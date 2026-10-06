內地消費信用卡4大｜免手續費！回贈邊張最多？1張迎新送5000里

撰文：張雨靜
出版：更新：

內地消費信用卡｜每逢周末、長假期，香港都有數十萬港人北上食玩買狂歡！內地大部份商店都用電子支付，只要有支付寶、微訊支付，綁定信用卡扣數，基本上可以順通無阻。今次《香港01》就會為大家介紹4張免手續費的銀聯卡，或者回贈極高的信用卡！

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北上食玩買，手機必備支付寶及微訊支付，為了方便香港居民北上，近年AlipayHK、WeChat Pay HK都開始支援內地使用，只需要綁定香港信用卡即可付款，無需再額外申請內地銀行戶口，而且人民幣的消費金額會自動透過AlipayHK及WeChat Pay HK轉換成港幣，嘟幾多都即時知！

內地消費信用卡【1】渣打國泰Mastercard —— HK$6=1里數／自動入帳

渣打國泰Mastercard —— HK$6=1里數／自動入帳

渣打國泰Mastercard綁定AlipayHK或ＷeChat Pay HK於內地簽賬，亦可享HK$6=1里數回贈，相等於1.67%現金回贈，而且直接入亞洲萬里通帳戶，如果本身有儲開Asia Miles，北上消費就記得用渣打國泰Mastercard。

⚡ 懶人恩物： 里數每個月全自動入Asia Miles戶口，慳時間及手續費，簽卡自動延長Asia Miles有效期。

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✈️ 渣打國泰 Mastercard

💳 主打回贈

內地簽賬 HK$6 = 1 里數

📲 電子錢包

AlipayHK / WeChat Pay HK

⚡ 入帳方式

自動存入 Asia Miles 帳戶（免手續費）

內地消費信用卡【2】DBS Black World —— HK$6=1里數／積分永不過期

DBS Black World綁定AlipayHK或ＷeChat Pay HK簽賬，亦可享本地簽賬里數HK$6=1里數，相等於1.67%現金回贈，而且積分永不過期，除了可以換Asia Miles，亦可以換Avios或星航KrisFlyer的飛行計劃，想點換就點換。

DBS Black World —— HK$6=1里數／積分永不過期

🎯 自由度極高：真正做到「想點換就點換」，換Asia Miles、Avios或KrisFlyer都得。
🛡️ 無痛儲分： 積分無期限，鍾意儲幾耐就幾耐，可以等航空公司有兌換優惠先轉里數！

💳 DBS Black World

📍 本地簽賬

HK$6 = 1 里數

⌛ 積分效期

無限期 / 永不過期 ♾️

📲 電子錢包

AlipayHK / WeChat Pay

🗺️ 飛行計劃

Asia Miles / Avios / KrisFlyer

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指定MoneyHero連結申請DBS Black World Mastercard®無需簽賬就可以拎走獨家獎賞，仲有本身嘅高逹32,000迎新里數🎁唔好再猶豫，即上MoneyHero了解更多同申請‼️

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1. HK$800 Apple Store 禮品卡；或
2. HK$800 惠康購物現金券；或
3. HK$800 Trip.com 電子禮券；或
4. 8,000 Max Miles 飛行里數；或
5. Delsey 30" GRENELLE SE 前開蓋可擴展行李箱 (價值HK$4,980)；或
6. Marshall Emberton II 藍牙喇叭（價值HK$1,499）；或
7. PHILIPS Sonicare HX3826/31 X型四向水流牙線機 (價值 HK$988)；或
8. FUJIFILM INSTAX MINI 41 即影即有相機 (價值 HK$920)

*優惠受條款及細則約束。
優惠期：2026年9月30日下午6時至2026年10月30日下午6時

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內地消費信用卡【3】DBS COMPASS VISA —— 高達3%現金回贈

DBS COMPASS VISA最大賣點就是星期三全港超市8%回贈，不過用來綁定AliPay、AliPayHK或WeChat Pay的零售簽賬一樣可享高達3%回贈，不過要留意單一簽賬需要滿$300或以上方可獲得額外回贈！

DBS COMPASS VISA —— 高達3%現金回贈

💵 實用派首選： 唔想儲里數，綁定電子錢包直接賺 3% 現金回贈非常實際。
🧺 買餸神卡： 星期三超市 8% 折扣，絕對是日常掃貨必備卡。

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HK$400 Apple Store 禮品卡; 或
HK$400 惠康購物現金券

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🛒 DBS COMPASS VISA

💳零售簽賬

3% 現金回贈

📲 電子錢包

Alipay / AlipayHK / WeChat Pay

⚠️ 簽賬門檻

單一簽賬需滿 HK$300或以上 方享額外回贈

🛍️ 其他重點優惠

逢星期三全港超市激賺8%回贈

內地消費信用卡【4】滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石卡 —— 雲閃付4.4%回贈

只需要把滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石卡，綁定銀聯支付App「雲閃付」，在內地消費可以賺取多達4.4%回贈！不過把這張卡綁定AlipayHK及WeChat Pay HK只有0.4%基本回贈，如果想賺到盡就要換個APP來付款。

滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石卡 —— 雲閃付4.4%回贈

💡 北上最強回贈：只要將卡綁定銀聯「雲閃付」App，內地簽賬就可以賺到高達 4.4% 回贈，回贈率極高！

🛡️ 支付工具關鍵：一定要用雲閃付先有高回贈。如果用AlipayHK或WeChat Pay HK，回贈會立即跌至0.4%基本回贈。

🧮 滙豐 Pulse 銀聯卡：內地消費 4.4% 回贈計算表

回贈部分

獎賞錢倍數

折合現金回贈率

觸發條件💡

基本簽賬回贈

1X

0.40%

無任何附加條件

「最紅自主獎賞」

5X

2%

必須於年初將額外倍數全數 (5X) 分配至「賞世界」類別。

內地及澳門專屬優惠

5X

2%

必須於內地或澳門，透過「雲閃付 App (二維碼)」或「Apple Pay (銀聯閃付)」

🎯 總共最高回贈

11X

🔥 4.4%

集齊以上 3 大條件，即可食盡 4.4% 淨賺回贈！

🇨🇳 2026 北上消費信用卡：4 大神卡終極對比表

信用卡名稱

最高回贈率🔥

建議使用 App

渣打國泰 Mastercard 立即申請

HK$6 = 1 里

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HK$6 = 1 里

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3.00%

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滙豐 Pulse 銀聯卡

4.4%

雲閃付 / Apple Pay

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