沖繩美食｜12必吃人氣推薦　IG爆紅現刨黑糖cafe　限定苦瓜漢堡

在台灣人最愛的日本觀光地區排名中，經常是名列前茅的沖繩，憑藉著療癒海景和慢步調氛圍一直是台灣人心中的度假首選之一。而不同於日本本島，沖繩美食融合了美式風格與南國風味，每一樣都充滿辨識度，也讓人一吃就記住。



本篇將以沖繩為主角，整理出12家初訪沖繩不能錯過的必吃美食，不管你是第一次踏上沖繩，還是想為下一趟旅行做功課，都能輕鬆把美味排進行程裡，吃出屬於沖繩的度假節奏。

沖繩必吃美食

+ 1

1. FIFI PARLOR

如果你正在安排沖繩北部自駕行程，那 FIFI PARLOR 絕對是會讓人忍不住停下來拍照放空的小店。這間位在名護海邊的咖啡廳，最有名的就是面海盪鞦韆與像太空船一樣的特殊吧台造型，很多人都是為了這片海景特地繞過來。從古宇利島開車過來大約15分鐘，很適合安排在美麗海水族館途中當作休息站。

店面其實不算大，是簡約木造風格，座位幾乎都在戶外開放空間，一坐下就能直接看到整片羽地內海。很多人原本以為只是網美咖啡店，結果飲品意外地很有水準。我這次點了冰拿鐵和熱帶風味的 Cafe Coco，咖啡搭配椰子糖漿的香氣很有沖繩度假感，邊喝邊吹海風真的超療癒。旁邊還有三明治、甜點和手工餅乾，很適合簡單吃個下午茶。

最熱門的當然還是那座海景鞦韆，大家都會乖乖排隊拍照，坐在鞦韆上看海真的很像電影畫面。雖然停留時間大概半小時左右，但那種放空看海的感覺，會變成旅途中很難忘的一段記憶。

FIFI PARLOR

地址：日本〒905-1154 Okinawa, Nago, Goga, 大真利原1335-4

營業時間：10:00–17:00（週一公休／週二、週五12:00開始營業）



2. Shinmei Coffee（Sinmay Coffee Okinawa）

如果有安排沖繩北部、古宇利島或美麗海水族館一帶行程，Shinmei Coffee真的很值得順路繞過來！這間藏在今歸仁村的咖啡小店，最有名的就是「現刨黑糖咖啡」，店員會在飲品上方直接刨下一大片沖繩黑糖，畫面超療癒，也很適合拍照錄影。黑糖香氣濃郁但不死甜，入口會先感受到黑糖慢慢融化的香甜感，再和冰拿鐵的咖啡香融合在一起，喝起來順口又有層次。

雖然店的位置比較偏僻，但一旁就有大型停車場，開車前往很方便。很多人都是去古宇利島前特地繞來朝聖，現場也常看到排隊人潮。除了黑糖牛奶、黑糖咖啡、黑糖鮮奶珍珠都很受歡迎，咖啡本身水準也不錯，店員親切又會提醒你準備好相機再開始刨黑糖，整個體驗感很加分。喜歡黑糖、拿鐵或想找一間沖繩北部特色咖啡店的人，這間可以直接放進口袋名單。

Shinmei Coffee（Sinmay Coffee Okinawa）

地址：292-2 Tamashiro, Nakijin, Kunigami District, Okinawa 905-0415 日本

電話：+81 70-8963-2873

營業時間：10:00–16:30



3. Taco Rice Cafe Kijimuna

美國村必吃美食！塔可飯是源自沖繩美軍基地一帶的創意料理，而「Taco Rice Cafe Kijimuna」正是以塔可飯聞名的連鎖餐廳，其中又以歐姆蛋塔可飯作為店家招牌，連當地人都超愛吃。在塔可飯蓋上厚實且軟滑的歐姆蛋，搭配辣肉醬和起司、生菜等配料，口感層次相當豐富，味道是清爽又開胃，讓人食慾大開，忍不住一口接著一口。

