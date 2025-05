沖繩新酒店10間推介｜海景房／私人游泳池／水上樂園／人均$162起

沖繩新酒店推介2025|沖繩是非常港人適合自駕遊的旅遊城市,可以自由探索不同島嶼的風光,在暑假到訪更可以入住新開幕的酒店!《香港01》「好食玩飛」記者整理10間新開幕的沖繩酒店,不但娛樂設備齊全而且擁有絕佳景觀,人均只需$162起!



沖繩新酒店推介【1】沖繩宮古島瑰麗酒店(Rosewood Miyakojima)

沖繩宮古島瑰麗酒店(Rosewood Miyakojima)於2025年3月全新開幕,坐落於宮古島市,鄰近海灘。酒店共有55間客房,房間配備戶外平台、私人游泳池、獨立浴缸和淋浴、客廳等空間及設備,設計奢華更十分打卡able!酒店同時配備2個游泳池、健身室、公共海灘、兒童俱樂部、餐廳及酒吧等設施。

沖繩宮古島瑰麗酒店(Rosewood Miyakojima)

房價:人均HK$4,923起(海景特大床別墅|私人游泳池;包早餐)

地址:沖繩縣宮古島市平良字荷川取1068-1

交通:宮古機場車程20分鐘

沖繩新酒店推介【2】沖繩古宇利島巴頓套房(BATON SUITE OKINAWA KOURI Island)

沖繩古宇利島巴頓套房(BATON SUITE OKINAWA KOURI Island)於2025年3月底開幕,坐落於古宇利島,距離那霸機場車程1.5小時。酒店擁有35間套房,房內設有完備的廚房、陽台、臥室、客廳等空間,最多可容納4人入住。酒店亦配備室外無邊際游泳池、Spa、餐廳、免費私人停車場等設施。

沖繩古宇利島巴頓套房(BATON SUITE OKINAWA KOURI Island)

房價:人均HK$828起(花園套房)

地址:沖繩縣國頭郡今歸仁村古宇利480-2

交通:那霸機場車程1.5小時

沖繩新酒店推介【3】古宇利島Coldio Smart Resort旗下私人公寓(Private Condo Kourijima by Coldio Smart Resort)

古宇利島Coldio Smart Resort旗下私人公寓(Private Condo Kourijima by Coldio Smart Resort)位於今歸仁,步行15分鐘即可抵達古宇利海灘和古宇利海洋塔。酒店於2024年4月開幕,擁有30間套房及複式小屋,均配備廚房、帶有數碼頻道的平板電視、獨立浴缸、戶外平台等設施。酒店另設室外游泳池、餐廳、酒吧及免費公共停車場。

古宇利島Coldio Smart Resort旗下私人公寓(Private Condo Kourijima by Coldio Smart Resort)

房價:人均HK$452起(複式公寓套房)

地址:沖繩縣國頭郡今歸仁村古宇利126番地

交通:那霸機場車程1.5小時

沖繩新酒店推介【4】seven x seven 石垣(Seven x Seven Ishigaki)

seven x seven 石垣(Seven x Seven Ishigaki)於2024年9月開幕,距離石垣港和真榮裏海灘僅5分鐘車程,地理位置優越!酒店提供121間公寓式客房,房間配備陽台、廚房、客廳、乾濕分離浴室及浴缸,廚具、洗衣機等設備齊全,最多可容納8人入住!酒店亦附設室外游泳池、桌球室、桑拿等娛樂設施。

seven x seven 石垣(Seven x Seven Ishigaki)

房價:人均HK$631起(高級雙床房)

地址:沖繩縣石垣市真榮裡254-19

交通:石垣機場車程19分鐘

沖繩新酒店推介【5】希爾頓沖繩宮古島度假區(Hilton Okinawa Miyako Island Resort)

希爾頓沖繩宮古島度假區(Hilton Okinawa Miyako Island Resort)開業於2023年6月,坐落於宮古島,鄰近沙灘。酒店共有329間客房,設有景觀大露台、乾濕分離浴室及浴缸,空間十分寬敞。酒店亦提供水上樂園、室外泳池、兒童俱樂部、健身室、公共海灘、餐廳、酒吧等設施及體驗,以及免費私人停車場及免費穿梭巴士服務。

希爾頓沖繩宮古島度假區(Hilton Okinawa Miyako Island Resort)

