日本拉麵店7大規矩｜邊玩手機即拒1服務　反應兩極！食得慢都唔得

日本拉麵店規矩｜日本禮儀｜一場去到日本當然要食拉麵，但在日本食拉麵原來都有不少潛規則，例如湯匙不能用來吃麵、吃的速度要快等。不過，近日有拉麵店竟然訂製了新規則，如果邊食麵邊用電話，便會拒絕提供加湯服務！



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日本拉麵店新規定 吃飯滑手機會被取消加湯服務？

近日定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」在其Facebook專頁上分享帖文，表示在日本的某間拉麵店張貼了特別公告，將針對邊吃拉麵邊用手機的人食客取消加湯服務。他表示，在日本拉麵店偶爾也會出現店家嫌棄食客邊滑手機邊吃拉麵的行為，但很少會有如此嚴格的店家。

他在帖文中亦分享自己曾經在東京某間拉麵店看到門外的通告，通告上寫著如果店外有人在排隊，在店內的食客不可以一邊吃麵一邊滑手機，若門外沒有客人在排隊則不在此限。他提到，能夠理解拉麵店的老闆希望客人專心吃麵、加速客人吃完麵的速度以解決排隊的人數，但亦認為吃麵時候不滑手機有點白費時間。

網民反應兩極 管太多 vs 注重品質

帖文隨即引起熱議，有人認為店家「管太多」，亦有人認為規定很好，證明店家注重品質、吃飯不專心是對廚師烹飪手藝的侮辱，亦有人建議店家有用餐時間限制會比較沒有爭議。不過大部分人則認為，店家可以自由決定規矩，同樣顧客也可以自由決定要不要進去用餐，大家互相尊重即可。

日本拉麵店5大規矩 不能吃太慢！筷子擺錯位都唔得？

【1】不能玩手機

日本的某間拉麵店張貼了特別公告，將針對邊吃拉麵邊用手機的人食客取消加湯服務。亦有拉麵店規定如果店外有人在排隊，在店內的食客不可以一邊吃麵一邊滑手機，若門外沒有客人在排隊則不在此限。

【2】15分鐘內快速吃完

對於日本人來說，拉麵屬於速食料理，會在趕時間時選擇拉麵店、烏龍麵店等店家「醫肚」，因此在日本拉麵店吃飯應該避免邊吃邊聊天，或者吃完還坐著聊天等行為。有部分店家更會規定食客必須在15分鐘內快速吃完離開！

拉麵要在15分鐘內快速吃完（圖片來源：《愛吃拉麵的小泉同學》劇照 ）

【3】吃完後整理座位

因為日本拉麵店主打「速戰速決」，因此日本人都會習慣在用餐後將拉麵碗、餐具、水杯等端上吧台，方便店員收拾桌面，讓下一位客人能夠更迅速就座。

【4】筷子不能平放在碗上

但是收拾時要注意，筷子不能平放在碗上，因為日文中「筷子」和「橋」是同音字，會令人聯想到奈何橋，把筷子平放在碗上是不禮貌的行為，可以將筷子放入碗中便可。

筷子不能平放在碗上（網上圖片）

【5】湯匙僅用來喝湯

在日本傳統拉麵禮儀中，湯匙確實主要設計用來喝湯，不建議用來盛裝麵條。吃麵時應該直接以筷子夾起麵條，然後以湯匙盛一口湯享用，便可以同時感受湯頭與麵條。

【6】先喝湯再吃麵

日本拉麵的湯底是靈魂所在，也是拉麵師傅最花心思的部分，因此在拉麵上桌時，正確的禮儀應該是先和一口湯再吃麵以示尊重，也可以更品嘗到湯頭的層次與味道。

【7】一人點一份餐

在日本享用拉麵，「共食」是非常不禮貌的行為，一人點一份餐是最基本禮儀，如果有特殊情況，應該先詢問店家能否允許多人點一碗麵。

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