Taco Rice Cafe Kijimuna

地址：日本〒904-0115 Okinawa, Nakagami District, Chatan, Mihama, 9-1 デポアイランドビルC棟 2F

電話：+81 98-989-5100

營業時間：11:00-22:00



4. 暖暮拉麵

源自福岡，並以濃厚豚骨湯頭、大量蔥花而聞名的「暖暮拉麵」，因為曾在九州拉麵總選舉中擊敗一蘭拉麵，吸引無數饕客朝聖。暖暮拉麵在沖繩設有多家分店，至於菜單之中最受歡迎的品項有豚骨拉麵、香蔥芝麻拉麵、烈火拉麵等等，且可客製化選擇麵條粗細、軟硬度、湯頭濃和辣度，打造出符合自己口味的拉麵，這也難怪用餐時間不免都有排隊人潮。

暖暮拉麵

地址：2 Chome-16-10 Makishi, Naha, Okinawa 900-0013日本

電話：+81 98-863-8331

營業時間：週一～五 10:00-02:00；週六～日 09:00-02:00



5. 傑克牛排館

「傑克牛排館」於1953年開業，是戰後美軍文化影響下所創立的餐廳，主要以平價、份量足、肉質軟嫩的美式牛排而廣為人知，深受在地居民與觀光客的喜愛。來到這裡，不僅牛排的肉質細嫩且口感多汁，你還會發現裝潢似乎混搭日式復古與美式風格，呈現出沖繩特有的年代感與懷舊氛圍，使整體用餐氣氛和體驗都很令人難忘。

傑克牛排館

地址：1 Chome-7-3 Nishi, Naha, Okinawa 900-0036日本

電話：+81 98-868-2408

營業時間：11:00-22:30（週三公休）



6. Blue Seal

幾乎是每個人到沖繩旅遊必吃的「Blue Seal」，其實是1948年由美國公司Foremost在美軍基地內創立，專為美軍供應冰淇淋的店，直到1963年正式向一般民眾開放，成為沖繩冰淇淋的代表象徵。Blue Seal發揮創意，將冰淇淋融入紫薯、鹽味香草、鳳梨、沖繩黑糖、甘蔗等沖繩特產，打造出獨特的沖繩風味冰淇淋，有多家分店遍布沖繩各大區，經過時可別錯過囉。

Blue Seal

地址：1 Chome-2-32 Makishi, Naha, Okinawa 900-0013日本

電話：+81 98-867-1450

營業時間：10:00-22:30



7. Jef Burger

只有沖繩才吃得到的苦瓜漢堡？速食連鎖店「Jef Burger」的特色是食材新鮮，以及大量使用沖繩產的食材，像是沖繩限定的苦瓜漢堡，就是他們家的招牌餐點。苦瓜漢堡的作法主要是用厚實的煎蛋，包裹著裹了蛋液的苦瓜與午餐肉和起司，吃起來口感豐富，在濃郁蛋香後會出現一點點苦瓜的苦味，聽說不喜歡苦瓜的人也能接受！

Jef Burger

地址：1 Chome-1-5 Tsuboya, Naha, Okinawa 902-0065日本

電話：+81 50-5268-9999

營業時間：09:00-20:00



+ 2

8. 首里沖繩麵

沖繩必吃美食還有麵條Q彈的沖繩麵，而位在那霸市區的「首里沖繩麵」，店址鄰近首里城公園，從首里站步行約10分鐘即可抵達。首里沖繩麵的麵條為自家手打，因此麵條的粗細不一，至於湯頭則是以豬骨、柴魚片、沖繩海鹽熬製而成，再配上三層肉、里肌肉、魚板等配料，好吃又便宜，CP值極高，推薦給想要體驗傳統沖繩麵的讀者。

首里沖繩麵

地址：1 Chome-7 Shuriakatacho, Naha, Okinawa 903-0813日本

電話：+81 98-884-0556

營業時間：11:00-14:00（週日、四公休）



9. やまや ( yamaya )

想吃一碗「湯頭清甜、麵條Q彈有嚼勁、豬肉燉到入口即化」的正宗沖繩麵，やまや真的超值得排進行程裡。這間店不是那種主打浮誇裝潢的網美店，而是走進去就能感受到「老闆很認真在熬湯、很認真在煮麵」的職人系小店。最讓人驚喜的是，就算過了午餐尖峰時間，店裡還是幾乎坐滿，甚至會看到有人拖著行李箱直接來吃，可見人氣真的很高。

他們家最特別的就是「海蘊泡菜（水雲泡菜）」。不同於一般韓式泡菜的重辣重酸，這裡多了一點沖繩海味的鮮甜感，吃起來滑順又很解膩。搭配招牌阿古豬沖繩麵一起吃超加分，清甜湯頭會慢慢把豬肉香氣帶出來，喝起來完全沒有負擔感。阿古豬燉得超軟嫩，入口幾乎快化開，整碗吃完會有種「身體被療癒」的舒服感，真的會想二訪。

