高雄景點推介11大　蓮池潭/旗山老街/動物園　西子灣全台最美夕陽

充滿活力與多元文化的港都「高雄」，擁有迷人的海港景色、藝術場館、夜市與親子景點，是台灣南部旅遊的熱門城市，近年也有許多國際巨星來高雄開唱，無論是喜歡追星族、藝術愛好者、吃貨還是親子族群，高雄都可以滿足你。



現在整理11個高雄必訪人氣景點，從老街、廟宇、美術館到市場，每個地方都充滿在地的故事與魅力。現在就一起探訪高雄最人氣景點，規劃一場高雄之旅。

高雄景點11個必打卡

1. 旗山老街

旗山老街位於高雄市旗山區中山路，清朝時是南臺灣的重要商業據點，日治時期隨著糖業與香蕉產業興起，讓旗山的經濟發展蓬勃，當時為了配合市街改正計畫，引進仿巴洛克風格，至今旗山老街仍保留大量巴洛克風格的街屋，以及用砂岩砌成的石拱圈亭仔腳，旗山老街與旗山車站被保存並成為重要文化景點，展現濃厚的歷史風情。

旗山曾以香蕉產業聞名，因此在旗山老街可以看見各式香蕉甜點，像是香蕉蛋糕、香蕉冰等，以及許多傳統小吃與特色商店，適合散步、拍照與品嚐當地美食，漫步其間可以感受歷史建築與地方文化交織的獨特魅力。

旗山老街

Google 評分：4.2

店家地址：842台灣高雄市旗山區中山路1號

營業時間：24小時營業



2. 蚵仔寮漁港

位於高雄市梓官區的蚵仔寮漁港，早期因盛行養蚵而得名，1988年開港之後，逐漸發展為觀光性質的綜合漁港，擁有製冰廠、冷凍廠、魚市場與修船廠等完整設施，漁港每天有現撈魚貨的拍賣與熱鬧的魚貨直銷中心「戀戀蚵仔寮」。

大家可以近距離觀看漁船入港、品嚐代客料理的海鮮，也可以參加一日漁夫等體驗活動，深入了解漁村文化，周邊還有紅樹林濕地跟海堤步道，傍晚可以欣賞迷人的夕陽，是結合自然生態與人文的景點。

蚵仔寮漁港

Google 評分：4.2

聯絡電話：07-619-4100

店家地址：826台灣高雄市梓官區漁港二路32號

營業時間：星期一至星期五13:00–18:00，週末11:30–18:00



3. 蓮池潭

蓮池潭位於高雄市左營區，最具代表性的景點是龍虎塔，遊客可以從龍口進、虎口出，象徵趨吉避凶；附近還有春秋閣，前方矗立著巨大的騎龍觀音像，與北極玄天上帝神像是蓮池潭的地標，大家可以在湖邊散步或是騎腳踏車，欣賞夕陽與湖景，也可以順便品嚐左營果與眷村小吃。

交通的部分，可以搭乘高雄捷運到左營站或生態園區站，再轉公車或騎YouBike前往，自駕則可以直接停在蓮池潭周邊的停車場。

龍虎塔

Google 評分：4.3

聯絡電話：07-581-9286

店家地址：813台灣高雄市左營區蓮潭路9號

營業時間：08:00–18:00



4. 高雄市立美術館

坐落於內惟埤文化園區的高雄市立美術館（Kaohsiung Museum of Fine Arts），簡稱高美館，在1994年開館，是南台灣第一座公立美術館，結合濕地步道及人工湖打造藝術生態園區，園內設有雕塑公園、公共藝術作品及南島文化場域，並附設兒童美術館，提供互動藝術教育空間。

高美館共有五層樓，地下樓有公共活動空間、研究室及市民畫廊，兼具展覽、研究、典藏與教育功能。館內典藏涵蓋台灣藝術家與國際藝術作品，並定期舉辦常態展、特展及主題展覽，強調跨領域與國際交流，並透過高美講堂及美術資源教室推廣藝術教育，是高雄重要的文化地標。

高雄市立美術館

Google 評分：4.4

聯絡電話：07-555-0331

店家地址：804台灣高雄市鼓山區美術館路80號

營業時間：星期二至星期日09:30–17:30



5. 壽山動物園

位於鼓山區的壽山動物園成立於1978年，原本叫做西子灣動物園，後來搬遷到現址才改名為壽山動物園，佔地約12.8公頃，園區強調動物福祉與友善棲地設計，包括黑猩猩棲地、黑熊山屋、水豚山屋等多個特色區域，並設置空中漫步長廊，讓遊客安全且不干擾地觀察動物。

園內也規劃親子戲水區、兒童牧場與多樣化動物區域，展示亞洲、非洲、美洲及澳洲的動物，像是獅子、老虎、大象、黑熊、長臂猿等。園區的交通便利，可以搭輕軌到文武聖殿站再轉搭公車，或是搭乘公車56號專線即可到達壽山動物園。

壽山國家自然公園（壽山園區）

Google 評分：4.6

聯絡電話：07-531-3001

店家地址：804台灣高雄市鼓山區

營業時間：24小時營業



6. 西子灣

高雄西子灣以迷人的夕陽景致、遼闊的海景和歷史建築聞名，被譽為全台最美夕陽，傍晚時分夕陽將海面染成金黃色，是散步、約會與攝影的熱門景點，沿著海岸步道可以前往擁有百年歷史的打狗英國領事館，俯瞰整個高雄港的景色；西子灣鄰近捷運西子灣站、鼓山輪渡站，可以輕鬆串連哈瑪星鐵道文化園區與旗津海岸。

