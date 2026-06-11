深圳灣區之眼新展免費看　打卡電影《給阿嬤的情書》同款僑批實物

「江海萬里，心中念你，便不覺遙遠。」



最近的熱門電影《給阿嬤的情書》，大家都看了嗎？電影同款僑批實物展，深圳也有了。

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一紙僑批，跨越山海。深圳灣區之眼北區，近期新設免費展覽《一紙僑批平山海——僑批迴批實物特展》。

何為「僑批」？

「僑者，以四海為家；批者，為家國傳情。」

僑批，也稱"銀信」，俗稱"番批」，是海外華僑華經由民間批局、郵政及金融機構，寄遞至國內僑鄉的特殊歷史文獻。它兼具書信通信與跨境匯兑雙重功能既是遊子遙寄平安、傾訴鄉愁、叮囑家事的情感載體也是贈養家眷、接濟鄉梓的金融紐帶。

四大篇章，珍貴原件，訴說思念

本次展覽以珍貴僑批、回批及相關歷史實物為主線，通過一封封真實家書，把晚清至建國初期的百年鄉愁搬到眼前，講述華僑與故土之間跨越百年的情感連接。

1. 山海呼喚，跨洋回聲

該篇章介紹僑批、回批、回批總包形制與寄遞流程，還原跨海書信往來閉環，展現其家書、金融憑證雙重價值。

2. 雁通五洲，情繫四海

第二部分梳理了華僑跨海遷徙歷程，僑批足跡遍及五洲，一紙書信留存僑民打拼往事，串聯起遊子綿長家國鄉情。

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3. 時代鴻蹤，紙墨留痕

步入第三篇章，依託幣種變遷梳理僑批演變，以不同時期錢幣印記，還原歷代僑匯與社會實景，留存鮮活華僑時代史料。

4. 尺素寄情，山海同心

僑批滿載鄉愁家國，這裏既記錄僑胞救國濟世之舉，也留存捐資興學、傳承文脈的赤子情懷。

現場不僅能看到許多珍貴原件，還有電影《給阿嬤的情書》相關場景與內容，讓大家能更直觀地感受那個「見字如面」的年代。

泛黃箋紙，拙筆無言，字字皆是質樸温情；哪怕跨越百年歲月，也依然能感受到那份濃烈的思念。

觀展訊息

《一紙僑批平山海——僑批迴批實物特展》

展覽地址：深圳市寶安區寶華路1號灣區之眼北區L1人文萬象

展覽時間：2026.5.21—2026.6.21

營業時間：周日至周四：10:00–22:00、周五至周六：10:00–22:30

交通指南：

①地鐵5號線寶華站A1口，步行約5min

②自駕導航「灣區之眼北區」



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