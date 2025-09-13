那霸一日遊｜牧志市場現點現做海鮮美食　3大必去景點賞樸實沖繩

在日本沖繩，隨著陽光和潮汐變化，你會發現海的藍是有層次的，而走在街上，不難感受到當地緩慢的生活步調，每一步都是風景。



倘若要用一天愛上沖繩，如果想在沖繩簡單一日遊，這邊有個簡單推薦行程！可以先到波上宮參拜祈福，接著走進那霸市第一牧志公設市場、陶藝一條街、波之上海灘，將道地的沖繩風味，收進記憶裡！詳情一起來看看吧！

波上宮：欣賞沖繩特色建築

從那霸機場出發，搭乘單軌列車至旭橋站下車，步行大約15分鐘，即可抵達位在懸崖上的波上宮。

在過去，波上宮有祈求航行安全、大漁豐收與感恩之意，曾於第二次世界大戰時部分燒毀，戰後正殿、社務所等歷經了重建，而為呼應沖繩風格，建築設計呈現出如今我們所看到的紅橙色。來到波上宮，除了欣賞獨特的建築，也別忘了挑選御守，祈求身體健康、旅行安全。

波上宮

地址：沖繩縣那覇市若狭1-25-11

營業時間：09:00-17:00



那霸市第一牧志公設市場：現點現做最新鮮

開設於1951年的那霸市第一牧志公設市場，2019年因建築老化曾暫時關閉，後於2023年重新開幕。

市場共有兩層樓空間，大約有200家店鋪，而一樓大致上都是生鮮食材，二樓則是美食街，你可以在二樓找餐廳用餐，也可以將一樓買到的食材直接在二樓餐廳請代客料理，品嚐到現點現做的海鮮美食！

那覇市第一牧志公設市場

地址：沖縄県那覇市松尾2-10-1

營業時間：08:00-22:00



壺屋やちむん通り：深入沖繩的陶藝世界

從第一牧志公設市場散步至壺屋やちむん通り，沿著小路漫步，短短的街道鋪滿紅磚與石板，充滿懷舊的氣息。

作為沖繩陶器的發祥地，壺屋やちむん通り有老字號陶器店、文創手工藝品店，還有可以親手體驗製作器皿的工作坊，無論是想帶走紀念品，還是盡情享受沖繩的樸實，這裡肯定會讓你流連忘返。

壺屋やちむん通り

地址：沖縄県那覇市壺屋



波之上海灘：戲水踏浪看夕陽

下午回到旭橋站，來到鄰近波上宮的波之上海灘（波の上ビーチ），這裡每年大約在四月至十月期間開放戲水，非常受到當地人和遊客喜愛，筆者還看到有人獨自來海灘發呆或看書，一派愜意！

波之上海灘是那霸市內唯一的海灘，有著湛藍海水及純白沙灘，備有淋浴間、更衣室、廁所、置物櫃，還提供租借海灘用品的服務，即使不玩水也可以散散步，吹吹海風。

波之上海灘

地址：沖縄県那覇市若狭1-24

營業時間：4月～6月（9:00-18:00）；7月～8月（9:00-19:00）；9月～10月（9:00-18:00）



A&W：品嚐沖繩必吃

A&W為來自美國的速食連鎖店，在沖繩有超過20家的分店，以獨特的美式復古風格而受到歡迎。

其中招牌餐點為A&W漢堡、捲捲薯條和麥根沙士，道地的美式料理讓人吃得到好滿足，也為這一天畫下完美的句點！

A&W

地址：沖縄県那覇市鏡水150 那覇空港 国内線旅客ターミナルビル 3F

電話：098-857-1691

營業時間：9:00-20:00



充分感受沖繩的輕盈與溫暖

或許時間短暫，但由文化、海風、美食所串起的沖繩記憶，就像是一首輕快的島嶼樂曲，歡迎大家搭配92914的《Okinawa》聆聽，同步感受沖繩的輕盈與溫暖。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】