仙台美食5大必吃推薦　高CP值和牛燒肉　毛豆冰沙清爽不膩口感好

仙台美食，絕對是來到日本東北旅行不能錯過的亮點！不論是香濃軟嫩的仙台牛舌、經典在地甜點，還是隱藏在巷弄裡的小吃，每一口都能感受到仙台的獨特風味與人情味。對於美食控來說，仙台不只是旅行目的地，更是一場味蕾的冒險。



本回編輯將帶大家直擊5家到日本仙台必吃的神級美食，從在地老店到新潮人氣餐廳，每一家都保證讓你吃得過癮、拍得過癮，打造最完整的仙台美食清單！

日本仙台必吃美食有哪些？

日本仙台美食推薦（01製圖）

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1. 閣 牛舌

說到仙台牛舌名店，在地人激推的「閣 牛舌」絕對榜上有名！店面不大，但人氣爆棚，傍晚五點多就開始排隊，不過翻桌速度快，為了這一口完全值得。必點厚切牛舌，炭火炙烤到恰到好處，外香內嫩，每一口都超級多汁，完全是斷層等級的美味。碳烤仙台牛舌套餐更是招牌，厚實牛舌搭配清爽的谷物米飯與牛尾湯，平衡又不膩，細節超加分。

除了牛舌，店內的番茄也是隱藏版亮點，薄切番茄酸甜清爽，完美解膩；喜歡蔥與洋蔥風味的人，千萬別錯過牛舌炙烤刺身，酸香調味搭配粉嫩口感，超級開胃。就算價格比其他店稍高一點，但品質與美味完全對得起，不管什麼時段都在排隊，是來仙台吃牛舌絕對不能錯過的一家神級名店！

2. 仔虎燒肉

多次入選Tabelog「燒肉百名店」的「仔虎燒肉」，絕對是來仙台想認真吃一頓和牛燒肉的安全牌！以親民的午餐價格，約3,000日圓就能一次吃到仙台牛、山形牛，甚至還有米澤牛等頂級和牛，CP值直接拉滿。

店內主打仙台牛、米澤牛、山形牛，肉質穩定、品質在線，油花細緻、肉香爆發，每一口都是真材實料的高水準表現。必點厚切牛舌，炭火烤到微焦最剛好，外香內嫩、多汁爆表；高級燒肉油脂與肉香完美平衡，讓人一口接一口停不下來。在仙台用午餐價就能吃到這種等級的和牛燒肉，真的會讓人邊吃邊感嘆：不愧是百名店，來了絕對不後悔！

3. 面屋政宗

說到仙台必吃的油そば（拌麵），《麺屋政宗》絕對是許多老饕心中的口袋名單！主打粗麵條，口感筋道又爽滑，完美吸附濃郁風味醬汁，鹹香之中還帶著一絲回甘，越拌越香、越吃越涮嘴。炭火燒烤叉燒更是靈魂角色，滋滋冒油、香氣四溢，肉塊大又厚實，炭火香氣直接拉滿，讓整碗拌麵層次瞬間升級。

內行人必推點「辣味版本」，記得點餐時直接選辣，而不是加桌邊辣椒，風味更完整、更過癮。無論是仙台站附近的總店，還是一番町分店，水準都很穩定，吃過一次很容易默默列入二訪清單，是油そば控來仙台絕對不能錯過的神級名店！

4. 喜久水庵

去仙台沒喝過毛豆奶昔，真的等於白來！說到毛豆奶昔，內行人一致認證就是「喜久水庵」！招牌毛豆奶昔甜度拿捏得剛剛好，就算平常只喝三分糖的人，也會覺得順口不膩，一不小心就能整杯秒殺。

濃郁奶香搭配毛豆的清爽豆香，喝起來有點像抹茶星冰樂，但多了更清新的層次，完全顛覆你對「毛豆飲料」的想像。杯中還能吃到毛豆碎碎，口感加分、不會死甜，反而意外清爽又療癒。從仙台站出站後右轉走一下就到，超好找，第一次來直接把人氣前兩名一起點也不踩雷，兩款都超好喝。難怪網友狂推，這杯根本是仙台必喝的代表作，沒喝過真的會後悔！

5. HACHI 洋食屋

想在仙台吃一頓讓人超滿足的日式洋食，「HACHI」絕對值得收進名單！招牌漢堡排鮮嫩多汁，一切開肉汁直接流出來，不愧是店內王牌；生蠔可樂餅則把生蠔與馬鈴薯壓成細緻泥狀再下鍋油炸，口感滑順、香氣十足，走的是細膩路線。天婦羅炸蝦也表現亮眼，蝦肉新鮮又大尾，外酥內嫩，是炸物控一定會愛上的類型。

義大利麵系列同樣高水準，番茄義大利麵酸香濃郁，還能自行加起司粉調整風味；奶油義大利麵則是濃厚卻不膩，讓人忍不住想把醬汁舔乾淨。敢嘗鮮的人一定要試試大蒜那不勒斯，拌入蛋液後帶點黏稠感，再加上濃濃蒜香，第一次吃就會直接被圈粉。最後別錯過焦糖布丁，口感Q彈又細膩，甜點收尾完美，從主餐到甜點都沒有冷場，是會讓人默默列入回訪清單的一家！

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