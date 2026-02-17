布吉島美食｜Patong Beach海景餐廳　泰菜/西餐/咖啡　附價格地點

今天要分享給大家的是一間位於普吉島（布吉島）「卡圖地區（Kathu District）」的海景餐廳，它名字很長，叫做「Pan Yaah Seaview Cafe Restaurant & Bar」，餐點方面有道地的泰式料理也有像牛排、豬排、羊排之類的西餐，大家想把它當成咖啡廳或酒吧只來喝杯飲料也是沒有問題，然後這裡最大的亮點當然就是那個「海景（Seaviw）」了！



雖然這裡是岩岸、不是沙岸，但視野真的不錯，晴空萬里、海象也不錯的時候可以看到通透蔚藍的海水，黃昏時分來這裡也可以欣賞夕陽餘暉把海洋染成一片金色的景象，然後我覺得以普吉島的海景餐廳來說這裡的消費還算合理（當然是比一些沒有景觀的餐廳貴），然後因為不是位於像芭東海灘那種外國遊客超多的地方，所以氛圍也是相對比較寧靜又愜意，有種遠離喧囂的感覺。

Pan Yaah餐廳的位置

可能很多人都沒有聽過卡圖地區，這邊簡單說明一下，它其實就位於普吉島最知名的「芭東海灘（Patong Beach）」的西北邊不遠處，從芭東海灘的鬧區叫計程車搭來這裡約車程10分鐘，但也要看你們上車的實際地點跟乘車時間啦～如果是傍晚的話就比較屬於會塞車的時段。

然後我會知道這間海景餐廳其實是因為它就開在我那兩天入住的「Indochine Resort ＆ Villas」的正對面，所以第二天中午就想說安排來吃吃看。（我住的這間渡假村有獨棟的海景Villa，而且價格也不會貴到很誇張，推薦大家也可以參考看看）

Pan Yaah餐廳的用餐環境

再來就帶大家進去裡頭一探究竟吧～

從照片中可以看出，平日中午的生意真的不算很好（我是11月去的），但他們從1994年開業到現在都撐得下去，應該也是有生意比較好的時候或有接一些團客吧？

基本上店內沒有被訂位的空桌你們都可以隨便坐，圍欄旁邊的「海景第一排」固然迷人，但某些時段真的很曬，並非人人都能忍受這樣被太陽直射。

但大家也不用擔心～因為這裡的座位主要分三大區，下了一個台階以後的那一區一樣有海景第一排，而且不會曬到太陽，我們那天就是選擇坐在這裡。

再繼續順著階梯往下走還有一區是跟接近岸邊的座位，甚至可以直接下去玩水（請自己注意安全），但這裡的座位是更缺乏遮蔽，所以應該是要傍晚或晚上才會有人想坐這一區。

如果你們是一群人來普吉島玩，想舉辦什麼慶生餐會或什麼公司部門餐會的話，也可以跟業者溝通，請他們幫忙佈置或提供客製化的餐食。

順便分享大家一個小常識，就是「普吉島」雖然是島，但它其實透過「薩拉辛大橋（Sarasin Bridge）」連結泰國其他的主要領土，因此如果有人真的要透過搭火車加上開車或搭巴士之類的方式從曼谷走陸路到普吉島也不是不可能的事，只是可能要花1X~2X小時的時間（搭飛機的話當然就一小時多可以抵達），然後照片中從這間海景餐廳望過去的海是位於普吉島西邊的「安達曼海（Andaman Sea）」除了泰國以外也還有與印度、馬來西亞、緬甸等國家相鄰。

雖然我們是坐在有完整遮蔽的座位，但是在等餐點上桌的時間可以先下來拍拍照。

Pan Yaah餐廳的菜單

這裡的菜單有分成非常多頁，全部po在這裡的話會太落落長，我這邊簡單分享一下，這邊大部份泰式的餐點一道大約都是1XX~3XX泰銖左右，西式的排餐則要4XX~1XXX泰銖。

