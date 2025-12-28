航班揭秘｜機師飛機餐大公開　正副機長不吃同款　進餐通常在這裡

出國旅行時，部分航線或航空公司會提供乘客飛機餐，但機組人員在航程中也需要吃飯，機長、副機長通常也會因為避免同時食物中毒，而選擇吃不同的餐點，不過，機組員吃的和一般乘客一樣嗎？



此外，本文也一解飛機餐送到乘客手中之前的製作過程，從選材、烹飪、包裝到運輸都非常講究細節，確保每道餐點在高空中仍保有品質與風味。

相關文章：旅遊注意｜專家指機場5種常見飲料食物應避免 販賣機飲品都高危（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 7

休息時吃高級餐？原來飛行員常吃商務艙剩下的食物

根據航空新聞網站《簡單飛行（Simple Flying）》報導，機組人員的餐點其實因航空公司、航班長度而有所不同，例如墨西哥航空（Aeromexico）的飛行員工會（ASPA）告訴Simple Flying，短程、中程航班機師多半會自備食物，這在其他航空公司其實也很常見，在長程航班中則可以自帶餐點，也能吃機上剩下的飛機餐。另外也有部分航空公司會與餐飲供應商簽訂合約，為機組人員特別製作餐食。

機長和副機長通常會選擇吃不同的餐點，以避免兩人同時食物中毒，無人駕駛飛機的風險，每家航空公司會有不同的規範。

維珍航空（Virgin Atlantic）要求機長和副機長食用不同餐點；

加拿大航空（Air Canada）也為機長與副機長提供不同的餐點以確保飛行安全，同時也為有特殊飲食需求的機組人員提供特製餐。



澳洲運輸安全局（ATSB）也建議，在高載客量的航空運營中，確保同一航班上的所有機師在飛行前與飛行期間吃不同的餐點，是一種有效的防禦措施，可以避免所有機師同時失去操作能力。

根據《Simple Flying》報導，長程航班的機師在休息時間通常會用餐，地點可能是在設有專屬組員休息區的大型飛機上，也可能直接在駕駛艙內。多數駕駛艙內都配有可摺疊的托盤桌，方便機師用餐。

在多數航空公司中，飛行員在長途航班上用餐是免費的。由於航空業對安全與衛生有嚴格規範，食品安全自然不容忽視。許多航空公司規定，當餐食超過可提供時間後將不能再供乘客食用，而這些即將報廢的餐點便會由機組人員食用。因此，不少飛行員會享用到商務艙或頭等艙未食用完的高級餐點。

飛機餐怎麼做？從選材、烹飪到上機 每步驟都不馬虎

根據《Travel + Leisure》報導，阿聯酋航空位於杜拜的餐飲設施是全球最大的飛機餐製作中心，每天製作超過2萬份餐點，供應自家航班與超過百家航空公司。餐點製作流程嚴格控管衛生，員工須經安檢、穿防護服並通過「空氣淋浴」進入作業區。食材亦需X光掃描，並在短時間內食用完畢，考量高空乾燥與氣壓變化，餐點多選用風味濃郁、酸度高的食材，牛排、麵包與甜點等難以保存的餐點也有專門處理方式，還要有能因應臨時改機或延誤的應變措施。

相關文章：搭飛機6大常見失禮行為 「這1行為」空姐抱怨常被嚇到（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 15

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：空姐可以吃飛機餐嗎？原來飛機上的餐點有這些規定，很多人都不知道】