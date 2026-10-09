全球情侶禁地｜6大考驗真愛景點　韓國浪漫石牆路竟是分手路？

世界上有許多地方以浪漫聞名的情侶約會勝地，但你知道嗎其實這世界上也有很多景點因為神祕傳說，被封為「情侶禁地」！像是韓國德壽宮石牆路、印尼海神廟、英國倫敦眼、日本嚴島神社、台灣碧潭大橋、中國滇池西山等，只要情侶一起去就容易分手的都市傳說從未停過。雖然多半沒有科學根據，但卻讓景點意外增添了獨特魅力。



接下來快看看你敢不敢跟另一半一起挑戰這些傳說吧！

全球6大情侶禁地（01製圖）

全球情侶禁地👇👇👇

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1. 韓國：德壽宮石牆路

走在首爾德壽宮石牆路上，在秋天時銀杏與楓葉染黃時分景色特別漂亮；相信不少愛看韓劇的人，都會在此刻幻想自己能遇見心中的韓劇王子。甚至這裡不時有街頭表演與藝術市集，貞洞路附近沿途也有多家咖啡廳、餐廳。但在這種浪漫又微妙的氛圍下，卻有著截然不同的傳說！

傳說中「情侶一起走這段路就會分手」，原因眾說紛紜，有人提到古代後宮怨氣，也有人說這路曾是法院辦理離婚案件的路線。這種浪漫景色中夾雜一點不符合景色的禁忌，也正是它被封為「情侶禁地」的原因。

貞洞路(德壽宮石牆路)

Google 評分：4.6

聯絡電話：02-751-0734

店家地址：99 Sejong-daero, Jung District, Seoul, 南韓



2. 印尼：海神廟

提到印尼最知名的「情侶禁忌地點」，那印尼海神廟可是權威！這個傳說中可以讓人分手的情侶禁地「海神廟」，在傳說中是因為這座廟供奉的海洋神靈，會特別針對未婚情侶，因此如果戀人一起來參拜、拍照、祈願，有說會被神靈祝福失效，導致感情不順或分手。

雖然沒有官方證實，仍有許多人因為這禁忌而卻步。但也正是這份神祕與禁忌，加深了景點本身的魅力；在海浪拍打懸崖、海神廟孤立於海邊的背景下，感情與傳說交織，很難不讓人印象深刻。也正因為如此海神廟的遊客還是非常多，想感受神秘魅力的人一定要安排！

海神廟

Google 評分：4.6

聯絡電話：(0361) 880361

店家地址：Beraban, Kediri, Tabanan Regency, Bali 82121印尼

營業時間：06:00 – 19:00



3. 英國：倫敦眼

英國的倫敦眼在許多人眼中是浪漫的標誌，尤其從高空俯瞰泰晤士河、倫敦城市景色時，那種震撼感讓人不禁打從心裡認同。不過這樣一個約會聖地卻流傳著一段情侶禁止前往的流言！傳說中乘坐摩天輪一起搭乘的情侶，感情像隨著艙體慢慢上升到頂端，然後又慢慢下滑，象徵感情會逐步走下坡。雖然有點荒誕，但卻是有不少人信以為真！

不過各位情侶們請放心，傳說中只要情侶到倫敦眼的至高點親吻就會打破詛咒，因此不少人都因這項流言而躍躍欲試，試圖打破詛咒！雖然如此倫敦眼依舊是不少情侶們的約會勝地，無論如何登上這高空中，感受城市夜景、彼此之間當下的微妙氣氛才是最重要的。

倫敦眼

Google 評分：0

聯絡電話：020 7967 8021

店家地址：Riverside Building, County Hall, London SE1 7PB英國

營業時間：星期一至星期五11:00 – 18:00，星期六至星期日10:00 – 20:30



4. 日本：嚴島神社

位於廣島的嚴島神社，以漂浮在海中的朱紅鳥居聞名於世，是廣島很具代表性的神社之一，許多人來到廣島都會爭先搶看這個奇蹟美景。不過這樣神聖、莊嚴的神社，居然也有一段關於「情侶禁地」的都市傳說！有傳說稱如果戀人一起參拜，就會受到神靈考驗，感情容易受到挑戰。這樣的說法雖然也沒有文獻支撐，但儘管如此對於許多情侶來說，這段流言無疑也為嚴島神社的神聖與神秘更增添幾分色彩。

