冬天保暖｜日本韓國旅遊必選粟米式穿搭　居日網友：發熱衣不要穿

進入冬季了，接下來會迎接聖誕、跨年、新年等大節慶，年末不少人都會選擇到國外旅遊，「日本」更是很多人最喜愛的旅遊勝地，近期有一位網友（jpmate_tw）就在社群平台Threads上提問表示自己一月要去東京，不知道應該怎麼「穿衣服」。



有人說洋蔥式穿搭、有人說帶一件大衣即可，貼文也引來許多網友關注，也有長居在日本的台灣網友給出了最佳建議，在冬天想到日本旅遊的你這篇一定要看！

日本旅遊冬天怎麼穿？（01製圖）

日本冬季旅遊穿搭避坑！洋蔥式、發熱衣千萬別穿，厚羽絨+背心才是王道👇👇👇

日本冬天怎麼穿？達人曝光「洋蔥式」、「發熱衣」都不建議！

有網友在Threads上提問：「日本冬天怎麼穿？」表示自己即將在一月前往東京，自己本身很怕冷，聽朋友說可以「洋蔥式穿搭」，也有朋友分享準備一件夠保暖的大衣就可以。

貼文一出也引發許多網友關注，留言處有長住東京高達七年的網友（imginoy）表示：

第一點千萬不要洋蔥式穿搭，進出室內外會穿脫到瘋掉；

第二點則是絕對不要穿著「發熱衣」，室內有暖氣的地方會過熱感覺要中暑。



她建議：

最好的穿搭方式就是在最裡面穿「薄長袖加上一件背心（調整用）」 ＋保暖度非常好的厚羽絨外套！（玉米式穿搭）

此外，她也補充說，比起冷，更該擔心的是「乾燥」，護手霜要擦，然後要戴口罩預防喉嚨乾燥發炎（容易感冒）。

此則留言也引來了近兩萬點讚，在冬天想到日本旅遊的讀者，不妨參考一下這位達人建議的粟米式穿搭方法！

相關文章：保暖｜日網教4個穿衣禦寒秘訣 發熱衣搭配這類衣物增保暖效果

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】