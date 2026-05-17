仙台手信5大推介　五條悟點名毛豆大福　經典Yoku Moku雪茄蛋捲

最近日本旅遊又掀起一波新熱潮，而東北地區的「仙台」成為了不少旅人的口袋名單！不只交通方便、景點好逛，仙台的美食也超吸睛，特別是各種零食伴手禮（手信），根本讓人買到手軟。



本回編輯就要精選5款到仙台必買伴手禮，從人氣零食到經典手信，每一樣都是你回國絕對不能錯過的美味戰利品！

仙台必買手信推薦

+ 5

1.喜久福大福

來到仙台，沒帶走「喜久水庵」的喜久福鮮奶油大福，真的等於白來！這款國民級伴手禮近年更因《咒術迴戰》裡五條悟點名推薦「毛豆口味」，人氣直接暴衝、變身動漫迷朝聖甜點。喜久福主打使用宮城縣產糯米製成的超薄Q彈外皮，裡頭包進滑順鮮奶油，搭配抹茶、焙茶、毛豆泥或紅豆等經典內餡，冷凍後一口咬下，口感根本像在吃日式冰淇淋，清爽又療癒。除了話題滿滿的毛豆鮮奶油，同樣必收的還有宇治抹茶、十勝紅豆鮮奶油以及香氣濃郁的焙茶口味，不管送人或自己囤一盒，都超可以，完全是仙台必吃清單上的常勝軍！

2. 萩之月點心

說到仙台伴手禮天花板，「萩之月」一定榜上有名！這款由老字號「菓匠三全」打造、1979年就登場的經典甜點，至今仍是宮城縣必買清單的常駐班底。外型做成滿月造型，鬆軟細緻的海綿蛋糕裡，包著甜而不膩的濃郁卡士達奶餡，一口咬下超療癒。不管是常溫吃的柔軟細膩，還是冷藏後帶點冰淇淋口感，都讓人默默再伸手拿一顆。「萩之月」這個名字，靈感來自宮城野秋夜的明月與代表性花卉「宮城野萩」，從外型到風味都走一個低調高雅路線。加上可常溫保存、包裝精緻，超適合當高質感伴手禮。在仙台車站、機場或菓匠三全門市都能輕鬆入手，地位更是和北海道「白色戀人」、福岡明太子並列的20世紀經典伴手禮！

3. Yoku Moku 雪茄蛋捲

提到日本高級伴手禮，YOKU MOKU的雪茄蛋捲（Cigare）絕對是經典中的經典！以北海道奶油的濃郁香氣加上酥脆又輕盈的口感，多年來穩坐送禮安全牌寶座。雪茄造型的蛋捲，是靠獨家的層層捲製工藝完成，餅皮烤到超薄再捲起，一入口就化開，留下滿滿奶油香氣，蓬鬆卻不膩，完全是「不知不覺就吃完一支」的類型。不論是自己偷吃，還是拿來送長輩、客戶，都超有面子，口味方面，首選當然是品牌招牌的原味雪茄蛋捲；想升級甜度可以選巧克力雪茄蛋捲，內餡包進牛奶巧克力；喜歡茶香系的則不能錯過奶茶口味。另外還有雙層巧克力薄片、杏仁餅乾等系列，也都是人氣款。在日本各大百貨公司、車站或機場免稅店都能輕鬆買到！

4. Maison Cœlacanthe 點心

在仙台甜點圈掀起話題的，是這間用法式美學重新詮釋和菓子的超夯名店「Maison Cœlacanthe」。店內最有代表性的「最中餅」幾乎一上架就被秒殺，人氣狂到不行，還曾是花式滑冰王子羽生結弦在表演時，用來向大家表達感謝與加油打氣的心意小禮。想吃真的要拚手速，建議一開店就去排隊，晚來真的只剩殘念。紅豆、巧克力兩種口味都超可以，甜點控絕對要收！

5. 毛豆焦糖千層酥

說到必收的甜點伴手禮，這款「毛豆焦糖千層酥」絕對榜上有名！層層酥脆的派皮搭上濃郁焦糖奶油，一口咬下香氣直接炸開。貼心的獨立包裝，想吃就拆、隨時都能保持最佳狀態；一盒10入，不管是送親友還是辦公室分食都超剛好。焦糖甜香在嘴裡慢慢擴散，真的會讓人一吃就上癮，甜點控必須試！

以上就是本次編輯為大家精選的5項到仙台旅遊的必買伴手禮，送禮自用都很適合，趕快筆記下來！

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