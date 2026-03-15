雲南騰衝芒市5日遊　深入綺羅古鎮趕早市　東山草原享受曠野藍天

在綺羅古鎮和本地人趕一場早市，在東山草原擁抱遠山和草甸。在和順古鎮坐着搖椅看日落。



芒市-騰衝五日遊，人生旅居地+1！

慢慢悠悠，才是雲南的正確打開方式

去年10月，和朋友踏上了五天四晚的雲南自遊行。避開人流，我們選擇了從芒市到騰衝的行程路線，一路上不見人流如織，安靜又低調的節奏讓在我們在抵達的當天就感到驚喜。

不趕景點，不提前計劃，在這兩座邊陲小城慢悠悠的五天閒逛裏，完完全全被不緊不慢的生活氣息浸透。

好吃好逛，芒市才不是什麼中轉站！

芒市在傣語裏有個温柔的名字，叫「勐煥」，意思是「黎明之地」。走在這裏，建築漾着東南亞的風情，空氣裏飄着各種食物香氣。老實說，我們一開始也只把這裏當成去騰衝的中轉站，但在一天一夜的短暫停留裏，不知覺就喜歡上了這座小城。

一些小tips：

深圳沒有直達騰衝的航班，所以我們選擇直達芒市。芒市很小，所以打卡景點很輕鬆，各個景點與餐廳間都距離不遠，在這裏打車或者步行都可以。



1. 打卡芒市「雙子星」：金塔＆銀塔

第一站的金塔和銀塔捱得很近，走路過去不到十分鐘。沿着石階慢慢往上走，先到的是銀塔。純白的塔身立在藍天下，像一朵綻開的雪蓮。主塔周圍圍着八十多座小塔，基座上是一層一層的蓮花浮雕，素淨又莊重。

勐煥大金塔則是金燦燦的存在，午後陽光打上去，晃得人眯起眼睛。塔身一層一層往上收，飛檐翹角雕得很精細，聽說是照着通往涅槃的修行階梯做的。一圈逛下來，眼睛也看飽了。

2. 在書店歇歇腳：雷牙讓書店

雷牙讓書店，開在金塔與銀塔之間的咖啡書吧，逛累了景點的話會很自然地來這裏歇歇腳。

室內通透的落地窗引入好天光，而室外面山的露台位置同樣迷人；走上二層閣樓，還有個安靜的閲讀角落。我們在這裏一直坐到了日落時分，喝喝咖啡，翻翻閒書。路上這一段停頓，反而成了這一天中最愜意的時刻。

3. 在稻田邊喝咖啡：阿喝咖啡店

在芒市，咖啡總是和好風景相伴的，阿喝咖啡就開在稻田邊。第二天出發騰衝前，我們去當了咖啡店的第一批客人。

隨意挑個位子坐下，放眼望去就是一大片的稻浪。嘗試了一杯酸角咖啡特調，甘酸的味道夾着果脯的氣息，嚐起來很清爽。如果不趕時間，就着好風光在這裏消磨半晌時間，應該不成問題。

騰衝沒有班味和天花板的曠野

和芒市的異域風情不同，騰衝這座「極邊之城」顯得更加恬靜淡然。常年22度的宜人氣候，讓這裏的四季都舒適而温潤。

短短三天，古鎮的市井煙火、草原的遼闊曠野、百年村落的歷史敘事，還有親切熱絡的人情都織就成一種具體的温暖，讓我們對幸福和安定的感知更為真切。

一些小tips：

從芒市到騰衝，兩地距離大約100公里，可以乘坐長途客運班車或專車，每天有多個班次，一個半小時就能抵達。如果追求自由和隨性，也可以選擇租車自駕。



1. 和本地人一起趕早市：綺羅古鎮

在騰衝的第二天起了個大早，8點半抵達時，綺羅古鎮的早市已經沿街展開。長街一兩公里，人流摩肩擦踵。每個攤位上的蔬菜果實對我們來說都是新奇的存在，所以前行的步伐總是被兩側琳琅的食物所牽絆。

+ 1

在這裏，人與人之間似乎很容易熟絡。站在熱氣嫋嫋的攤子前，三言兩語便能和身旁的陌生朋友聊開。

在這裏吃了剛出爐的燒肉米線和亮晶晶的稀豆粉，這些由陌生到熟稔的片刻，和食物冒起的熱氣一樣，無聲地融進了這個早晨的底色裏。

看着往來的人手裏總提着滿滿一袋蔬果，我們也在臨走前也帶走了果殼鈴和大豆莢，輕輕搖動時，清脆的碰撞聲總讓人感到雀躍。

2. 在曠野放空躺平：東山草原

一直心心念唸的東山草場，出發時也蹲到了個大晴天。一路隨着棧道登上山頂，整個人被風撞了個滿懷。

兩萬畝草甸順着山勢鋪展，最高海拔2373米。往遠眺望，草甸好像一直鋪到天邊，綠色的絨毯上散落着星星點點的牛羊，城鎮在遠處若隱若現。沒有緊促的行程，索性躺在草地上抬眼望天。「果然，人就應該待在沒有天花板的地方」~

3. 來茶園吸氧：大地茶海

雲南多古茶，上百年的茶樹隨處可見。但騰衝不同，種茶並非這裏的傳統，所以成片的古茶樹難得一見，「大地茶海」是其中為數不多有着三四十年曆史的茶場。

茶壟整整齊齊地鋪開，滿眼都是綠，穿行在茶海的人也不多，三三兩兩散在裏頭，不擁擠也不喧譁。感覺累了就找把椅子坐下。什麼也不想，就看風從茶梢上過，從容自在。

4. 500多年的聚居村落：司莫拉佤族村

從大地茶海下來，我們來到了司莫拉佤族村。司莫拉，在佤語當中的意思為「幸福的地方」。這裏是一個有着500多年曆史的佤族聚居村落，村落依山而建，內有濕地、森林、竹海、梯田、湧泉，遠古佤山的原始氣息撲面而來。

樹是老樹，路是土路，還有無處不在的牛頭圖騰，都透着一股子古老而神秘的山野氣。

5. 散步、放空、看日落：和順古鎮

離開騰衝之前，我們留了一天一夜的時間給和順古鎮。整個鎮子依山傍水，四周是山，鎮前是田，三合河從村裏穿過，悠悠淌出「遠山莽蒼蒼，近水何悠揚」的模樣。

我們入住在半山腰的民宿裏，正面着金黃的稻田，就這樣坐在搖椅上晃悠悠地等日出看日落，無所事事的時間，是回望裏最懷念的片段。

+ 1

白天我們慢悠悠穿過稻田，去古巷裏隨便走走。一代代宗祠、牌坊、老院落地生根，又靜靜隱入歲月的褶皺。村中洗衣亭下有婦人搗衣，稻田裏有人打着穀子，是這裏真實又鮮活的日常。

再度回顧這段旅程，有太多值得記錄的瞬間。離開前在民宿和老闆品茶聊天，聊起這裏的悠悠日常，有大把大把的時間交給山野和自己，沒有提前預設，但一切都充滿驚喜，慢一點就很好。

一期一會，雲南，下次再見！

雲南遊記

建議遊玩天數：4-5天（因人而異）

建議出行交通：

飛機：深圳-芒市（3小時左右）

大巴/自駕：芒市-騰衝（1.5小時左右）

