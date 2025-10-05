峇里島自由行6大景點推薦　體驗印尼文化與自然　天空之門必打卡

旅行不只是抵達而是一場靈魂的慢步調，如果提到適合慢旅行的小島，許多人會提及峇里島！空氣裡混著檀香、濕土與海風的氣味，一呼一吸間，彷彿日常的紛擾都被洗得透亮。



在這裡，旅人不只是觀光客，而是自然與文化的見證者，你可以在烏布的森林深處找到靜謐，在海神廟的石階上感受信仰的溫度，也可以在海邊小屋裡喝一杯手沖咖啡，與陌生人笑談旅途的偶遇，這座島嶼不張揚卻以最真摯的姿態，接住每一顆渴望喘息的心，我們挑選了六個必去的峇里島景點，與這座島一起呼吸、深入日常，感受對生活的溫柔。

峇里島介紹

峇里島位於印度尼西亞，陽光充沛、空氣溫暖，擁有絕美的海岸線與豐富的自然資源，是許多人心中說走就走的度假選項！全年氣候可分為「乾季」（約每年5月至10月）與「雨季」（約11月至隔年4月），乾季日照穩定，適合旅遊、衝浪、潛水與拍照的季節；雨季則偶有午後雷陣雨，但不論選擇什麼時節前往，峇里島的天空、海風與土地，總能用它獨有的節奏，療癒旅途中每一吋疲憊的心。

峇里島景點推薦

1. 烏魯瓦圖廟

於日落時分走到世界盡頭，靜靜望著海浪拍打斷崖、餘暉像溫柔的金紗灑落肩頭，浪漫至極！烏魯瓦圖廟是座聳立於峇里島南端的海崖廟宇，海風撫過耳際、空氣中有著濃厚的焚香與海鹽氣息，遊客們輕聲細語、身披沙龍，沿著小徑走向主廟。

每到傍晚六點，這裡會上演一場震撼心靈的表演－克差舞（Kecak Dance），圍坐於懸崖邊的圓形劇場中，舞者以聲音與身體交織出一段古老的傳說，作為最受歡迎的峇里島景點之一，烏魯瓦圖廟不僅提供絕美的自然景觀，也讓人透過文化表演與建築，感受到這座島嶼深層的信仰脈絡。

烏魯瓦圖廟

營業時間：週一至週日；07:00-19:00

地址：Uluwatu Temple, Pecatu, Bali



2. 海神廟

海神廟，一座與海共舞的廟宇，靜靜矗立在被海水日夜拍打的岩石上，漲潮時宛如孤島、退潮時則能步行而至。

沿著通往廟宇的石徑前行，兩旁是販售香料與鮮花的小攤，空氣瀰漫靜謐的莊嚴感，這裏不只是一處峇里島景點，更是融合自然與信仰的靈性之地，以其壯麗景觀與深厚文化底蘊，讓人流連忘返。

海神廟

營業時間：週一至週日；06:00-19:00

地址：Beraban, Kediri, Tabanan Regency, Bali 82121印尼



3. 聖猴森林

在烏布熱鬧的街道盡頭，有一片森林靜靜地棲息著，參天古樹在頭頂交錯，陽光從縫隙中灑落，聖猴森林不僅是自然保護區，更是一座活著的神殿，沿著青苔覆蓋的石階往內走，一座座雕刻精緻的廟宇靜靜地藏在林間，空氣裡有種讓人放鬆的古老氣味。

這裡棲息著超過一千隻長尾獼猴，是這片神聖之地最靈動的生命，它不喧嘩、不浮誇，是旅人們造訪烏布時不可錯過的峇里島景點之一。

聖猴森林

營業時間：週一至週日；09:00-17:00

地址：Jl. Monkey Forest, Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571印尼



4. 天空之門

透過鏡面倒影所營造出的水中天地，旅人靜立於門間，彷彿漂浮在雲層之上，與自然融為一體。

天空之門是眾多峇里島景點中最具夢幻氛圍的存在，它靜靜佇立在Lempuyang神廟群的高地之上，背倚著峇里島最高的阿貢火山，凝視遠方的湛藍與雲影，在陽光與霧氣交織之間，呈現出宛如異界的靜謐風景，成了無數旅人心中必去的朝聖之地。

天空之門

營業時間：週一至週日；06:00-19:00

地址：JJ5J+7HG, Jl. Pura Telaga Mas Lempuyang, Tri Buana, Kec. Abang, Kabupaten Karangasem, Bali 80852



5. 烏布水皇宮

不同於其他雄偉壯觀的廟宇，位於烏布心臟地帶的水皇宮，是一處獻給智慧與藝術女神莎拉斯瓦蒂（Saraswati）的神殿，沿著小徑前行，蓮花池靜靜鋪展在眼前、池中花影與天光相映，石板步道筆直延伸至神殿，兩側石雕姿態靜穆，如守護歲月的神祇。

這裡不只是峇里島景點，更原是烏布皇室的居所之一，建築保留峇里島傳統的紅磚與雕花木窗，每到傍晚，宮殿前的露天舞台會上演傳統的峇里舞蹈，隨著樂聲響起，燈火、舞姿與夜色交織出一場恍若夢境的文化饗宴。

烏布水皇宮

營業時間：週一至週日；08:00-18:30

地址：Jl. Suweta No.6, Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571印尼



6. Real Bali Swing

坐上高懸的盪鞦韆、腳下是翠綠山谷與搖曳椰林，遠方雲層與天色交織成一幅不需修飾的風景畫，Real Bali Swing。

這座位於 Bongkasa 村的空中鞦韆，是近年來最具代表性的峇里島景點之一，園區裡設有多款鞦韆、鳥巢與竹製觀景平台，每一處都像是被自然輕輕擁抱的角落，為喜歡收集片刻記憶的旅人保留靜好風景。

Real Bali Swing

營業時間：週一至週日；08:00-17:00

地址：Jl. Dewi Saraswati No.7, Bongkasa Pertiwi, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali 80352印尼



峇里島景點常見問題

峇里島必去的景點有哪些？

烏魯瓦圖廟、海神廟、聖猴森林、天空之門、烏布水皇宮都是熱門景點，每個景點都有獨特氛圍，適合規劃不同主題的一日遊或半日遊。



可以穿短褲參觀峇里島寺廟嗎？

進入寺廟需尊重當地文化，建議穿著包覆性高的衣物，避免露肩或露膝，若當日穿著較清涼，也可在入口處租借沙龍（Sarong）與腰帶作為遮蔽，費用便宜且多數景點都有提供。