やまや ( yamaya )

地址：2 Chome-21-12 Kumoji, Naha, Okinawa 900-0015日本

電話：+81 98-862-7037

營業時間：11:30–19:30（週日休息）



10. 福助の玉子焼き 久茂地店

如果想在那霸市區找一份方便又有沖繩味的早餐，福助の玉子焼き 久茂地店很適合排進口袋名單。店面位置離縣廳前站不遠，交通非常方便，早上7:30就開始營業，很適合買回飯店當早餐，或是在出發跑行程前先補充體力。這裡主打厚厚的玉子燒飯糰，點餐採自助點餐機，店前也有椅子可以簡單坐著吃。

他們家的飯糰最有記憶點的就是超厚玉子燒，咬下去可以吃到滿滿蛋香，搭配鹹香的午餐肉和米飯，一口下去很有飽足感。雖然午餐肉單吃會稍微偏鹹，但和玉子燒、白飯一起入口剛好平衡，吃起來是樸實又療癒的家常味。除了飯糰，也有人推薦雞蛋三明治，份量同樣很足，想找沖繩早午餐或外帶美食的人很值得試試。

福助の玉子焼き 久茂地店

地址：3 Chome-2-1 Kumoji, Naha, Okinawa 901-0014 日本

電話：+81 80-6485-3861

營業時間：07:30–19:00



11. Calbee+ 沖繩國際通店

來沖繩國際通逛街時，真的很難錯過這間超人氣的 Calbee+！遠遠就能看到招牌搭配沖繩感十足的扶桑花牆面，門口總是飄著現炸薯條香氣。這裡不只是零食專賣店，更像是沖繩版的「薯條天堂」，許多人來國際通都會特地停下來買一杯現炸薯條邊走邊吃。

店內最熱門的就是現炸薯條系列，除了原味外，還有沖繩限定紅芋口味、海鹽、披薩等不同風味。紅芋薯條入口先是酥脆，接著能吃到淡淡芋頭甜香，鹹甜平衡意外超涮嘴，而且不會油膩，吃完整杯還會想再買。很多人也推薦他們家的黑糖地瓜方塊、Jagabee檸檬口味，以及限定伴手禮系列，很容易一不小心就買太多。如果傍晚後才來，要注意熱門的現炸薯條有時會提早賣完，建議下午先來比較保險。買滿指定金額還會送限定購物袋，很適合當沖繩伴手禮補貨站。

Calbee+ 沖繩國際通店

地址：3 Chome-2-2 Makishi, Naha, Okinawa 900-0013 日本

電話：+81 98-867-6254

營業時間：10:00–21:00



相關文章：旅遊注意｜在日本無故收到轉賬竟是「強押借貸」 警教2處理方法

+ 13

12. 國際通屋台村

如果想感受沖繩夜晚最熱鬧、最有在地感的美食氛圍，國際通屋台村很適合排進晚餐後的宵夜行程。這裡聚集了多間小型餐廳與居酒屋，從沖繩料理、拉麵、壽司到烤物都有，整體空間不大，但越晚越有氣氛，燈光、笑聲和啤酒杯碰撞聲交織在一起，很有旅行中的放鬆感。

屋台村最適合「吃一點、喝一杯、換一家」的玩法，餐點份量通常不算太大，比較偏下酒菜路線，很適合先吃過正餐後再來小酌。來這裡可以點海葡萄、苦瓜料理、烤物或沖繩豬肉料理，搭配一杯冰涼啤酒，瞬間就有「我真的在沖繩」的感覺。每間店家座位有限，如果熱門店客滿，也可以先到旁邊店家坐下來吃點小菜，再慢慢等位子，反而更有屋台村的隨興感。

國際通屋台村

地址：3 Chome-11-17 Makishi, Naha, Okinawa 900-0013 日本

營業時間：12:00–00:00



延伸閱讀：

日本新潟美食推薦｜車站就能喝到百種清酒？必吃高顏值蝴蝶結可頌、超人氣濃厚味噌拉麵全攻略

2026 日本旅遊新指標！CNN 評選日本唯一必去城市，金澤美食推薦全攻略

【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】