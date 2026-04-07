深圳好去處｜南山公園登山吸氧　看絕美橘色日落和夢幻城市夜景

撰文：深圳派
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深圳市區竟然藏着一個「La La Land」（電影《星聲夢裡人》），看賽博朋克夜景、賞絕美日落晚霞、吸氧徒步，而且地鐵直達！

這裏是深圳大南山

在南山打工那麼多年，卻是第一次爬上大南山，從南山公園北登山入口開始，一路吸氧曬太陽、穿行於森林登山道，傍晚時分登頂看日落，返程再賞「La La Land」夜景，簡直不要太愜意。

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深圳版「La La Land」

機位位於北登山入口——山頂廣場的途中，全程走水泥斜坡登山道，中途會有一處盤山公路，待夜色降臨，璀璨燈火亮起，便可欣賞到絕佳深圳夜景，彷彿身處《La La Land》電影場景，夢幻而浪漫。

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山頂看絕美日落

建議5點半左右抵達山頂，360度俯瞰深圳城景，深圳灣、蛇口、後海、赤灣碼頭盡收眼底，傍晚時分更是能看到橘子色日落和暈滿天的晚霞。

大南山公園
路線：9號線荔林站A口出，穿過荔林公園——抵達南山公園北登山入口——抵達山頂廣場—山頂廣場原路返回，下去約200m即愛樂之城機位
時長：全程耗時約2.5h（含拍照休息），約1h可登頂

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