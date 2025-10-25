寶安坪洲地鐵站4條平價美食街　不只燒烤火鍋　炸串炒卷粿乜都有

深圳寶安區坪洲遍地都是美食，深圳地鐵坪洲站A、B、C、D四個地鐵口任意一齣口就是美食街，有老字號，也有新店加入。



走啊，去坪洲吃飯吧！

Mark! 深圳地鐵站美食攻略

深圳好吃的地鐵站，坪洲站必須榜上有名。大家對坪洲站的印象，一個是早高峰永遠擠不進地鐵站，每天早晨排隊300米開外，只能在隊伍末端徘徊；另一個最深的印象則是，這裏就像一個「美食總站」，四個出站口都有一條美食街，還有各個城中村的美食。

網紅美食、蒼蠅小館、寶藏小店、奶茶一條街應有盡有，在這裏，似乎不用思考和糾結每天要吃什麼，真的是太爽了吧。

1. 坪洲站A口美食

A. 大仟里

從坪洲站A口出來，就是大型商場大仟里，從負一樓到五樓，都能夠吃喝玩樂。現在，它也是隱藏的下午茶天堂，場內彙集35+下午茶品牌，從奶茶咖啡到甜品小食，應有盡有，寶安最強的下午茶mall非它莫屬！

B. 東海強記炸串小吃——坪洲站最火的陸豐炒卷粿

之前很火的「東海強記炸串小吃」，就開在坪洲站附近，很多人還會大老遠跑來打卡。他們家主打的是刻在陸豐人DNA裏的炒卷粿。之前就是在坪洲地鐵站口擺攤賣，現在搬到了巷子深處，有了門店之後，還是一樣的火熱。Q彈的豬腸粿、濃稠的醬汁，卷粿浸泡在醬汁裏，每吃一口都能感受到粿條在嘴裏回彈，軟軟糯糯還很入味，再加一勺辣椒醬，妥妥的老家味道。

他們家主打的是刻在陸豐人DNA裏的炒卷粿（ShenzhenWeekly提供）

刨冰和炸串，陸豐人的下午茶兩件套，在這裏也能吃到。東海炸串，炸粿條、炸蝦餅、炸芋頭......佔滿一整個冰櫃，大多都是汕尾人的童年回憶啊，好吃還便宜，人均10元（人民幣，下同）不到就能拿下。只有一種口味的刨冰，卻有將近10種配料，每一勺都能品嚐到不同的口感，搭配炸串和炒卷粿，真的上癮。

2. 坪洲站B口美食

坪洲站B口，是夜晚才開檔的美食一條街，與此同時最靠近地鐵站的麻布新村，就在旁邊。樓下就是美食，出來即是地鐵站，住在附近的人別提多幸福了。

城中村裏的美食，就多到數不過來，已經不知道承包了多少批租客，白天這裏有着乾淨的街道，門店大部分還是休息狀態，等到了夜幕降臨，熱鬧才剛剛開始。

A. 槿柇韓國料理——被稱作是「城中村平價之王」

藏在城中村巷子裏的槿柇韓國料理，人均才60+，算是性價比比較不錯的韓料。

店面不算特別大，除了韓國部隊火鍋柇鐵板之外，還把韓國街頭最火人氣的小吃都搬到了店裏。韓劇中的芝士拉絲熱狗、香嫩濃郁的韓式無骨炸雞塊、不常見的月牙骨飯糰......全都有。

B. 大小王炸炸串——傳說中寶安炸串天花板

晚上6點才開檔營業的大小王炸炸串，是傳說中名副其實的寶安炸串天花板。他們家沒什麼服務可言，全靠自助。

超大的食材冰櫃，擺放着100+種食材，全是新鮮現串，吃啥直接拿。賣得最火的當屬炸茄子、雞柳、雞翅、豆皮卷香菜......大部分人來都是打包帶走或者外賣，總之得趁早，不然就要排長隊咯。

C. 麥香園罐罐面——不知道吃什麼就會過來吃

麥香園罐罐面在麻布新村裏也開很久了，門店不算特別大。

罐罐面最貴就是18元/份，有20+種口味，送上桌的時候還會咕嚕冒着熱氣和香氣。湯汁很鮮美，大口嗦面，很爽就對了。經常不知道吃什麼，就穿着拖鞋下樓來這裏，一份就管飽。

D. 大排檔一條街

這裏也有一條長長的大排檔一條街，韓料、燒烤、火鍋應有盡有，等到夜幕降臨，支起板凳小桌子，屬於坪洲熱鬧的夜生活，就真正開始了。

3. 坪洲站C口美食

A. 奶茶一條街

坪洲站C口是最有名的奶茶一條街，從頭到尾幾百米，都被各式各樣的奶茶店承包了。基本上門店挨着門店，一點點、古茗、茶百道、蜜雪冰城等等，一天一家換着喝不重複。

B. 手撕雞米飯——主打手撕雞米飯帶湯版

這店主打少見的手撕雞湯飯，也就賣這一種東西，卻在這巷子裏實打實稱霸了5年，在這條美食街脱穎而出。

熟客來了基本都不看菜單，畢竟它家就只有招牌、香辣、麻辣三種口味。招牌手撕雞湯飯，雞肉嫩鮮，從皮到肉每一處都很有雞湯味，湯汁更是鮮美，毫不誇張的說，拿來泡飯可以吃好幾大碗。

C. 喜利來糕點&鑽石皇冠蛋糕——承包每天的早餐

這裏除了是奶茶街，也有好幾家麵包烘焙店，承包了大家的早餐。開了27年的鑽石皇冠蛋糕店，還有喜利來的招牌香芋餅，不管是上班還是下班，都可以順手就捎走。開在C口，真的很方便打工人。

4. 坪洲站D口美食

坪洲地鐵站D口的熱鬧，當屬夜晚。小百米的街道，不同美食風格的大排檔，各種顏色的霓虹燈牌閃爍，相互交映，大排檔的美食不斷散發香味，哪怕僅僅是路過，一整天的疲憊都能得到一絲慰藉。

坪洲旺盛的人間煙火氣，從未藏住過。白天，這裏有繁忙的通勤，也有人潮散去之後的安靜；夜晚，有下班匆匆回家的身影，也有卸下疲憊，融入三五好友的聚會之中。大排檔的燈牌亮起，聚集在一張桌前，飯菜的香氣四溢，外面車水馬龍，人來人往，這是屬於坪洲的夜生活。有時間的話，去坪洲吃飯吧！

今天下班，記得好好吃飯。

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】