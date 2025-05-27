沖繩新酒店10間推介｜海景房／私人游泳池／水上樂園／人均$162起

沖繩新酒店推介2025｜沖繩是非常港人適合自駕遊的旅遊城市，可以自由探索不同島嶼的風光，在暑假到訪更可以入住新開幕的酒店！《香港01》「好食玩飛」記者整理10間新開幕的沖繩酒店，不但娛樂設備齊全而且擁有絕佳景觀，人均只需$162起！



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沖繩新酒店推介【1】沖繩宮古島瑰麗酒店（Rosewood Miyakojima）

沖繩宮古島瑰麗酒店（Rosewood Miyakojima）於2025年3月全新開幕，坐落於宮古島市，鄰近海灘。酒店共有55間客房，房間配備戶外平台、私人游泳池、獨立浴缸和淋浴、客廳等空間及設備，設計奢華更十分打卡able！酒店同時配備2個游泳池、健身室、公共海灘、兒童俱樂部、餐廳及酒吧等設施。

沖繩宮古島瑰麗酒店（Rosewood Miyakojima）

房價：人均HK$4,923起（海景特大床別墅｜私人游泳池；包早餐）

地址：沖繩縣宮古島市平良字荷川取1068-1

交通：宮古機場車程20分鐘

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沖繩新酒店推介【2】沖繩古宇利島巴頓套房（BATON SUITE OKINAWA KOURI Island）

沖繩古宇利島巴頓套房（BATON SUITE OKINAWA KOURI Island）於2025年3月底開幕，坐落於古宇利島，距離那霸機場車程1.5小時。酒店擁有35間套房，房內設有完備的廚房、陽台、臥室、客廳等空間，最多可容納4人入住。酒店亦配備室外無邊際游泳池、Spa、餐廳、免費私人停車場等設施。

沖繩古宇利島巴頓套房（BATON SUITE OKINAWA KOURI Island）

房價：人均HK$828起（花園套房）

地址：沖繩縣國頭郡今歸仁村古宇利480-2

交通：那霸機場車程1.5小時

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沖繩新酒店推介【3】古宇利島Coldio Smart Resort旗下私人公寓（Private Condo Kourijima by Coldio Smart Resort）

古宇利島Coldio Smart Resort旗下私人公寓（Private Condo Kourijima by Coldio Smart Resort）位於今歸仁，步行15分鐘即可抵達古宇利海灘和古宇利海洋塔。酒店於2024年4月開幕，擁有30間套房及複式小屋，均配備廚房、帶有數碼頻道的平板電視、獨立浴缸、戶外平台等設施。酒店另設室外游泳池、餐廳、酒吧及免費公共停車場。

古宇利島Coldio Smart Resort旗下私人公寓（Private Condo Kourijima by Coldio Smart Resort）

房價：人均HK$452起（複式公寓套房）

地址：沖繩縣國頭郡今歸仁村古宇利126番地

交通：那霸機場車程1.5小時

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沖繩新酒店推介【4】seven x seven 石垣（Seven x Seven Ishigaki）

seven x seven 石垣（Seven x Seven Ishigaki）於2024年9月開幕，距離石垣港和真榮裏海灘僅5分鐘車程，地理位置優越！酒店提供121間公寓式客房，房間配備陽台、廚房、客廳、乾濕分離浴室及浴缸，廚具、洗衣機等設備齊全，最多可容納8人入住！酒店亦附設室外游泳池、桌球室、桑拿等娛樂設施。

seven x seven 石垣（Seven x Seven Ishigaki）

房價：人均HK$631起（高級雙床房）

地址：沖繩縣石垣市真榮裡254-19

交通：石垣機場車程19分鐘

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沖繩新酒店推介【5】希爾頓沖繩宮古島度假區（Hilton Okinawa Miyako Island Resort）

希爾頓沖繩宮古島度假區（Hilton Okinawa Miyako Island Resort）開業於2023年6月，坐落於宮古島，鄰近沙灘。酒店共有329間客房，設有景觀大露台、乾濕分離浴室及浴缸，空間十分寬敞。酒店亦提供水上樂園、室外泳池、兒童俱樂部、健身室、公共海灘、餐廳、酒吧等設施及體驗，以及免費私人停車場及免費穿梭巴士服務。

