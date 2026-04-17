深圳寶安商場5大｜地鐵直達＋400店進駐　摩天輪、卡丁車玩足全日

寶安商場推介｜隨著地鐵11及12號線開通，不少港人轉往空間感十足的寶安區。《香港01》好食玩飛記者已為大家整合寶安區內5個必去商場，除了有被網民盛讚最好逛的大仟里，還有佔地16萬呎、玩到卡丁車兼可以與小浣熊互動的前海HOP天地，更少不了冷氣充足、內設大劇院的海雅繽紛城，食玩買一應俱全，詳情即睇下文！



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深圳寶安商場推介【1】壹方城購物中心⸺寶安單體規模最大商場／必試新加坡料理＋NEED

前海壹方城目前是寶安最大的商場，佔地面積達36萬平方米，共有400多間店鋪進駐，涵蓋餐飲、美妝、服飾、生活雜貨等，逛一整天都無問題！

餐飲方面，壹方城匯聚連鎖火鍋店、網紅烤肉店、川湘菜館、港式茶餐廳、泰式料理、甜品咖啡店及各式輕食，選擇極其多元，當中包括不少於社交平台上頗具話題性的餐廳，例如穩居「寶安區東南亞菜熱門榜」第1名的獅拾久·現代新加坡料理、大排長龍的韓國料理NEED，以及深受年輕人歡迎的茶飲店如霸王茶姬、喜茶等。此外，商場內還設有大型超市及CGV影城，食玩買一應俱全！

地址︰深圳市寶安中心區新湖路99號

交通：地鐵1號線或5號線「寶安中心站」F出口步行約2分鐘



深圳寶安商場推介【2】歡樂港灣——最美摩天輪景觀／獲評國家4A級景區／超靚打卡鍾書閣

歡樂港灣不僅是一個商場，更是一個集濱海休閒、文化旅遊、藝術體驗等於一體的大型綜合場所，總佔地約38萬平方米，並於2024年7月正式獲評為4A級旅遊景區。這裡擁有深圳著名的「灣區之光」摩天輪，商場部分採用開放式街區設計，逛街時可以飽覽一線海景。

此外，商場內更有最靚網紅書店之一的鍾書閣，其標誌性的巨型紅色螺旋書架是絕對不能錯過的超正打卡點。商場進駐了不少知名品牌，如MetPetal遇見花瓣、芸山季、潮發潮汕牛肉店等熱門餐廳。夜晚還有精彩的水秀與燈光表演，整體氛圍感十足，極其適合情侶約會、周年紀念或慶祝各類節日。

地址：深圳市寶安區寶華路與海天路交叉口西南430米

交通：5號線寶華站A1出口610米



深圳寶安商場推介【3】寶安大仟里購物中心——人氣滿滿／網友盛讚「深圳最好逛商場」之一

坐落於深圳寶安區的大仟里，地理位置優越，毗鄰地鐵站及多條公交路線，交通極其暢達，是區內極具規模的綜合商場。場內空間分區明確，匯聚了眾多寶藏店鋪與豐富的餐飲選擇，被不少網友譽為「深圳最好逛的商場」之一。

其品牌組合廣泛，從國際時尚、生活精品，到本地特色餐飲一應俱全，例如深受歡迎的太二酸菜魚、蛙來噠及探魚。同時商場設有各類專為兒童而設的娛樂設施，完美兼顧購物與親子需求。這裡還經常舉辦各類特色展覽及活動，現場人氣滿滿。

地址：深圳市寶安區西鄉街道海城路3號

交通：1號線坪洲站A出口步行360米



深圳寶安商場推介【4】海雅繽紛城⸺32萬平米巨型空間／IMAX影城＋專業大劇院

海雅繽紛城是寶安區的大型商場，相信不少香港人也不陌生！總建築面積近32萬平方米，樓高10層，其中包括地下3層，B2及B3層為大型停車場。相較於壹方城的人山人海，這裡的優勢在於空間感十足、人流較少且冷氣充足，逛起來非常舒服。

商場的娛樂配套極為強大，除了設有1,200個座位的海雅大劇院及萬達 IMAX 影城外，更引入了冰雪王國，是市區內少有的室內冰雪體驗地。餐飲方面同樣選擇豐富，包括超人氣的「巴奴毛肚火鍋」、經典粵菜「陶陶居」、連鎖火鍋「海底撈」，以及客語、綠茶餐廳、gaga等網紅名店。

地址：寶安區新安街道建安一路99號

交通：12號線新安公園站D出口600米



深圳寶安商場推介【5】前海HOP天地⸺16萬呎超大室內運動場／卡丁車＋寵物吧

前海HOP天地位於寶安中心前海CBD區域，除了雲集多間商店之外，商場內的室內遊樂場「DX-PARK 2.0·地心公園」更是人氣親子好去處。這個佔地16萬平方呎的超大空間，前身是人氣潮玩街區 HOP-DX，改名升級後設施更豐富，由運動館、電玩城及親子區組成，還新增了寵物吧和卡丁車區，大到足以讓大人小朋友玩足一日！

餐飲方面，前海HOP天地匯聚了多間人氣餐廳，包括以濃郁蟹膏聞名、超美味的蟹叁寳蟹黃麵，以及深受港人喜愛的粵式點心點都德。如果想吃火鍋，這裡也有清甜的椰子雞和惹味的豬肚雞等。商場外圍更設有露營風夜市，絕對是「一站式」玩樂的不二之選。

地址：深圳市寶安區新安街道海旺社區興華一路19號

交通：5號線寶華站B2出口步行2分鐘



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（全文完）