台北景點｜12大親子好去處　小朋友體驗考古　搭纜車才能到的樂園

還在苦惱放假該帶孩子去哪放風嗎？可別以為在台北就只能逛街～其實也有許多適合全家大小放鬆的好去處喔！



今天就來推薦幾個台北的親子景點給大家，從博物館、農場到觀光工廠都有！

台北12大親子景點推薦

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1. 北美館兒藝中心

北美館一直是個佛心的藝術機構，整個美術館只要30元（台幣，下同）門票就夠你耗一整天了，而且地下一樓還有專屬兒童的藝術教育中心，爸爸媽媽可以帶小孩來這裡盡情揮灑創意。藝術教育中心活動非常多元、展區也很豐富，不僅有創作課程、互動式裝置藝術，也會固定更新主題，讓孩子在玩樂時也能學習藝術。

北美館兒藝中心

開放時間：09:30-17:30（週六延長至20:30，週一公休）

交通方式：於捷運「圓山站」步行10分鐘抵達

門票：30元；優待票15元，6歲以下免費入場



2. 台北市立動物園

動物園絕對是值得一訪再訪的地方！園區有超過四百種動物，展區也相當多元化，除了分為室內與室外展區還設有教育中心，是個寓教於樂的好去處！逛完還可以順便去搭貓空纜車，要注意的是2024/4/1起全票將調漲為100元，學生優待票是50元喔！

台北市立動物園

開放時間：園區步道09:00-17:00；動物展示09:00-16:30（休館時間洽詢官網）

交通方式：捷運「動物園站」1號出口步行1分鐘抵達

門票：100元；優待票50元



3. 國立台灣科學教育館

國立台灣科學教育館除了常設展以外也常常不定時推出主題特展，尤其在小朋友對世界充滿好奇最喜歡問「為什麼」的時期，能夠在這帶領他們進入科學的奧妙世界！在這待上一天絕對不是問題～還可以順便去隔壁天文館逛逛喔！

國立台灣科學教育館

開放時間

（1）週一休館；國定、特定假日及寒暑假不休館

（2）週六至週日、國定例假日、寒暑假：09:00-18:00；售票時間：09:00-17:00

（3）非寒暑假之週二至週五：09:00-17:00；售票時間：09:00-16:00

交通方式：於捷運「劍潭站」轉乘41、紅30公車至「國立科教館站」下車

門票：全票100元；優待票70元



4. 新北大都會公園

新北大都會公園為新北市最大的公園，別以為這裡只是個普通的公園～除了原來由南到北規劃的4大空間分區，還有以臺灣野生動物為設計主題的「熊猴森樂園」和以臺灣海域生物為設計主題的「海世界水樂園」，可以說是小朋友們的天堂呢！

新北大都會公園

開放時間：24小時

交通方式：於捷運「三重站」1A出口步行3分鐘抵達

門票：免費



5. 台北市兒童新樂園

台北市兒童新樂園除了票價便宜外，大部分的設施都很適合親子大小一起同樂，絕對是個大人小孩都能玩得開心的好去處！另外這裡有許多角落也很適合拍照，若是玩一整天，晚上時的樂園也相當漂亮唷。

台北市立兒童新樂園

開放時間

（1）寒、暑假及連續假期：週一至週日09:00-20:00；收假日09:00-18:00

（2）非寒、暑假：週二至週五09:00-17:00，週六至週日09:00-18:00；週一休園日

交通方式：於捷運「劍潭站」轉乘41、紅30、兒樂2號線公車至「兒童新樂園站」下車

門票：全票30元；優待票15元，每項設施另收費20～80元



6. 自來水博物館水園區

炎炎夏日不想跑到遙遠的海邊但又不知道帶小孩去哪裡玩水嗎？那來看看台北市內的自來水博物館水園區吧！自來水博物館可不單單只是一個靜態博物館喔～這邊一到夏季就會有期間限定的戶外戲水區，溜滑梯滑水道、香菇噴水瀑布等等都有，雖然不大但是對於小朋友來說已經足夠玩上一整天囉～不玩水的大人們也可以到博物館的古蹟區域拍拍照，建築是採巴洛克式風格建造，充滿了異國風情，而且還是許多新人拍婚紗的首選場地呢！