我們當天點的餐點

當天我們就點了一份牛排跟三盤泰式的餐點，然後兩人一起分食。

1. 香蕉牛奶冰沙：160泰銖＆芒果冰沙：160泰銖

這是朋友點的「香蕉牛奶冰沙」跟「芒果冰沙」，喝起來都感覺蠻濃郁的，如果是在台灣一些比較漂亮、比較有規模的海景餐廳點冰沙有時也差不多這個價位。（大家如果想要餐餐都吃俗又大碗的，我會比較建議你們去清邁旅遊，但那邊沒有海就是了）

2. 象牌啤酒：220泰銖

本來我想說飲料就一人一杯就好了（畢竟這裡消費比非海景餐廳貴），但朋友覺得在這樣的環境與氛圍下實在很想來上幾口啤酒，所以又點泰國知名的「象牌啤酒」。

以泰國各大啤酒廠的啤酒來說，象牌啤酒算是相對甜味比較明顯也比較沒有苦味的，冰冰涼涼的非常順口，跟重口味的泰式料理很搭。

警語：喝酒不開車，開車不喝酒，未滿十八歲不得飲酒



3. 迷迭香肋眼牛排：1190泰銖

再來這一份是250公克的「迷迭香肋眼牛排」，雖然我平常不太會點這麼高價的餐點（接業配時例外），但想說都出國來玩了，偶爾幾餐吃好一點也不為過。（我也不是像有些朋友在台灣常常跑去吃一個人要兩、三千元的那種高檔餐廳或Buffet）

台灣有些景觀餐廳的排餐一份可能四、五百但吃起來很普通，但這裡的是認真好吃的那種，牛排本身有經過30天的乾式熟成處理，咬下去真的有肉汁格外濃郁又香甜的感覺，嫩度也沒得挑剔。

不沾醬的時候牛排本身就帶著淡淡的迷迭香香氣，然後沾了黑胡椒醬以後則有明顯的辛香味，搭配旁邊的烤洋芋跟時蔬一起享用非常對味。

4. 香蘭葉包雞肉：170泰銖

下一道是「香蘭葉包雞肉」，然後再下鍋去油炸，這道料理在台灣的泰式餐廳很少見，但是泰國很多泰式餐廳都有這一道，我已經吃非常多次了。

吃法就是有點像吃粽子那樣把香蘭葉給剝開，裡頭的雞肉有事先用魚露跟一些調味料去醃漬入味，咀嚼時的可以感受到這去骨的雞肉十分可口而且帶著香蘭葉的香氣，如果你們從來沒吃過的話很推薦下次去泰國旅遊時可以試試。（不一定要吃這家的，別間泰式餐廳的也可以）

5. 蠔油炒綜合青菜：190泰銖

因為想吃點蔬菜類的，所以就點了這一道「蠔油炒綜合青菜」（這裡沒有賣蝦醬高麗菜、蝦醬空心菜那類的），一次就可以吃到花椰菜、青花菜、杏鮑菇、玉米筍、蘆筍、紅蘿蔔等多元的蔬菜，上面還灑上了像是油蔥酥的東西來增添香氣。

6. 醬油炒粿條：200泰銖

這一道乍看之下跟前面那道炒綜合青菜好像有點類似，只是多了蝦子，不過它其實底下還有粿條，炒起來香氣十足而且非常夠味，跟泰式炒粿條是不同的東西。（泰式炒粿條是加羅望子醬，味道會比較甜，而且旁邊會放花生碎跟生豆芽什麼的）

p.s.早知道這道也可以吃得到那麼多種蔬菜我們就不會點炒綜合青菜了



以上就是這次的分享，提供未來有計劃去普吉島的旅人們做個參考嘍～

Pan Yaah Seaview Cafe Restaurant & Bar

地址：249 Phrabaramee Rd, Pa Tong, Kathu District, Phuket 83150 Thailand

電話：+66-90-389-6683

營業時間：11:00~00:00

官方網站：https://panyaah-seaview.sabaiwebsite.co/



【本文獲「老錢的老巢」授權轉載。】