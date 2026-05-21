深圳前海冰雪世界不止滑雪！33米深室內潛水/障礙闖關/餐廳全都有

深圳前海冰雪世界，不止有雪還有「極限運動新地標」。



藏在全球最大室內滑雪場下，全新「極限運動街區」

100000㎡冰雪世界，創下四項「全球之最」

前海冰雪世界，自開業以來就成了大灣區滑雪愛好者們的全新聚集地。一落地便創下了四項「世界之最」——是全球規模最大、垂直落差最大、單道最長、全球緯度最低的室內滑雪場。

雪場內打造了5條專業雪道，從初學者道到高級雪道全覆蓋，即使是小白也能輕鬆入門，開始滑雪之旅。

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30000㎡超感公園，深圳極限運動新地標

然而前海冰雪世界，可不止有雪。

5月1日，深圳首個以「極限運動」為核心的潮流生活街區——「超感公園」亮相，集運動、零售、餐飲、生活方式於一體。以全天候「滑雪+體育+潮流」的生活方式，刷新大灣區人民對前海冰雪世界的印象。

在這裏，可以一站式體驗潛水、攀巖、闖關等熱血運動，亦可在運動後在此吃飯、聚會，快速恢復能量。置身城中，也能向野而生。

「超感公園」裏都有什麼？提前揭秘

潛水、攀巖、闖關運動……滿足不同極限玩家

1. 全民環潛：33m華南潛水新地標

在即將開放的超感公園裏，「全民環潛」一定是最受期待的品牌之一。全新、獨棟的環形建築裏，藏着33米深、華南地區規模最大的頂尖室內恆温潛水池，為大灣區的潛水愛好者們打造了一處「家門口的深海」。

在超感公園裏，「全民環潛」一定是最受期待的品牌之一。（ShenzhenLOOK提供）

除了提供零基礎學潛水的服務以外，這裏也是世界潛水組織認證的開放水域考核點，適合想要考潛水證的朋友。

2. Ultimate Ninjas：國際級障礙闖關運動空間 · 國內首家

UltimateNinjas是來自美國芝加哥的障礙闖關運動品牌，這是他們在國內的首家「奧運級障礙跑綜合體能訓練中心」。

UltimateNinjas障礙挑戰、遊戲化課程、體能訓練結合到一起，讓大家在體驗「闖關遊戲」的過程中鍛鍊體魄與心智。小至9月齡的寶寶，大至60歲成人都能在此收穫到不一樣的運動體驗。

3. 24/7FITNESS：24小時智能健身房 · 冰雪主題

24小時智能健身房「24/7 FITNESS」也來到超感公園了，全新的冰雪主題帶來清爽的視覺體驗，還有全套Freemotion器械，設備齊全，選擇多樣。24小時開放的運動空間，等待大家前往體驗。

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4. 滿紛轟趴：10+人聚會好去處

如果想要找一處適合10人以上的聚會、團建地，滿紛轟趴是個不錯的選擇。橙色系的空間充滿活力，給大家把氛圍烘托到位。不同的主題房內配有不同的遊玩設施，從經典的街機遊戲、桌上足球、桌遊桌，到KTV包間、休息區。無論是公司團建、朋友聚會亦是生日派對都能適配。

一大批餐飲店也即將亮相，運動後的能量補給站

1. OASIZ COFFEE：全國首店

OASIZ COFFEE，以咖啡為探索自然的入口，連接起城市、自然與生活。打造了一處如城市綠洲的空間，温暖、放鬆，人們可以在此落座，仔細品嚐不同咖啡的風味。

2. 鳥鵬燒鳥居酒屋：日劇裏的温馨食堂

連續兩年登上大眾點評必吃榜的「鳥鵬燒鳥居酒屋」，在超感公園也能吃到。他家主打炭火燒鳥、新鮮刺身與經典日料。暖黃色的氛圍，讓整個居酒屋像是日劇裏的温馨小食堂。

運動結束後，和好友們在這裏享用一頓用心的料理，身體能量在美食的投餵下逐漸回歸。

3. 清暉小苑：順德撈雞 · 靚雞專門店

清暉小苑，以順德古法撈雞為招牌主打。他家用到的雞都是130天自然生長的足齡雞，再以古法秘製，在傳統以創新之間，為客人呈現地道的順德風味。

4. 不賴咖啡：在冰雪小木屋裏吃創意西餐

位於超感公園2樓的「不賴咖啡」，是一家提供簡餐的全時段小酒館。門店被打造成白雪森林裏的温暖小木屋一般，在這個温馨、舒適、自然而然的慢空間裏，吃一頓漂亮飯，小酌幾杯，度過輕鬆自在的時間。

5. 上菌山：主打雲南野生牛肝菌火鍋

「上菌山」廣東首店落地超感公園，這是一家來自昆明的野生牛肝菌火鍋專門店。用每日空運而來的新鮮野生菌熬一鍋濃郁鮮美的菌湯，涮一鍋菌子和肉。

誰又能拒絕從-6°C的雪場裏出來之後，吃一頓熱氣騰騰的火鍋呢。

6. 客頌：順應山野時令的客家菜

客頌，主打客家菜，食材大部分皆來自客家山區。精選時令食材，順時而食，再融入傳統土式烹飪，呈現獨具客家風格的菜品，清淡而不失滋味。

更多品牌▼▼▼

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奶茶、雪糕、甜品、茶餐廳……還有更多不同品類和菜系的餐飲店陸續開業中，以後來這兒運動，最不用擔心的事情就是餓肚子。

集結國際戶外品牌＆俱樂部：選擇你的「運動搭子」👇👇👇

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在超感公園裏，除了運動、美食以外，還入駐了不少零售品牌、運動品牌及運動俱樂部，從服飾、數碼、配飾到運動服務，這裏都有。快快挑選你的運動搭子吧～

LET'S GO!!!!!

前海冰雪世界 · 超感公園

地址：寶安區沙井南環路

營業時間：10:00-22:00

公共交通：深圳地鐵20號線「會展城」站C或B出口，向北步行400米即可達冰雪世界，向西步行100米即可達超感公園

自駕：導航搜索「深圳前海·冰雪世界」

地下停車場直通冰雪世界，停車位充足，周末建議稍微提前出發