希爾頓沖繩宮古島度假區（Hilton Okinawa Miyako Island Resort）

房價：人均HK$780起（豪華雙床間）

地址：沖繩縣宮古島市平良宇久貝アゲタ550-79

交通：宮古機場車程15分鐘

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沖繩新酒店推介【6】沖繩競技場-VESSEL HOTELS旗下（Ref Okinawa Arena by Vessel Hotels）

沖繩競技場-VESSEL HOTELS旗下（Ref Okinawa Arena by Vessel Hotels）於2023年開幕，位於沖繩山內。酒店共有150間客房，房間配備乾濕分離浴室及浴缸、帶數碼頻道的電視、大面積採光窗等，部分房間更設有露台及籃球架可以打籃球！酒店同時配備室外游泳池、健身室、桑拿、洗衣間、餐廳及酒吧等設施。

沖繩競技場-VESSEL HOTELS旗下（Ref Okinawa Arena by Vessel Hotels）

房價：人均HK$162起（帶淋浴的雙人房）

地址：沖繩縣沖繩市字諸見里1766番地

交通：那霸機場車程36分鐘

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沖繩新酒店推介【7】沖繩阿拉科喬酒店（Hotel Alacooju Okinawa）

沖繩阿拉科喬酒店（Hotel AlaCOOJU Okinawa）是2022年開幕的都市型度假酒店，距離那霸機場只需20分鐘車程。酒店客房位於高層，均坐擁海景及城景，採用乾濕分離浴室並帶有浴缸，空間十分寬敞。豪華房型最多可供4人入住。酒店亦帶有高層無邊際泳池、美景露台等休閒娛樂設施。

沖繩阿拉科喬酒店（Hotel AlaCOOJU Okinawa）

房價：人均HK$279起（標準雙人間）

地址：沖繩縣浦添市字港川512-55

交通：那霸機場車程20分鐘

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沖繩新酒店推介【8】BEB5 沖繩瀨良垣 by 星野度假村（Beb5 Okinawa Seragaki by Hoshino Resorts）

BEB5 沖繩瀨良垣 by 星野度假村（Beb5 Okinawa Seragaki by Hoshino Resorts）於2022年開幕，位處恩納村，鄰近Diamond Beach、瀨良垣漁市場等。酒店房間配備小廚房、乾濕分離浴室、客廳等空間，設備齊全且空間寬敞，最多可供4人入住。酒店亦設有健身室、桑拿、無邊際恆溫泳池及24小時開放的公共空間，供應不同書籍及桌遊任你玩！

BEB5 沖繩瀨良垣 by 星野度假村（Beb5 Okinawa Seragaki by Hoshino Resorts）

房價：人均HK$494起（三人房；3人入住）

地址：沖繩縣國頭郡恩納村瀨良垣1860-4

交通：那霸機場車程57分鐘

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沖繩新酒店推介【9】一號套房大酒店（One Suite the Grand）

一號套房大酒店（One Suite the Grand）於2021年開幕，坐落於今歸仁，距離古宇利海洋塔和海灘車程約5分鐘。酒店共有22間海景客房，均配備戶外平台、景觀浴缸、平板電視、免費迷你吧等，部分房型另設露天按摩浴缸，可以看著海景泡澡！酒店亦備有天台無邊際泳池、健身室、桑拿、餐廳、酒吧等設施，並提供免費停車場及免費穿梭巴士服務。

一號套房大酒店（One Suite the Grand）

房價：人均HK$1,661起（海景房；包早餐）

地址：沖繩縣今歸仁村古宇利2451番地

交通：那霸機場車程1.5小時

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沖繩新酒店推介【10】海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）

海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）於2019年開幕，坐落於恩納，鄰近希望之丘小沙灘、鑽石海洋教堂、恩納日落商場等。酒店擁有360間房，提供半開放式浴室及浴缸、露台、特大床等，空間十分寬敞。酒店亦設有室內及戶外泳池、公共海灘、健身室等，並提供水上活動體驗、收費停車場及接送機服務。

海麗客蘭尼沖繩（Halekulani Okinawa）

房價：人均HK$1,484起（豪華海景日落翼樓大床房）

地址：沖繩縣國頭郡恩納村名嘉真1967-1

交通：那霸機場車程65分鐘

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