自來水博物館水園區

開放時間：09:00-17:00；7、8月09:00-18:00（週一公休）

交通方式：捷運「公館站」4號出口步行5分鐘

門票：50元（7、8月80元）；優待票25元（7、8月40元）



7. 雲仙樂園

全台唯一開車到不了的樂園，必須搭乘空中纜車才能到達，在搭纜車的途中還能觀賞到烏來瀑布喔！園區除了能夠在溪邊玩水外，還有漆彈、射箭、手推車和划船等設施，可說是個市區中的世外桃源呢！

雲仙樂園

平日開放時間

空中纜車：09:00-17:00

園區遊樂設施：09:30-16:30

假日開放時間

空中纜車：09:00-17:30

園區遊樂設施：09:30-17:00

地址：新北市烏來區烏來里瀑布路1-1號

門票：全票300元；優待票230元



8. 手信坊創意和菓子文化館

品牌和觀光工廠結合，整個空間充滿著濃濃的日本風情，除了販賣伴手禮外，也展示了菓子的製作過程和器具，還有最重要的菓子DIY教室活動千萬別錯過！一起帶小朋友來體驗好吃的菓子是怎麼製作出來的吧！園區中的空中花園也是個好拍照的點喔～

手信坊創意和菓子文化館

開放時間：08:30-17:30

地址：新北市土城區國際路55號

門票：免費入場（DIY費用150元，詳細資訊可至官網查詢）

製菓DIY場次：10:00、11:00、13:00、14:30、16:00



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9. 十三行博物館

台灣第一座考古博物館，館內除了展示歷史考古文物外，也常有期間限定的特展，還有豐富的互動設施、AR&VR體驗與考古體驗等，讓孩子化身為考古學家，透過遊戲互動增加考古知識，還能實際體驗挖掘古物的感覺。另外館外還有一大片草皮，許多人都會帶著全家大小來野餐喔！

十三行博物館

開放時間：平日09:30-17:00；假日09:30-18:00（每月第一個星期一公休）

交通方式：於捷運「關渡站」轉乘紅13公車至「十三行博物館站」下車

門票：全票80元，免費入館資格請至官網查詢



10. 陶瓷博物館

館內展示了各種有關鶯歌陶瓷的故事與作品，也常舉辦大型特展，除了博物館以外，室外還有水廣場能夠戲水玩沙喔！絕對是個適合帶小孩來放電的好去處，玩完還能去鶯歌老街走走，在這直接安排上一日遊就對了！

鶯歌陶瓷博物館

開放時間：平日09:30-17:00；假日09:30-18:00（每月第一個星期一公休）

交通方式：台鐵「鶯歌站」步行10分鐘抵達

門票：80元，免費入館資格請至官網查詢



11. 臺灣博物館鐵道部園區

曾作為台灣鐵路營運總部七十年的臺灣博物館鐵道部園區，捷運北門站2號出口步行即可抵達，交通非常方便！古色古香的磚紅色百年建築保留完整，館內展示設計以及參觀動線都很用心，火車相關展示品種類超級多，擬真車廂、動態模型、充滿歷史色彩的設施及資料應有盡有，絕對讓喜愛火車的大人小孩目不暇給！若想回味1970到1980年代台北車站周邊的市容與景觀，也可以到鐵道動態模型展區，沉浸體驗一下舊時台北鐵路的氛圍～

臺灣博物館鐵道部園區

開放時間：09:30-17:00（週一公休）

交通方式：於捷運「北門站」2號出口步行5分鐘

門票：100元；半票50元



12. 鹿羽松牧場

不用跑去日本，台北就能看到梅花鹿！在這除了可以餵食梅花鹿以外，還有飼養跳跳羊、羊駝和綿羊豬，小動物們都很溫馴，所以小朋友們也能安心互動唷！沿著步道往上方走就是樹屋平台，在平台上能夠眺望一整片海洋，沿路還有落羽松與各種花卉能夠欣賞，再順便安排幾個北海岸景點，太適合親子一日遊啦！

鹿羽松牧場

開放時間：10:00-17:00

地址：新北市金山區兩湖里倒照湖28-6號（對面）

門票：200元；優待票50元；六歲前免費（不含六歲）



看完介紹的親子遊樂地點，有沒有想好要帶小朋友去哪裡玩了呢？這次介紹的景點，室內外都有，就算下雨或大太陽也不怕，躲進室內吹冷氣逛博物館，大人小孩都開心，周末行程就從這裡挑一個出發吧。

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【台北親子景點】帶小孩來這放風！台北11大親子景點推薦】