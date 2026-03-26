深圳「賞花月曆」：三角梅/荷花/異木棉/梅花　一年四季都有花海

深圳，一年四季看花。



論浪漫，深圳絕對被低估了。你知道嗎？深圳不僅是長在公園上的城市，更是開在花裏的理想城。從1月到12月，月月都有不同的花期，就連即將到來的冬天，也不妨礙深圳繁花盛放。

這次我們整理了一份深圳「看花月曆」，帶你們遍深圳繁花。

春，3月-5月

深圳的春，好像是最沒有存在感的季節，天空的藍色是淡淡的，和煦的暖陽灑在身上，偶爾也會颳起一陣陣涼風，沒有特別的温度，沒有什麼記憶點，或許就是深圳人對春最大的印象。別的地方的春是嫩綠色的，而深圳的春天是粉色的，粉色的鮮花開滿一整季，用最温柔的色彩，驚豔了時間。

1. 三角梅

一年四季深圳便有兩季是三角梅的最佳觀賞季節。一季是3、4月的春天，開在深圳灣科技生態園的天橋上，又或是香山中街的路旁，一路繁花相隨，處處都是花海。

還有一季便是11月。仙湖植物園的花海瀑布盛開，粉得濃豔。

三角梅：

南山區深圳灣科技生態園天橋、羅湖區仙湖植物園停車場



2. 毛棉杜鵑

大約是春雨剛下完的時候，梧桐山上的毛棉杜鵑花海就會開上山坡。一年只開一次，大約10萬株漫山開放，3月底到4月初是最佳賞花期，想看的朋友就要踩準時間啦。

毛棉杜鵑：

羅湖區梧桐山風景名勝



3. 美人蕉

要說深圳觀賞美人蕉最好的地方，非樓村濕地公園莫屬，10000+m²花海，觀景棧道貫穿其中，是難得可以走在花海里的賞花勝地

美人蕉：

光明區樓村濕地公園



4. 黃/紅花風鈴木

金黃色的深圳，不在秋天，在三月。當黃/紅花風鈴木進入最佳觀賞期，全深圳最矚目的顏色是屬於風鈴木的。黃的純粹燦爛，紅的優雅浪漫，明豔的顏色點亮着街道和公園。只可惜花期真的很短。

黃/紅花風鈴木：

福田區市民中心、南山區人才公園、前海路



夏，6月-9月

雨雨雨雨熱熱熱雨雨雨雨雨熱熱，這是總結深圳夏天最形象也最簡單的詞句。在深圳，可以擁抱滾燙的生活，體驗最長的夏，也可以看開得最濃豔的花。

1. 月季

在深圳的人民公園藏着國內首個「世界月季名園」，它建在公園的水岸邊，栽種着國內外十餘種珍貴品種，茂盛程度不亞於香蜜公園。想要賞月季的朋友，來這裏人會少很多。

月季：

羅湖區人民公園



2. 荷花

每年6月份左右，洪湖公園的大片荷花就開了。成片的荷花海和拿着「長槍短炮」的攝影愛好者是這裏最標誌的一道風景線。

荷花：

羅湖區洪湖公園



3. 向日葵

夏天的花總是會濃豔得多，開在光明的金色向日葵花海，每年都會火上一次熱搜。近萬平面積、跟人一般高的向日葵可以盡情拍照。因為6月正值雨季，所以只要遇到天晴的時候，就要抓緊去看花了。

向日葵：

光明區新湖街道國防教育主題公園



4. 鳳凰花

「葉如飛凰之羽，花若丹鳳之冠」，要說熱烈，鳳凰花「一任群芳妒」，每年5月，不用刻意地尋找，一個不經意的抬頭，或許就能見到這火焰般的色彩。

鳳凰花：

南山區華僑城生態公園



秋，9月-11月

深圳的秋天很短，沒有夏天的悶熱、沒有春天的潮濕、也沒有冬天的刺骨，一件薄衣長褲就能舒舒服服度過。不過，深圳的秋也很神奇，縱使枝頭上的樹葉開始慢慢泛黃，也絲毫不影響地上的花越開越旺。恰逢現在就是秋季，接下來介紹的幾片花海正當季，可以隨時去拍拍。

1. 粉黛亂子草

9-11月的深圳當紅炸子雞必非粉黛亂子草莫屬，千畝粉色花海染遍大片草坪，在這裏不需要考驗技術也能拍出稱霸朋友圈的大片。

粉黛亂子草：

寶安區陌上花公園



2. 格桑花

格桑花的花期不是很長，最佳觀賞期在十月初到中旬，整片的格桑花映襯着遠處的圍樓，是像油畫般的深圳限定美景。

格桑花：

龍華區觀瀾版畫村



3. 異木棉

這是在龍華的一條異木棉大道，從永順街延伸到觀瀾河濕地公園。異木棉的花期很長，直到12月也都開得很旺，粉嫩的花朵在枝頭綻放，好像給天空染上了一抹紅霞，無比浪漫。

異木棉：

龍華區永順街



冬，12月-2月

一個冷知識：雖然廣義上冬天有3個月，但深圳能稱為冬天的時間每年平均只有13天。

1. 菊花

去年，一場只出現14天的金秋菊花展火了，一面是金色的稻田，一面是梯田式的菊花海，濃厚的色彩像打翻了調色盤，很難想象這裏是深圳冬天的顏色。

菊花：

龍崗區深圳農業基因組研究所



2. 油菜花

深圳油菜花海的最佳觀賞期在2月，那時的花田黃成了一大片，偶有蜜蜂蝴蝶環繞，在花田中等一輛疾馳的列車，是最受歡迎的打卡方式。

油菜花：

光明區光明歡樂田園



3. 櫻花

深圳其實也能賞櫻花，2月，在小南山腳下，一條櫻花大道限時盛放，粉色的櫻花列車還原日系電影場景。

櫻花：

南山區港灣生活小區



4. 梅花

「梅花香自苦寒來」，很多人不知道在入冬困難的深圳，也能看到梅花如雪壓滿枝頭。梅花向來象徵祥瑞，冬末春初，時間恰好。

梅花：

福田區梅園、中心公園、坪山區馬巒山



嚴格來說，深圳的四季很模糊，花期也很模糊，但還是有規律可循，至於到底哪片花海最美？每個人都有不同的答案，這就是深圳之美，四季各有各的豔麗，也歡迎大家補充。

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