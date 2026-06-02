深圳福田韓國料理11間｜韓式烤肉/雪濃湯/炸雞　還有韓服換裝體驗

不用飛韓國，11家韓國大牌餐廳，集體開來深圳了。



韓國火了20年的烤豬肉卷，來了。韓國最火炸醬麵店，來了。韓國國民咖啡品牌，來了。烤牛胸肉專門店、懷舊烏冬、炸雞啤酒館……這些韓國本土餐廳品牌，都來了。

座標：福田車公廟

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深圳「韓國大排檔」，2000㎡匯聚11家韓國大牌

要說深圳韓國人的據點，一定會有車公廟的「本家」，這家開了12年的老牌韓料餐廳，最近菜品大升級，一口氣引進11家韓國大牌餐廳的菜品，不用飛韓國，深圳全都能吃到了。

1. 本新村

人氣豬肉卷烤肉

20多年深受韓國人喜愛的豬肉卷，深圳也能吃到了，來自精選烤豬肉主門店品牌「本新村」。

招牌豬肉卷薄切成片，搭配秘製香辣或香甜醬2種口味，肥瘦比恰到好處，烤好的肉直接吃就很入味了，搭配蘸水吃，口感更復合。除了豬肉卷，還有7分鐘豬肉泡菜拌飯、芝士pupu雞蛋羹，都是本新村的必點菜。

2. 人生雪濃湯

主打雪濃湯＆海鮮肥腸火鍋

雪濃湯是韓國傳統牛骨湯，湯色奶白，味道清淡鮮香。牛腿骨和牛雜長時間熬煮，湯才會呈現濃郁的奶白色。

「人生雪濃湯」最出圈的就是這一碗雪濃湯，還有海鮮肥腸火鍋也非常值得一試，是現在店裏點單TOP的人氣單品。

3. 香港飯店

韓國最火炸醬麵店

「香港飯店0410」是韓國最火的中國料理餐廳，還是很多外國遊客必吃的店，在韓國有非常多分店，在大街小巷都能看到它的身影。他家最火的就是一碗改良的「韓式炸醬麵」，雜醬每日現炒，滿是鑊氣，趁熱攪拌吃超滿足。還有炸餃子、糖醋肉，都是很適配的吃麵搭子。

4. 馬格歐仁

傳統韓式小酒館

這家是主打搭配傳統酒的韓式小酒館，店裏的米酒和招牌下酒菜都帶來深圳了。點單推薦現點現烙的「雪花培根薯仔餅」，外脆裏軟，口感富有層次，還有「泡菜烏冬魚餅火鍋」，熱氣騰騰的，越煮越入味，酸辣過癮。

5. PAIK'S BEER

炸雞和啤酒

冬天必吃的炸雞和啤酒，韓國的人氣品牌「PAIK』 S BEER」也來了，主打啤酒和炸雞等下酒菜。

招牌菜「老白塔可」是到店的韓國食客的必點，韓國粟米片配上莎莎，適合與朋友小聚的時候來一份，還有3種口味的炸雞，炸得非常多汁，配啤酒一絕。

6. Rolling Pasta

韓式意麵西餐廳

「Rolling Pasta」是一家主打意麵的西餐廳，意麵也是改良過的「韓式意麵」，味道更濃烈，帶點甜辣，現在深圳也能吃到了，連原版的餐盤都帶來了。點單推薦「奶油培根意麵」、「蛤蜊意麵」，吃起來鹹甜適中，奶香四溢。

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7. 濟順食堂

韓式家常料理

這是一家主打韓式家常料理的餐廳，都是經典的傳統韓式菜餚。招牌菜「海鮮辣豆腐湯」是韓式辣湯的代表，喝起來鮮辣過癮，豆腐嫩滑，海鮮提鮮，能嚐到不同層次的辣。還有「香辣豬肉」，用韓式辣醬醃製的五花肉，甜辣入味，越吃越上癮。

8. 驛站烏冬

韓式懷舊烏冬麵專門店

「驛站烏冬」，一家做韓式懷舊烏冬麵的專門店。招牌菜「泡菜烏冬麵」。不同於日式烏冬麵的清淡，韓式烏冬麵講究的是濃郁辛辣，區別就是加入了大醬和泡菜，微辣的湯伴着烏冬，非常過癮。除了烏冬麵，還有「驛站炸豬排」也不容錯過。

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9. 道倍吉

韓國烤牛胸肉創始專門店

牛胸肉作為運動量最大的部位，吃起來會更緊實，鎖住肉汁，而「道倍吉」就是一家烤牛胸肉創始專門店。招牌菜「原味牛胸叉肉」，搭配超多豆芽與蒜，烤出來自帶香氣，吃起來緊實，肉感十足，搭配醬汁吃一絕。還有「La調味牛排」、「牛肉部隊火鍋」、「泡菜炒飯」……都是他家的招牌菜。

10. 本家

美食家白鍾元的烤肉店

本家，也是這家店原來的招牌，在車公廟開了12年，可以說是深圳韓料界的老網紅了。

招牌菜「老白吾桑格」，是以創始人名字命名的招牌菜，牛五花肥瘦相宜，烤至表皮微焦最佳，蘸上店裏特製的醬料或是包生菜吃都合適，還有多款牛排肉，現點現切，閉眼點不踩雷。

11. 白啡茶房

韓國超1000家門店咖啡品牌

在韓國有1000多家門店的連鎖咖啡品牌「白啡茶房」，也來深圳了，就在一樓臨街的位置，醒目的黃色招牌，非常還原。

售賣多款現磨咖啡和茶飲，「蜜桃紅茶美式」、「五穀茶」、「芒果思慕雪」等招牌款，深圳都能嚐到了。

開在車公廟，深圳韓式料理TOP1

原「本家」現升級為「添百客」，依舊還是深圳韓料TOP1，除了原來本家的菜品，現在還有新增10家韓國品牌的菜品，可以直接一起點單了。店裏的環境是傳統的韓式風格，除此之外，還有韓服換裝體驗，吃完美美出片。

這下真的不用去韓國啦！

TBK．本家．添百客 韓國料理

人均：¥111/人

地址：福田區泰然八路深業泰然大廈C座2樓

營業時間：11:30-14:00、17:00-21:30

交通：地鐵9號線下沙站D口

電話：0755-86541812

