曼谷Cafe｜體驗生老病死場景　靈堂自拍棺材打卡　憑手環1年免費

有朋友跟我一樣對比較恐怖、驚悚方面的景點有興趣（但又不是想去那種太Hardcore、真的有發生過命案的凶宅廢墟探險…...）的嗎？那今天分享的這個曼谷BTS Ari站的「死亡意識咖啡館 Kid Mai Death Awareness Cafe」我還蠻推薦你們可以去參觀一下的。



那裏雖然名為「咖啡館」，但其實比較類似一個園區的概念，推薦大家可以先上網購票，到現場購票處兑換入場的手環，入內以後可以先在各種和死亡甚至靈異有關的造景拍照留念，然後進行一個與生、老、病、死有關的特殊體驗（會進入一個有點像鬼屋的空間，不過沒有一般的鬼屋那麼嚇人）。

接下來在園區內有冷氣的咖啡廳點一杯自己有興趣的主題飲品（費用是含在門票錢裏面），裏面還可以玩桌遊什麼的，未來如果有興趣再二訪、三訪或更多訪，只要出示當天獲得的那個手環即可免入場費，最低消費限制只要點一杯120泰銖以上的飲品即可唷！

曼谷死亡意識咖啡館

這就是死亡意識咖啡館的入口，它距離BTS Ari站只有1~2分鐘左右的路程，裏頭的規劃算是一個複合式的園區，之前好像還可以玩什麼類似密室逃脱的那種解謎遊戲，但現在就是以純參觀、拍照和喝咖啡為主。

可能對有些華人來說，「死亡」是很忌諱談到的話題，覺得很不吉利、觸黴頭什麼的，但這裏的創辦人完全不是抱持這樣的觀念，希望傳達的理念比較偏向是生、老、病、死都是人生的必經過程，大家應該更坦然去面對，而且可以思考看看生命的意義，以及該要如何把握當下，反正它並不是像一些樂園的鬼屋是以「令人心生畏懼」為主要目的啦！

入內以後會先經過一條燈光比較昏暗的通道，沿途會有一些看板上面的文字讓你反思一些你自己的人生現在到底過得如何。但如果看不懂英文也懶得翻譯的話就直接走進去就好了。

這裏其實還不算正式進入他們的園區裏面，但已經有很多場景可以拍照留念了，大家有興趣的話都可以放慢腳步慢慢看、慢慢拍。（都不會有工作人員來管你，他們都很慢悠悠的）

我知道有些人會覺得出國以後還會一些「人工刻意打造的景點」很無聊，他們只喜歡去那種都是自然景觀或很有歷史感的古蹟、老宅，如果你也是這種類型的人的話，那基本上不用來這裏了！

出示憑證給櫃台人員看以後就可以拿到入場的手環，這個是可以帶回家做紀念的，以後只要帶著這手環一年內入場都不用再付門票錢，只要在裏頭咖啡館有點一杯120泰銖以上的飲料就可以待一整天。

入內以後就可以像這樣先到處參觀、拍照，這裏的規模是比一般咖啡廳大很多，但畢竟是開在市區，所以你們也不要拿什麼六福村、小人國那種大型樂園的規模來跟這裏比較（根本沒辦法比）。因為這邊離BTS Ari站很近，所以走樓梯上到高處時還可以拍得到捷運列車進、出站的動態。

當天阿峯其實是沒有想跟我來這種地方，因為他就是屬於會覺得不吉利的那種人。而且我們來這裏之前是先去附近的按摩店按摩，他在換裝的時候手機還掉進馬桶裏去，所以來這裏時是處於憤怒與悲傷狀態。

部份空間是可以入內去參觀的，但是都沒有冷氣，頗為悶熱。（我猜這些是之前解謎遊戲的一環）

當天那時段整個園區好像只有我們兩個遊客在參觀，不過有時走一走還是會突然驚覺怎麼某個角落有看到人影。後來發現這區域裏頭是有放了幾尊假人啦~白天看到是還好，晚上來參觀的話應該驚悚程度會加倍吧！？

後來陸續在很多有屍體或死人骨頭的場景拍照，有些打造得栩栩如生，然後有些附近的告示牌其實都寫了很多意味深長的內容，但我這篇如果都把那些內容照著翻譯出來，可能很多網友都會看到睡著，所以先讓你們欣賞照片就好，那些內容有興趣的人到了現場再自己慢慢看。

