深圳灣區之眼7推介｜全國最大臨海書城！270°環幕玻璃頂+必吃美食

深圳書城推介｜深圳書城交通｜深圳灣區之眼落於寶安中心區，是首個臨海且是面積最大的書城，總建築面積約13.1萬平方米，連同地下層共4層。灣區之眼於2025年8月26日正式開幕！當中近10萬款精選好書，同時亦有藝術畫廊、沙龍等，還有超過2萬平方米的屋頂公園，以及3萬平方米的公共通廊，還涵蓋文化演藝、餐飲及科技等，想知有什麼好玩即看下文啦！



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深圳灣區之眼｜全國最大臨海書城 4層13.1萬平方米

深圳書城灣區城坐落於寶安中心區，是首個臨海且是全國最大規模的書城。書城總建築面積約13.1萬平方米，連同地下層共4層，於2025年8月26日正式開幕！建築參考了「天圓地方」的造型設計，從高空俯瞰就像兩隻眼睛，因此也被稱作「灣區之眼」。建築由深圳出版集團投資及營運，與壹方城、歡樂港灣、寶安區圖書館等打造「黃金文旅三角」，地理位置非常方便！

深圳灣區之眼｜書城必打卡位置

灣區之眼必打卡位置【1】人文萬象——3米高書牆 殿堂級書海

北區一樓核心區，殿堂式布局 + 白色廊柱，高聳空間配整排落地窗，視覺縱深感超強，陽光透入灑滿書架，文藝氣息滿瀉。專注人文社科、歷史哲學類書籍，3米高書牆任你淘書，行過廊柱影影綽綽，隨手影都有歐洲古堡圖書館感覺，文青必打卡！

地址：深圳市寶安區寶華路1號灣區之眼北區L1

交通：地鐵5號線寶華站D/A1出口直達北區



灣區之眼必打卡位置【2】藝術花園——270° 無敵景 網紅打卡C位

北區二樓重點！270° 全景環幕落地窗，飽覽前海城市天際線與海景，搭配綠植書架，陽光穿透玻璃屋頂，光影流動超治癒。核心打卡位鏡面智慧樹 + 旋轉樓梯，鏡面材質反射穹頂光線，形成絕美幾何構圖，行上旋轉樓梯仰望，光影交錯如置身藝術裝置，旁邊仲有透明玻璃棧道，挑戰膽量，影相超有張力。

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地址：深圳市寶安區寶華路1號灣區之眼北區L2

交通：地鐵5號線寶華站D/A1出口直達北區



灣區之眼必打卡位置【3】RF屋頂星空花園——藍天+BOOK字母浪漫滿分

北區頂樓地景式屋頂花園，滿眼綠植超治愈，必影巨型BOOK字母裝置，藍天白雲為背景，簡約高級，情侶打卡一流。傍晚可賞前海日落，夜晚變身星空花園，不定期有屋頂音樂會，爵士 / 民謠現場演出，吹海風聽歌超寫意。

地址：深圳市寶安區寶華路1號灣區之眼北區RF頂樓

交通：地鐵5號線寶華站D/A1出口直達北區由L2藝術花園出口可通往屋頂。



灣區之眼必打卡位置【4】三體・四維空間科幻體驗中心——1:1 戰艦科幻迷必睇

北區負一樓重磅！1:1 還原《三體》，免費參觀戰艦，配合VR沉浸式體驗，走入科幻世界，畫面震撼，無論大人小朋友都啱玩，科技迷必打卡位。

地址：深圳市寶安區寶華路1號灣區之眼北區 B1負一樓

交通：地鐵5號線寶華站D/A1出口直達北區

收費：VR體驗標準票 ¥159、雙人票 ¥289



灣區之眼必打卡位置【5】歡樂META——兒童閱讀天堂 藍色小橋超受歡迎

南區負一樓全齡兒童閱讀區，空間寬敞明亮，書籍覆蓋0-12歲，繪本、科普、童話一應俱全。核心打卡藍色小橋兒童讀書區，童趣設計+軟墊座位，小朋友可坐可躺，自由閱讀放電，家長可旁邊休息，輕鬆溜娃，玩足半日無問題。

地址：深圳市寶安區寶華路1號灣區之眼南區 B1負一樓

交通：地鐵5號線寶華站D/A1出口直達北區



灣區之眼必打卡位置【6】灣區民俗館——福爾摩斯實景探案局 推理迷必衝

南區一樓3800平方米灣區民俗館，定期舉辦頂級藝術展，現正熱展 「推理迷、打卡黨注意！深圳灣區之眼最新開幕的福爾摩斯沉浸式實景探案展，為華南首站官方正版授權，佔地達2000平方米，1:1神還原維多利亞時期英倫復古場景，沉浸式互動探案＋打卡影相一體，夠你玩足3–4小時，周末放假一日遊超啱去！購票送限定《貝克街調查筆記》。

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地址：深圳市寶安區寶華路1號灣區之眼南區L1

交通：地鐵5號線寶華站D/A1出口直達北區

展期：2026年4月25日— 8月24日

收費：早鳥優惠票約 ¥80–¥120；現場原價 ¥150 起



灣區之眼必食推介

灣區之眼必食推介【1】 山河拾味・客家小館——潤喉土豬湯、經典鹽焗鷄

山河拾味・客家小館主打地道客家風味，經典鹽焗雞皮滑肉嫩、鹹香入味唔乾柴；客家釀豆腐外軟內嫩、內餡飽滿多汁；梅菜扣肉肥而不膩、梅菜鹹香撥飯一流，再配清甜潤喉嘅土豬湯。這間客家小館環境舒服、上菜速度快、價格親民，坐得舒服又食得飽，絕對係灣區之眼入面食正餐首選人氣餐廳。

地址：深圳市寶安區海天灣區之眼購物中心北區L206

交通：深圳地鐵5號線寶華站，步行直達書城

人均消費：¥80



灣區之眼必食推介【2】匠本米所——潮汕米線

匠本米所是深圳人氣米線專門店，湯底濃郁、米線爽滑彈牙，口味選擇多，有酸辣、番茄、菌菇等多款湯底，逛書城快速填肚一流。店舖堅持每日新鮮熬製湯底，招牌酸辣米線，酸辣度剛剛好，番茄肥牛米線就最適合，番茄湯酸甜濃郁，肥牛新鮮嫩口，一口米線一口肥牛，滿足感十足，一個人食一碗就夠飽，店内還有其他小食合併特色糖水不妨試試。

地址：深圳書城灣區之眼購物中心負一層

交通：深圳地鐵5號線寶華站步行直達書城

人均消費：¥30



灣區之眼必食推介【3】和府撈麵——經典豬軟骨撈麵、爆漿番茄芝士肥牛麵

灣區之眼的和府撈麵絕對是麵食愛好者的天堂，店內麵條全部自家製作，質地煙韌彈牙，掛汁能力超強，撈滿秘製醬汁之後每一條麵都夠晒入味。醬汁配方獨特，除了招牌撈麵之外，店內還有很多特色飲品和小食，如黑金鷄塊、藜麥拌黑塌菜、爆漿番茄芭樂王。

地址：深圳書城灣區之眼購物中心東區E1-38鋪

交通：深圳地鐵5號線寶華站步行直達書城

人均消費：¥40



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