深圳灣粉紙扇花海盛開如莫奈油畫　追風滑輪公園人少景美最啱打卡

花開正盛，海風正暖；屬於深圳夏日的限定浪漫，正式上線。



最近的深圳灣公園，像是把莫奈筆下的花園搬到了海邊。大片粉紙扇花肆意盛放，整片臨海小土坡被粉白橙花簇鋪滿，海風一吹，花朵輕輕搖曳。遠處是湛藍海面與城市天際線，眼前是如油畫般温柔的粉色花海......

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花開得熱烈，海風、陽光、城市與花海共同構成的浪漫，讓人彷彿誤入一場温柔的夏日夢境。

深圳的粉紙扇是超長待機夏日花海，花期從5月持續到11月。

粉紙扇，又名粉葉金花，粉色「花瓣」其實是花萼，中間藏着黃色五角星真花，遠看像一把把小扇子搖曳，無比温柔。

今年最先火的的打卡點——深圳灣公園B區．追風滑輪公園

相比熱門點流花山，這裏人更少、花叢錯落更有層次，石板小路與草坪花海，遠處的「鋼鐵森林」與廣闊海景，360°都充滿着氛圍感，隨手一拍都是治癒畫面。

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追風滑輪公園，作為深圳灣公園B區的寶藏地，這裏不只有絕美花海，還是藏在海邊的活力樂園。這裏擁有專業滑輪場可以體驗，可以在大草坪野餐吹海風，也可以沿着濱海綠道散步騎行，又或是放慢腳步欣賞紅樹林白鷺……

有海、有風、有花海。是深圳夏日最美好的模樣。

打卡指南

地址：深圳灣公園B區．追風滑輪公園（流花山往福田方向500米，大運火炬台旁）

交通：

①地鐵2/8/11/13號線後海站M出口，步行約20min

②公交：362路至「深圳灣體育中心站」

③自駕：可直接導航至「追風滑輪公園」，周邊設有停車場



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