這裏還寫說泰國的道路是整個東南亞死過最多人的，所以大家到泰國旅遊不管是過馬路或租車上路都要多多留心啊~（這是善意提醒）

現場還有事故車輛的駕照，這位駕駛長得好像變態殺人魔喔。

這是死亡村莊的警察局，容我先接一通報案電話，不好意思~

室外區域因為都沒冷氣，所以阿峯幫我拍照的時候是沿路一直都在罵說幹嘛要來這種地方。後來終於走到有冷氣開放的咖啡館了，他的怒氣才稍微平息一點。（他是白羊座的）

咖啡館的外頭還可以活摘器官，如果等下喝到被下藥的飲料，現場馬上會有專人把你的腎取出來。（以上是我亂講的）

p.s.中間那位是在YT界很有名的虛擬怪物「Momo」，原型是日本的「姑獲鳥」，不曉得大家有聽過嗎？



不過剛參觀和拍照過程中確實也是流了不少汗，好在咖啡廳裏頭的冷氣開得很強，一進到裏頭就有得到救贖的感覺，身上的汗差不多三分鐘以內就全乾了。裏面的環境其實算是還蠻舒適的，若是以後有住在Ari區的飯店，下午閒著沒事的話，我真的會想再來這邊坐著喝飲料、滑手機或玩桌遊（如果有四個人一起來曼谷旅遊的話）之類的。

雖然這裏的桌遊基本上是英文版、泰文版的，但也有「說書人」那一類大家比較熟悉、就算看不懂說明書也可以玩的桌遊。這裏還有販售一些有些人（尤其是長輩）看到一定會覺得很不吉利的周邊商品。

當天我們門票附的飲料可以從Menu上任選一款，基本上咖啡、茶飲、冰沙、汽水類都有，比較特別的是上面四款以生、老、病、死為主題的特調！

那天我本來叫阿峯跟我一樣各選一種特調，結果他不要，他點的是左邊那杯感覺比較正常的蜂蜜牛奶冰沙，我自己點的那杯是以「死亡」為主題的特調，雖然聽起來極度不吉利...…但它其實是巧克力冰沙，上面有淋上奶油、灑上可可粉，再淋上巧克力醬，並放上一塊Oreo，味道是不會難喝的。

自助區有水可以自己倒，而且還提供了類似金牛角的免費零食，還蠻不錯的。

吹完冷氣、喝完冷飲，阿峯的心情終於平撫不少，所以幫他拍幾張情境照紀念一下（？）

生老病死體驗館

最後來到的是死亡意識咖啡館壓軸的生老病死體驗館，大家如果有來這裏的話千萬不要錯過，我不誇張~沒有體驗一下真的算是白來這裏了！

入口處就是上方寫著「EXHIBITION」的這道門，本來我們還想說到底可不可以隨便闖入（旁邊沒有特別站著工作人員），後來問一下咖啡館內的小姐，她才笑笑告知我們說可以自由入內，而且還特別告訴我們說裏面並不是嚇人的那種鬼屋。

穿過一個懸掛許多細繩的漆黑通道以後我們來到了第一間房間，其實剛走進來的時候真的覺得頗恐怖，會以為那一袋一袋的會不會是屍袋之類的。不過仔細觀察一下才發現這是模擬胎兒在母親肚子裏的那種情境！

這間房間的燈光會一直變換顏色，牆上一些圖標的燈飾一盞接著一盞亮起，而且現場還有一些有點詭異的音效，其實還蠻酷的~本來還納悶要怎麼前往下一個空間，後來發現牆上有一個模擬陰道的小洞可以鑽過去（那個洞真的蠻窄的，體重如果破百又偏胖的人可能過不去）。

第二間房間的主題是「ELDER」，其實也就是生老病死中的變老，天花板上吊的幾具「人皮」如果直接這樣看確實會覺得很詭異，但我想它的概念應該只是要呈現出肉體（軀殼）的老化而已。

牆上還有按鈕，按了以後就會有像廣播一樣的解說。然後當天其實我們剛進這間房間不久就有一位工作人員也從剛剛的陰道鑽進來。害我跟阿峯都被嚇了一跳（結果人家是特地進來用英文跟我們解說流程的工作人員）。

這邊還準備了一些有負重效果的裝備讓遊客可以穿在身上，模擬一下人類變老以後的行動機能。

下一間要進入的是「ICU ROOM」，也就是醫院裏的加護病房，通常很多人快走到生命盡頭以前也都會來到這裏。

以前好像也聽很多長輩講過進去醫院以後如果自己不是病人的話不要隨便躺在病牀上，但這裏的只是模擬那種情境而已，大家都可以試躺看看唷~阿峯打死都不肯躺，所以就由我來躺給大家看。

最後一間房間應該用看的就知道是什麼情境了吧？

在這間靈堂裏，你們可以從遺照的位置看到自己的臉（那是一面鏡子），如果大家更百無禁忌一點，其實還可以躺進上面棺材裏面拍照、打卡喔！

以上就是這次的分享，其實那天我還有用手機錄了一段這體驗過程的影片，網址在這裏（點擊可瀏覽影片），大家有興趣可以看看，不過先說一下，我手機攝影的性能不好而且裏面燈光比較偏暗，所以拍起來畫質不是很好，請多多包含嘍~

死亡意識咖啡館 Kid Mai Death Awareness Cafe

地址：1191 Phahonyothin Rd, Phaya Thai, Bangkok 10400 Thailand

電話：+66-63-254-4533

營業時間：9:00~21:00

官方網站：https://deathawarenesscafe.com/



