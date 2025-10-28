京都壽喜燒8大｜$168起歎入口即化黑毛和牛+鴨川美景　附預約方法

京都美食｜京都壽喜燒推薦｜到京都，除了遊覽寺廟古蹟，享受一頓頂級美食，也是不可或缺的行程！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了8間必吃的京都壽喜燒餐廳，品嚐油花均勻、入口即溶的神户和牛壽喜燒，同時又能飽覽迷人的鴨川景色，甚至$168起就能品嚐到優質黑毛和牛的超值選擇！即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

京都壽喜燒推薦｜【1】すき焼き 牛鍋力山——3mm黑毛和牛

「すき焼き 牛鍋力山」是位於京都的一間黑毛和牛壽喜燒專門店，店家會根據肉的等級、產地和厚度，採用不同的烹飪方式和吃法。顧客可以享受到如2mm薄切片、2cm方塊或3mm切片等不同形式的牛肉，細味不同和牛的口感。任選套餐的價錢為8,800日圓（約$447）起！

すき焼き 牛鍋力山

地址：京都府京都市下京区稲荷町330-2 京都和牛館 2F・3F

交通：阪急「京都河原町站」步行1分鐘



京都壽喜燒推薦｜【2】料庭 八千代（Ryotei Yachiyo）

「料庭 八千代」位於青龍庭園中，可以一邊欣賞美景，一邊品味當季的京都料理。餐廳設有面向南禪寺參道的桌椅座位、榻榻米挖空座位，以及能眺望點亮燈光的青龍庭園的座席。庭園是由日本著名的現代造園家，被稱為「植治」的小川治兵衛設計。特製壽喜燒套餐為$850起，包括飲料、肉、小醃菜、米飯、甜品等等。

料庭 八千代（Ryotei Yachiyo）

地址：京都市左京區南禪寺福地町34

交通：地鐵東西線蹴上站1號出口步行5分鐘／京都市巴士5號線「法勝寺」站步行5分鐘／從京阪本線三條站步行20分鐘



料庭 八千代搶先預訂優惠 👉🏻 Klook

京都壽喜燒推薦｜【3】祇園 牛禪

「祇園 牛禪」最受歡迎的就是壽喜鍋啦！鍋子可分成兩半，同時享用涮涮鍋和壽喜燒。能盡情享用3種和牛，包括神戶牛、近江牛、黑毛和牛。如果是慶祝生日、週年紀念等節日，可提前跟餐廳聯絡，餐廳將免費提供一個甜點盤，而且還可以刻字！黑毛和牛涮涮鍋吃到飽套餐（附帶鰻魚飯）價錢為$896起，包括黑毛和牛、季節前菜拼盤、鰻魚丼、抹茶雪糕等。

祇園 牛禪

地址：京都府京都市東山区祇園町北側323 祇園会館4F

交通：從京阪本線祗園四條站步行7分鐘／從京都市營地鐵東西線東山站步行7分鐘／從京都市巴士祗園站步行1分鐘



祇園 牛禪搶先預訂優惠 👉🏻 Klook

京都壽喜燒推薦｜【4】三嶋亭 本店

京都的「三嶋亭 本店」是一家歷史悠久的壽喜燒老店，創立於明治六年（1873年），至今已有超過150年歷史！店家以頂級的黑毛和牛和傳統的關西風壽喜燒聞名。嶋亭採用關西風的「煎」法，過程通常由職人在客人面前操作，先用牛油在鍋中涮過，再倒入大量砂糖，其後放上和牛牛肉，最後淋上特製醬汁煎煮。其午市套餐價錢為8,591日圓（約$436）起。

三嶋亭 本店

地址：京都府京都市中京区寺町通三条下ル桜之町405

交通：從京阪三條站步行8分鐘／從地下鐵東西線市政府前站步行5分鐘即可到達



京都壽喜燒推薦｜【5】十二段家 本店

「十二段家 本店」被譽為是日本「涮涮鍋」的創始名店之一，店內的壽喜燒通常由店員在桌邊現炒現煮，展現傳統日式待客禮儀。店家採用的牛肉是黑毛和牛或京都牛為主，能品嚐質感滑嫩、入口即化的牛肉！午市價錢為$814起。

十二段家 本店

地址：京都府京都市東山区 祇園町570-128

交通：祗園四條站步行約305米



十二段家 本店搶先預訂優惠 👉🏻 Trip.com

京都壽喜燒推薦｜【6】すきやき いろは北店

「すきやき いろは北店」是位於日本京都先斗町的一家百年老店，主打關西風味壽喜燒。店內設有包廂、榻榻米與桌子的舒適用餐環境，私密性高，非常適合家庭、朋友聚會或慶祝場合。食材方面，店家選用「京都肉」，是經過適度霜降處理，不僅油脂甘甜，更能突顯赤身（瘦肉）的鮮美旨味！晚市壽喜燒價錢為9,000日圓（約$457）。

すきやき いろは北店

地址：京都府京都市中京区先斗町四条上ル鍋屋町215

交通：祇園四條步行約187米



京都壽喜燒推薦｜【7】京都三条 箔

「京都三条 箔」是一家位於京都木屋町，坐落於鴨川沿岸的壽喜燒會席料理餐廳，提供結合傳統日本料理，與創新風格的頂級和牛壽喜燒體驗。店家多採用近江牛或神戶牛等頂級品牌和牛，注重肉質的霜降紋理和細膩口感！不過價錢相對較貴，32,300日圓（約$1,640）起。

京都三条 箔

地址：京都府京都市中京区木屋町通り三条上ル上大阪町528-3

交通：京阪本線三條站（7號出口）步行3分鐘／從地鐵東西線京都市役所前站（1號出口）步行5分鐘／從阪急京都線京都河原町站（3號出口）步行9分鐘



京都壽喜燒推薦｜【8】京都和牛すき焼きしゃぶしゃぶ 富之上 祇園本店

「京都和牛すき焼きしゃぶしゃぶ 富之上 祇園本店」是一家位於京都祇園、鄰近京阪本線祇園四條站的壽喜燒及涮涮鍋餐廳。店內的用餐模式是採用創新的「一人一鍋」形式，主要提供神戶牛及黑毛和牛，價錢範圍在3,300日圓（約$168）至6,600日圓（約$335）。

京都和牛すき焼きしゃぶしゃぶ 富之上 祇園本店

地址：京都府京都市東山区常盤町161-1

交通：京阪本線祇園四条駅9出口步行約1分鐘



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略