嚴島神社

Google 評分：4.6

聯絡電話：0829-44-2020

店家地址：1-1 Miyajimachō, Hatsukaichi, Hiroshima 739-0588日本

營業時間：06:30 – 18:00



5. 台灣：碧潭大橋

碧潭大橋是許多台北人約會、划船、看夕陽的浪漫地點，但它卻是「台灣情侶禁地」排行榜裡最常出現的地點。根據流傳，有人說情侶一起搭腳踏船或過吊橋有分手風險，甚至有人說爭吵機率會大增。雖然沒有科學根據，但一傳十十傳百，這樣轟動的流言可是讓不少情侶都信以為真。

不過隨著碧潭越來越多活動後，似乎這個「情侶禁去」的傳說也被屢屢打破。像是每年大家最期待的碧潭水舞秀，不只水面上的水舞、燈光精采奪目，就連碧潭大橋上的燈光也越來越吸睛，讓不少情侶都甘願冒著風險上去走走、拍照。因此這項傳說在近幾年來也不攻自破，反而變成許多情侶們挑戰傳說的地點！

碧潭大橋

Google 評分：0

店家地址：231台灣新北市新店區碧潭大橋



6. 中國：滇池西山

最後是位於中國的滇池西山，這裡被很多人描述是雲南最典型的風景之一。滇池西山風景區，「山峰錯落」、「湖光瀲灩」、「雲霧繚繞」都是他的代表詞，這樣景緻優美的地方卻也藏著會令人分手的傳聞？相傳只要是陌生男女一起爬西山就會修成正果，但要是情侶爬西山則會分手，甚至還一度被封為是「分手山」，這樣奇怪的都市傳聞也為滇池西山帶來許多觀光客。

不過實際上如果來到滇池西山，相信不少人會被眼前的美景、神秘文化所折服，很難去聯想到分手的傳聞。且更值得一看的是，像是登山雲端、看日出、細聽湖邊風聲與鳥鳴等，都是能讓彼此之間更了解對方的活動。也因此不少人去過後都紛紛表示不相信都市傳說，只相信身旁一起向前進的人！

滇池

Google 評分：0

店家地址：中國昆明市西山區滇池 郵政編碼: 650503



這些「情侶禁地」的傳說，無論你是否相信，這些景點本身的景色、文化都很值得一訪。不過，最重要的其實不是傳說本身，而是彼此之間願不願意一起走過每一段路、面對每一個挑戰的勇氣！如果能一起穿越這些傳說的試煉，那麼這趟旅程或許反而會成為感情裡最獨特的回憶。

常見問題 Q&A

為什麼韓國德壽宮石牆路被稱為「情侶禁地」？ 德壽宮石牆路流傳情侶一起走會分手的傳說，部分說法來自古代離婚訴訟的路線，象徵感情破裂，因此被稱為情侶禁地。 印尼海神廟為什麼說情侶不能一起去？ 傳說海神廟供奉的海神會對未婚情侶「施以考驗」，讓感情不順或分手，因此被視為印尼最強情侶禁忌地。 英國倫敦眼真的會讓情侶分手嗎？ 都市傳說說情侶搭倫敦眼感情會像摩天輪一樣「上升又下滑」。但也有人相信在最高點親吻即可「破解詛咒」。 日本嚴島神社為何被說是情侶分手勝地？ 傳聞情侶一起參拜會受到神靈「考驗」，造成感情波折，雖無證據，但讓神社充滿神秘色彩。 台灣的碧潭大橋真的不能和情侶一起走嗎？ 民間傳說情侶一起走吊橋或搭天鵝船易吵架或分手，但已被許多情侶「成功挑戰」打破。

中國的滇池西山為什麼叫「分手山」？ 傳說陌生男女一起爬山會變成情侶，但情侶一起爬卻容易分手，因此被不少人戲稱是分手山。

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】