7. 駁二藝術特區

位於高雄鹽埕區駁二藝術特區，前身為港邊貨物倉庫，隨著港口功能轉移而逐漸閒置。2000年起，由藝術工作者與政府合作推動倉庫活化，成為文化創意產業與創意觀光的重要基地園區由大勇、蓬萊與大義三大倉庫群組成。

每個倉庫內有藝術展覽、文創商店、工作坊及市集，並設有高處觀景塔可眺望高雄港、旗津與85大樓。特色景點包括旋轉式的大港橋、巨型裝置藝術「巨人的夢幻花園」、以及展示鐵道歷史的哈瑪星鐵道館；此外，園區常舉辦音樂祭、藝術展覽與手作活動。

駁二藝術特區

Google 評分：4.4

聯絡電話：07-521-4899

店家地址：803台灣高雄市鹽埕區大勇路1號

營業時間：星期一至星期四10:00–18:00，星期五至星期日10:00–20:00



8. 鹽埕第一公有零售市場

成立於1948年的鹽埕第一公有零售市場，簡稱「鹽一市場」，是高雄鹽埕區的重要傳統市場，鄰近堀江商店街。市場在2022年進行整修活化，改善採光與通風問題，保留木構屋頂與磨石地板，引入現代導視系統和共用空間，提供座位、活動與表演場地。

整修後的鹽埕第一公有零售市場結合傳統攤商與年輕創業者，販售傳統魚漿製品、熟食、小吃、咖啡與文創手作，融合傳統與創新，既保有歷史文化又充滿活力，讓市場不僅只是買菜的場所，更是社區交流與文化體驗的空間，成為遊客感受高雄老城區的重要景點。

鹽埕第一公有零售市場

Google 評分：4.5

聯絡電話：07-551-4385

店家地址：803台灣高雄市鹽埕區瀨南街141之7號

營業時間：星期三至星期日17:00–21:30



9. 愛河

高雄的愛河全長約15公里，河岸兩側設有親水步道與自行車道，白天適合散步或騎車，夜晚燈光映照河面散發浪漫氛圍，是高雄著知名的約會地點，還可以搭乘愛之船欣賞沿岸景致，沿途可以看到歷史建物、橋梁及現代建築。

愛河沿線經常舉辦燈會、音樂會與文創市集等活動，周邊也有真愛碼頭、駁二藝術特區及高雄流行音樂中心等高雄人氣景點，也有許多咖啡廳與餐酒館，白天可以悠閒自在散步，夜晚欣賞浪漫燈景，感受高雄的城市魅力。

10. 旗津老街

從鼓山渡輪站搭乘渡輪約五分鐘即可抵達旗津老街，是遊客品嚐海鮮與採買伴手禮（手信）的好去處，老街兩旁林立著各式各樣的海鮮小吃，像是花枝丸、旗魚黑輪、烤小卷、海鮮炒飯與鮮魚湯，還有各種魚鬆、魚乾、魷魚絲等海味零嘴。

除了美食之外，旗津老街周邊的景點還有旗津天后宮、旗津燈塔、星空隧道與海水浴場，大家可以租腳踏車遊覽旗津，享受悠閒的海岸風光與夕陽美景，無論是半日遊或一日遊，都能愜意體驗旗津的漁港風情。

旗津老街

Google 評分：4.2

店家地址：805台灣高雄市旗津區廟前路40號

營業時間：24小時營業



11. 衛武營國家藝術文化中心

位於高雄鳳山區的衛武營國家藝術文化中心（National Kaohsiung Center for the Arts），簡稱衛武營，是台灣規模最大、全球單一屋頂下最大型的綜合表演藝術中心，由荷蘭建築師Francine Houben設計，建築以波浪形屋頂、鋁合金板拼接及開放空間著稱，靈感源自場地內的老榕樹，並向高雄造船業致敬。

衛武營內部設有歌劇院、音樂廳、戲劇院及小型表演廳等四大廳院，座席數從434到2236不等，其中音樂廳採葡萄園式座席設計，配有亞洲最大管風琴提供優越聲學體驗。衛武營在2018年正式啟用後，成為南台灣藝文發展的重要里程碑，也與衛武營都會公園融合，提供戶外演出及公共休憩空間，成為台灣藝文重要基地與城市新地標。

衛武營國家藝術文化中心

Google 評分：4.6

聯絡電話：07-262-6666

店家地址：830台灣高雄市鳳山區三多一路1號

營業時間：11:00–21:00



現在就把11個高雄人氣景點筆記下來，下次到高雄聽演唱會跟旅遊就可以把這些高雄必訪景點一一探訪。

常見問題 Q&A

旗山老街有哪些特色？ 旗山曾以香蕉產業聞名，在老街可以看到香蕉甜點（如香蕉蛋糕、香蕉冰）與許多傳統小吃與特色商店，適合散步、拍照與品嚐在地美食。 高雄景點的交通方式？ 高雄的捷運、輕軌、公車加上腳踏車非常方便，像是駁二、西子灣、衛武營、蓮池潭、美術館都能靠大眾運輸抵達。 適合親子出遊的高雄景點有哪些？ 高雄有很多景點都很適合親子一起同樂，例如：壽山動物園、蓮池潭、駁二藝術特區以及衛武營。

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】