信是最多人認識的近郊景點，距離東京市中心近，交通方便，看富士山亦是不少人的東京的必要行程之一。河口湖不單止擁有四季各異的山湖美景，周邊亦有可看富士山露天溫泉的住宿，還有山梨縣的特產美食。

去富士山前可留意天氣能見度。(小紅書＠HIRO_午饭饭）

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東京近郊一日遊景點【3】箱根—溫泉勝地

箱根無疑是溫泉勝地，輕鬆搭乘90分鐘的小田急浪漫特快便可抵達。這裏有許多優質天然溫泉，無論選擇在溫泉酒店浸溫泉，還是前往日帰り溫泉體驗，都能讓你放鬆身心。箱根美術館和雕刻之森美術館更是藝術愛好者不容錯過的景點。此外，搭乘海盜船遊覽蘆之湖就可以遙望富士山的美景。箱根可謂集溫泉、藝術、美景於一身。

蘆之湖雖然不是富士五湖，但能隱約看到富士山。（小紅書@哒哒旅行物语）

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東京近郊一日遊景點【4】鎌倉江之島 — Slam Dunk經典場面

神奈川縣的「鎌倉（Kamakura）」亦是人氣景點之一，從新宿出發只需要一小時左右。最受矚目的景點就是鎌倉高校站前Slam Dunk灌籃高手內出現的平交道，經典的場面和美麗的海景，成為了遊客的打卡位。來到鎌倉，網友亦推薦乘坐江之電沿美麗的海岸線行走，又有不少海景咖啡店，行累了可以放鬆一下，非常寫意。

Slam Dunk灌籃高手內出現的平交道。（小紅書＠爱旅行的遗憾君）

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東京近郊一日遊景點【5】日光 — 兩社一寺鬼怒川溫泉

位於東京北部的栃木縣日光，集自然與歷史於一身。這裏有著壯闊的山川湖泊等自然景觀，包括日本三大瀑布之一的華嚴瀑布，以及享有世界遺產美譽的古老建築群「兩社一寺」，與德川家康的歷史密切相關。除此之外，著名的鬼怒川溫泉也吸引了大批遊客前來。無論是追尋歷史足跡，還是沉浸於自然之美，日光都擁有獨特而悠久的魅力，每年吸引超過600萬人前來遊覽，可見其引人入勝的一面。

日光風景宜人，亦有不少古蹟。（小紅書＠不羁de浮云）

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東京近郊一日遊景點【6】川越 —「小江戶」求姻緣冰川神社

有著小江戶之稱的川越，主打一個古色古香，連本地人都會穿着和服遊覽，老街上有一些小食店和精品店，適合買手信。又有以姻緣出名的「冰川神社」，還有超過200年歷史的「小川菊鰻魚飯」老店，輕鬆玩足大半天。川越離東京不算太遠，搭乘東武鐵道最快只需要32分鐘。

老街充滿和式復古的味道。（小紅書＠Mushyooo）

東京近郊一日遊景點【7】熱海 —陽光海灘花火大會

位於靜岡縣的「熱海」，從東京搭乘新幹線只需36分鐘就能抵達。「熱海」擁有優美的海景，當中陽光海灘是其中一個必去景點，海天一色，水清沙幼。另外近期花火大會亦是亮點之一，每到夏天，美麗壯觀的煙火配上和服，非常浪漫。

熱海花火大會為人氣活動。（小紅書＠和屿旅行）

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東京近郊一日遊景點【8】埼玉 —嚕嚕米公園適合親子遊

如果你想體驗大自然的魅力，就不能錯過位於東京僅1小時路程的埼玉縣。這裏擁有廣闊的森林地帶，有著飯能市的嚕嚕米公園和所澤市的龍貓森林等景點，可以讓你悠閒地漫步其中，呼吸清新的空氣，感受四季的變化。這裏非常適合親子遊，一家度過一個輕鬆愉快的假期。將城市拋在腦後，融入大自然的懷抱，感受大地的生命力和美好。

嚕嚕米兒童森林公園仿佛去了北歐。（小紅書＠Gagaaaa）

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