房價:人均HK$780起(豪華雙床間)

地址:沖繩縣宮古島市平良宇久貝アゲタ550-79

交通:宮古機場車程15分鐘

沖繩新酒店推介【6】沖繩競技場-VESSEL HOTELS旗下(Ref Okinawa Arena by Vessel Hotels)

沖繩競技場-VESSEL HOTELS旗下(Ref Okinawa Arena by Vessel Hotels)於2023年開幕,位於沖繩山內。酒店共有150間客房,房間配備乾濕分離浴室及浴缸、帶數碼頻道的電視、大面積採光窗等,部分房間更設有露台及籃球架可以打籃球!酒店同時配備室外游泳池、健身室、桑拿、洗衣間、餐廳及酒吧等設施。

沖繩競技場-VESSEL HOTELS旗下(Ref Okinawa Arena by Vessel Hotels)

房價:人均HK$162起(帶淋浴的雙人房)

地址:沖繩縣沖繩市字諸見里1766番地

交通:那霸機場車程36分鐘

沖繩新酒店推介【7】沖繩阿拉科喬酒店(Hotel Alacooju Okinawa)

沖繩阿拉科喬酒店(Hotel AlaCOOJU Okinawa)是2022年開幕的都市型度假酒店,距離那霸機場只需20分鐘車程。酒店客房位於高層,均坐擁海景及城景,採用乾濕分離浴室並帶有浴缸,空間十分寬敞。豪華房型最多可供4人入住。酒店亦帶有高層無邊際泳池、美景露台等休閒娛樂設施。

沖繩阿拉科喬酒店(Hotel AlaCOOJU Okinawa)

房價:人均HK$279起(標準雙人間)

地址:沖繩縣浦添市字港川512-55

交通:那霸機場車程20分鐘

沖繩新酒店推介【8】BEB5 沖繩瀨良垣 by 星野度假村(Beb5 Okinawa Seragaki by Hoshino Resorts)

BEB5 沖繩瀨良垣 by 星野度假村(Beb5 Okinawa Seragaki by Hoshino Resorts)於2022年開幕,位處恩納村,鄰近Diamond Beach、瀨良垣漁市場等。酒店房間配備小廚房、乾濕分離浴室、客廳等空間,設備齊全且空間寬敞,最多可供4人入住。酒店亦設有健身室、桑拿、無邊際恆溫泳池及24小時開放的公共空間,供應不同書籍及桌遊任你玩!

BEB5 沖繩瀨良垣 by 星野度假村(Beb5 Okinawa Seragaki by Hoshino Resorts)

房價:人均HK$494起(三人房;3人入住)

地址:沖繩縣國頭郡恩納村瀨良垣1860-4

交通:那霸機場車程57分鐘

沖繩新酒店推介【9】一號套房大酒店(One Suite the Grand)

一號套房大酒店(One Suite the Grand)於2021年開幕,坐落於今歸仁,距離古宇利海洋塔和海灘車程約5分鐘。酒店共有22間海景客房,均配備戶外平台、景觀浴缸、平板電視、免費迷你吧等,部分房型另設露天按摩浴缸,可以看著海景泡澡!酒店亦備有天台無邊際泳池、健身室、桑拿、餐廳、酒吧等設施,並提供免費停車場及免費穿梭巴士服務。

一號套房大酒店(One Suite the Grand)

房價:人均HK$1,661起(海景房;包早餐)

地址:沖繩縣今歸仁村古宇利2451番地

交通:那霸機場車程1.5小時

沖繩新酒店推介【10】海麗客蘭尼沖繩(Halekulani Okinawa)

海麗客蘭尼沖繩(Halekulani Okinawa)於2019年開幕,坐落於恩納,鄰近希望之丘小沙灘、鑽石海洋教堂、恩納日落商場等。酒店擁有360間房,提供半開放式浴室及浴缸、露台、特大床等,空間十分寬敞。酒店亦設有室內及戶外泳池、公共海灘、健身室等,並提供水上活動體驗、收費停車場及接送機服務。

海麗客蘭尼沖繩(Halekulani Okinawa)

房價:人均HK$1,484起(豪華海景日落翼樓大床房)

地址:沖繩縣國頭郡恩納村名嘉真1967-1

交通:那霸機場車程65分鐘

