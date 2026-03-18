旅遊注意｜日託運AirPods被要求取出　遊客不解：遊遍全球都沒事

航空事故頻頻發生，促使國際重新重視飛安問題。一名旅客分享，自己從日本搭機時，因為行李箱內放置了一對未開封的AirPods，在登機口前被廣播叫名字，被交代要取出才能放行。他決定把這件事情發文分享到Facebook社團「日本自由行討論區」，提醒大家注意。



事主指出，日前赴日旅遊準備從日本搭機回台時，把一對未開封的AirPods放在寄艙行李內，自己也很清楚AirPods用的是鋰電池。事主表示，AirPods鋰電池「極之細小微量」，所以一直把它寄艙，遊遍了歐洲、美洲、澳洲和亞洲，「從沒發生過問題，我亦沒意識過有問題」。

事主接著說，日前在日本上機，在登機口被廣播叫名字，然後有地勤拿著自己的寄艙行李走來，要求取出AirPods才能放行，推測或許是因應韓國航機爆炸事故的新規定。因此事後事主決定把自身經驗分享出來，提醒大家出國務必多留意。

對此，網友們紛紛留言：

「這是安全問題，如不嚴格，要賠上很多生命」

「我一直以為這（AirPods）只能隨身」

「不是嚴格，只要是跟電池相關的都要隨身啊！以前都是這樣，因為怕艙壓落差造成電池膨脹起火，託運行李只能靠飛機煙霧偵測感測，隨身行李如果發生起火意外至少能馬上處置啊」



有網友向事主解釋原因：

「我記得內置電池的裝置只要有適當保護是可以寄艙的，我的電動牙刷跟鬚刨一直都是寄艙。印象中規定是電池本體與主要功能是為其他裝置供電的行動電源才必須手提，我估計是無線耳機的充電盒剛好符合為其他裝置供電的條件」

「不是有電池的都要隨身，而是因為無線耳機實際上耳機和電池盒隨時在充電中。電動牙刷並沒有在充電中，所以可以放行李，包括Notebook、Steam這種遊戲機，都是可以托運的」



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