深圳最美灣景Fine Dining　20年經驗香港主廚坐鎮　每日限1輪預約

熹福禮韞，開在深圳灣新地標裏的餐廳。



深圳最美Fine Dining。

落址「海邊原石」之內，一眼望盡深圳灣，180度灣景餐廳

熹福禮韞，深圳最美Fine Dining餐廳。嵌入深圳地標「海邊原石」攝雲石之中，由馬岩松操刀。建築以自然山石為意象，外部粗糲、內部流動，空間在光影中不斷變化。

步入前廳，用餐視野瞬間開闊，一側是城市的秩序與密度，一側是海灣的流動與呼吸，遠處山體起伏，近處林木搖曳，四重景觀在同一畫面中並置。

每日僅開放一輪預約

手寫菜單，以茶貫穿菜品主線

每日只設一輪席位，不翻枱、不加場。時間與節奏被完整保留，從迎賓、入席到收尾皆為一體。更像一場被精心編排的私宴，讓用餐回歸專注與從容，在不被打擾的秩序中，完整感受這一席的起承轉合。

主打粵式Fine Dining

20年經驗香港主廚坐鎮

主廚來自香港，擁有20多年紮實的粵菜經驗。在傳統粵菜基礎上進行創新演繹，既保持本味又賦予新意。

海參、海蚌、花膠與魚翅構成海味主線，黑松露的幽香、野生魚的清冽、富貴蝦的豐腴，與海味形成對比與交融。山野之氣與海味之鮮並置，構建出一套更具東方氣韻的中式Fine Dining。

晚市菜單，12道菜為序，4道茶為章

主菜：海鲜、禽肉

黑松露鮑汁海參：澳洲兩頭豬婆參

澳洲兩頭豬婆參，體型厚實、膠質豐盈。裹以脆漿粉輕炸，外層形成輕盈酥殼，內裏仍保留糯潤彈性的質地。佐以黑松露鮑汁收尾，醬體濃郁而剋制。

魚翅神針燉鴿：選用35-45日中山石岐乳鴿

35-45日中山石岐乳鴿，脆皮乳鴿腿為載體，將魚翅釀入其中，外皮經高温處理至金黃酥脆。咬開瞬間，內裏魚翅與肉汁交融，呈現出近乎「爆漿」的豐盈質地。

百年酸湯海鮮：福建漳港野生海蚌×廣西菌種發酵酸湯

福建漳港無污染海域的鮮活野生海蚌，搭配融入廣西菌種發酵的酸湯，酸香清亮且富有層次。上桌後現場堂灼，控制在5秒之內斷生鎖鮮，使蚌肉保持最理想的爽滑與彈嫩。入口先是清鮮鋪陳，繼而輕輕酸意，收尾乾淨利落。

清蒸野生三刀魚：華南地區"魚王"之一

三刀魚以其天然三道紋理得名，形態與風味皆具辨識度。以清蒸之法還原海域本味，魚肉豐腴細緻，脂香於蒸汽間緩緩釋出，將「鮮」推至極致。

頭盤

低温溏心富貴蝦：每日空運泰國南部海域帶膏富貴蝦

每日空運抵達的泰國富貴蝦，僅取蝦膏最豐盈的核心部位，以陳年花雕酒低温浸潤。啟箸之時，蝦膏呈温潤溏心，細膩如脂，蝦肉則彈性十足，入口是層層遞進的綿密與豐腴。

香酥糠浪魚：雲南四大名魚之一，清朝時期為貢品

雲南四大名魚之一的糠浪魚，早在清朝時期即為貢品，珍稀而講究。以酥炸工藝呈現，外層金黃輕脆，內裏魚肉依舊細嫩緊實。入口先是酥香迸發，繼而是乾淨純粹的鮮味緩緩展開，骨酥可食，層次分明。

二十四節氣湯

亞東木耳黑胡椒燉花膠：西藏亞東野生木耳×北海2頭花膠母

取自西藏亞東野生木耳，帶有清雅的山野菌香；搭配北海2頭花膠母，膠質豐盈，口感柔潤而有層次。以海南黑胡椒慢燉入味，辛香温和而不燥，層層滲入湯體。

亞東木耳黑胡椒燉花膠，取自西藏亞東野生木耳，帶有清雅的山野菌香；搭配北海2頭花膠母，膠質豐盈，口感柔潤而有層次。（深圳吃貨小分隊提供）

主菜：牛排

青檸檬雪花牛小排：澳洲紅標雪花牛小排，佛手柑提香

澳洲紅標雪花牛小排煎香後，慢燉數小時。以青檸與佛手柑提香，柑橘調性輕盈介入，削弱油脂的厚重感。

搭配現刨佛手瓜，清脆爽口，作為味覺的提亮與轉折，使整道菜在豐腴與清新之間取得平衡。

主食

野生蟛蜞膏配薑汁飯：細小蟛蜞蟹膏清香

主食為野生蟛蜞膏配薑汁飯，細小野生蟛蜞蟹，其蟹膏色澤温潤、香氣清雅而不腥。搭配薑汁飯同食，辛香微微提振味覺，同時中和蟹類的寒性，使風味更為圓融。

全程茶配餐：冷萃紅茶開胃、生普配海鮮、熟普配禽肉、老茶頭助消化

整席以茶為線索貫穿始終，冷萃紅茶開場，清冽甘潤；海鮮段落搭配生普，微澀與回甘交替，放大鮮味的層次；禽肉部分以熟普相承，湯感醇厚，收斂油脂；尾段則以老茶頭收束，温潤厚實，幫助消解與回甘。

+ 1

博物館級中式美學餐廳

以東方意境為靈感

「熹福禮韞，字字有福意」

熹福禮韞，字字有意。「熹」為相逢之光，「福」為相伴之幸，「禮」為以食載道，「韞」為珍藏之心。每季更以藝術展與限定菜品相承，使一席之宴，成為關於情感、時間與東方禮序的完整體驗。

入門處，陳列一件距今約四百年的尼泊爾頌缽器物，置於宴席之中，在流動的時間裏放慢節奏，與身邊重要之人共享這一刻的寧靜與珍貴。

8間包間，9張雅席

「蝴蝶」「寶瓶」包間為景觀位

全店共設8間包間，大廳則有9張雅席。包間最小容納4人，最大「牡丹」包廂可容納14人，滿足宴請的不同需求。空間各有側重，「蝴蝶」「寶瓶」包間視野開闊，景觀更為出眾；「福祿」「鳳凰」則強調私密與安靜，更適合商務或重要場合。每一間包間皆為獨立設計，並展陳不同主題的吉服。

博物館級中式美學

本期藝術展：清代十二章紋龍袍特展

本期藝術展以「十二章紋龍袍」為主題，餐廳陳列多件珍貴龍袍藏品。作為一座「藝術食府」，空間與內容以季度為周期持續更新，每一季圍繞不同主題策展，將器物、文化與餐飲重新組合。本期展覽將於4月落幕，5月將開啟全新主題。

熹福禮韞·藝術食府

地址：南山區粵海街道科苑南路2516號深圳灣文化廣場攝雲石L3層

交通：地鐵13號線 人才公園站B1口

營業時間：17:00-22:00

預訂電話：18025430259

（到店用餐務必至少提前2天以上電話預約）

