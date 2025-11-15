韓國旅遊注意｜首爾弘大東大門便利店騙財手法曝光　達人教你防範

近年來，韓國成為最熱門的旅遊目的地之一。



然而近日，有台灣遊客指出，在首爾弘大商圈的連鎖便利商店（便利店、超商），爆出遭遇「黑心結帳」事件。有超商店員疑利用觀光客不會韓文、不熟悉當地幣值的弱點，暗中在結帳時動手腳，混入高價商品並盜取差額，這種手法被旅遊部落客直言「比詐騙還可惡」，已引起廣大討論。

南韓超商店員「偷刷高價商品」 台灣旅客慘被多收錢

一名台灣女網友在社群平台Threads上的發文提醒，

大家出國玩匯率換算可能不擅長，但最好養成自己算個大概，心裡有個底才不會被騙

事主表示近日與友人在弘大某間知名連鎖便利店「GS25」購買冰品時，店員聲稱「不能刷卡，只能付現」。

由於忙著與朋友聊天，事主不疑有他，付了2萬韓元，找回6500韓元。輪到事主朋友結帳時，發現螢幕顯示冰品價格竟高達7800韓元，與冰棒的實際價格明顯不符，當下決定退回。

懷疑遭到欺騙的兩人再次上門，全程錄影再次購買同款冰品。結果發現店員結帳時「唯獨不刷冰品的條碼」，且螢幕詭異地出現未購買品項，「我們沒買水，上面顯示水」。當她們使用翻譯軟體質問時，店員卻始終含糊其詞，不願正面解釋。

貼文發布後，立即湧入不少受害者指認，他們也曾在同一間超商受騙：

「真的很扯！我也是遇到同一家，18號去的，當時因為幫朋友一起買了東西，當下買了優格有買一送一，店員告知又再回去拿優格，後來回去結帳看店員在結別的客人想說等他結完，當下因為沒有仔細看明細想說也買了不少東西，對金額就沒有太大懷疑，後來回去看明細算錢才發現被多刷，但沒有錄影所以也沒有證據真的吃大虧欸」



「這家應該是慣犯，之前就看過其他的案例，拜託請拿影片去反應」



「韓國一直都有這個問題存在，我在東大門超商結帳，原本要找我的錢。我看著店員直接塞進他自己的口袋裡，本來要跟他說，但為了1千韓幣跟他耗，很浪費我的時間」



「其他商品都有掃碼唯一沒有掃冰淇淋！影片有看到！他回POS機的時候有不明掃描的聲音，肯定，掃了礦泉水2公升*6個，我覺得是故意的。那影片可以告便利商店了，店員想要差價錢！」



旅遊專家1招破解防範

對此，旅遊部落客「小不點看世界•Paine世界旅遊趣」也在臉書專頁發文揭露，韓國出現一些不良的便利店，利用觀光客不懂韓文加上對幣值的不熟悉，居然敢用這種狸貓換太子的方式，偷刷其他高額商品來騙錢，真的有夠誇張，而且最可怕的是他已經成功很多次了，才能食髓知味，「雖然這種騙錢方式不會讓你傾家蕩產，但是這種心態實在比詐騙還可惡啊」。

旅韓網紅「阿揪西放送」則發文指出，這些不良店員的騙錢手法：

在結帳過程中，會暗中將客人購買的低價商品（如冰棒），替換成其他未購買的高價商品進行掃碼，而店員會謊稱「不能刷卡」，藉此引導客人使用現金支付，這一步是成功詐取差額的關鍵。若客人未索取或核對明細，店員會等客人離去後，自行拿明細將高價商品刷退，重新結算實際購買的低價品項，再將退回的差額私吞到自己口袋中。



「阿揪西放送」表示，由於這招對信用卡交易無效，所以他們才找理由說不能刷卡，因此最簡單的防範方式就是「不能刷卡的店就不要消費」。因為在韓國，一間店鋪不能刷卡通常代表有些問題，

在一個刷卡消費發展得如此成熟的市場，任何無法刷卡的理由都值得你提高戒心。

