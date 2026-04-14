深圳寶安美食｜沙井老街必吃豬雜湯粉/燒鵝瀨粉/蒸雲吞　人均¥20

深圳沙井老街逛吃遊記。



沙井，深漂人的第一站

很多人都說，沙井是深漂人的第一順位，街頭巷尾鮮活的煙火氣，便利省心的交通，就連美食街都格外實在，500米4家老字號。

走，今天去趟「沙井」 ，逛逛這條一日三餐之路。

今天去趟沙井明珠市場，逛逛這片快要被遺忘的生活區

當Citywalk盛行的當下，越來越多的人們將這一詞彙的場景從城市中央搬到了富有生活氣的市場，旅行時我們喜歡到本地人愛逛的市場走走，儘可能的融入當地的生活，市井長巷，滿滿生活煙火氣。

這次，weekly來到了沙井明珠街市，逛逛這片熱鬧喧囂的老生活區。

從早到晚，煙火氣不斷

明珠街市，說是菜市場，但更像一個什麼都有的綜合生活體。

一條主街，左右兩條輔路被無數店鋪佔滿，無論什麼時候，都有人在這逛街買東西。這裏的生活氣息最為濃厚，一條街市包攬了沙井人老老小小的生活，下個樓就能輕鬆買到生活所需的一切，在這裏生活，日子平凡又可貴。

不出名的老街區卻藏着這麼多便宜好吃的美食

沙井，以蠔聞名 ，被冠以「千年蠔鄉」的美稱，同樣也藏着許多便宜大碗的本地美食，人均20就能吃到滿足，今天先推薦這5家。

1. 高記早餐店

40年曆史的老字號早餐店，已經傳給了第二代

跟沙井朋友說起高記，他顯得有點興奮，朋友說在沙井應該沒人不知道高記早餐店，甚至連周邊公明、松崗、福永的許多食客老饕都跑來吃過。到目前，已經是第二代接手，兜兜轉轉搬家好幾次，老顧客依然樂此不疲地跑來。

推薦單品：豬雜湯粉

店裏的招牌之一就是這碗熱滾滾的豬雜湯粉，上面鋪着滿滿一層精華，豬肝、粉腸、瘦肉火候恰到好處，保持脆嫩的同時沒有異味，米粉質地微硬但很順滑，建議吃前先喝幾口清湯，那叫一個甘甜！

喜歡吃辣的友友可以加一點老闆自制辣椒醬，風味層次更加鮮明。

推薦單品：肉片雞蛋腸

腸粉一上桌，觀感好像比別家腸粉要更胖一些，老闆推薦的肉片雞蛋腸看着清清淡淡，實則好好味！腸粉皮厚薄適中，醬料也是自家炒制，濃稠鹹香，像給腸粉蓋了一層被，這下終於不用擔心醬油太少、腸粉無味嘍。

美食指南

地址：寶安區環鎮路與辛安路交叉口西南40米

交通：地鐵11號線沙井站A口,建議出站後打車前往

營業時間：05:00-11:00



2. 棠記早餐店

89年開店至今，一盤蒸雲吞收服了多少人的心

凌晨五點，第一批起牀的食客在店外就位，雖說都是早餐店，但棠記最出名的還得是那一盤可可愛愛的蒸雲吞。起初沒有云吞，後來好多人吵着要吃，棠記才把雲吞納入到菜單裏，一做就是幾十年。

推薦單品：招牌蒸雲吞

剛上桌小編還在調侃這盤雲吞也夠「無聊」的，沒帶任何期待地嚐了一顆，確實，雲吞不可貌相！咬開一顆，肉眼可見的豬肉粒+馬蹄，Q彈脆爽，咯吱咯吱在嘴裏唱着歌。肉餡的調味剛剛好，伴着微鹹，一口一個，就着幾片生菜，口感更加清爽。

美食指南

地址：寶安區沙井街道辛居路36號

交通：地鐵11號線沙井站A口,建議出站後打車前往

營業時間：05:00-11:00



3. 西安老式砂鍋

麻辣滾燙，還原度90%

店面不大，就四五張桌，砂鍋系列基本都齊活，點了份西安老式砂鍋米線，老闆當着我們的面就在旁邊做了起來。

砂鍋裏蔬菜很多，海帶、木耳、青菜、魚豆腐……光是吃菜就能吃飽，米線是細細的那種，更好入味些，整體以椒麻味為主，開吃前加點醋，減辣提香味道更足了。

美食指南

地址：寶安區環鎮路與新沙路交叉口北100米

交通：地鐵11號線沙井站A口,建議出站後打車前往

營業時間：10:30-12:00、16:00-21:00



4. 東莞燒鵝瀨

每日新鮮烤制的陳皮燒鵝，本地街坊都說贊

鼎鼎有名的東莞燒鵝瀨把新店開在了明珠市場，路過看到了一牆整整齊齊的燒鵝，場面極度壯觀。

推薦單品：經典燒鵝瀨粉

我們點了店裏招牌的燒鵝瀨粉，幾分鐘燒鵝上桌，油潤酥脆的燒香味瞬間撲鼻。這家的燒鵝用的是傳統陳皮燒鵝，吃的時候能吃到一些陳皮粒，一入嘴鴨皮的油脂在嘴裏化開，焦香酥脆，贊啊！

美食指南

地址：寶安區萬佳雅苑102-103

交通：地鐵11號線沙井站A口,建議出站後打車前往

營業時間：07:00-22:00



5. 沙井玉記糖水

街坊鄰居都來捧場，人均10元吃好

這次在明珠市場附近又發現了一家附近街坊都會光顧的城中村糖水鋪—玉記，整體餐品種類很豐富，價格也更便宜一些。比較推薦它家的炸生蠔，16元6個，生蠔不大，但每個都很肥碩，外皮炸的很酥，蘸點甜辣醬更加有風味。

美食指南

地址：寶安區沙井街道辛養村辛居路23號

交通：地鐵11號線沙井站A口,建議出站後打車前往

營業時間：10:00-23:00



沙井，這些美食也不錯▼▼▼

+ 4

吃完喝完，再來逛逛沙井老街區

從明珠市場往地鐵站步行的路上，導航帶着我們一路穿插到了沙井古墟的羊腸小道上。

走走拍拍，路過了許多飽含歷史韻味的古老建築，通過長滿青苔的舊樓、年代久遠的戲台依稀還能回望到這裏曾經的輝煌。

+ 4

一路上也不乏能發現新舊事物的融合交替，鋪滿霓虹玻璃的裝飾牆讓陳舊的老街裝點上新潮，富有創意的大型牆體塗鴉，讓沙井古墟也帶上了點復古時尚氣息。

縱橫交錯的老街舊巷，悠揚小河從中穿過，小朋友在家門口相伴玩耍、老人們聚在一起聊聊家常。這裏沒有高級的商業街，只有斑駁發黴的瓦牆，氛圍與我們印象中的深圳相差太多，但卻滿地都是寶藏。

兜來兜去，還是覺得沙井住得安逸。

沙井·明珠街市

地址：寶安區明珠二路沙井明珠市場

交通：地鐵12號線沙井古墟站，站外步行15分鐘



遊玩指南：

1.食物千人千味，切勿抱有過高期待

2.提前查詢店鋪營業時間，避免跑空

3.出門遊玩做好避暑防曬措施，謹防蚊蟲



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