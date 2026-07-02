Trip.com暑假優惠｜限時快閃！$1高鐵券＋廣州滑雪連酒店3折

Trip.com暑假優惠｜暑假將至，很多港爸港媽都喜歡趁假期帶小朋友北上旅行放電，讓他們接觸一些新事物，同時又可以創造美好回憶。最近Trip.com就為各位爸媽準備一系列「激抵」的親子遊優惠，旅遊產品低至5折！當中最受歡迎就是長隆快閃優惠！用中銀信用卡或Mastercard訂購機票、酒店都有限定優惠！即睇內文！



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Trip.com暑假優惠【1】必搶$1高鐵券包

$1搶超抵高鐵券包！優惠包括高鐵火車票$50減$30、酒店連住3晚95折等等，買一張高鐵飛立即回本！搶不到$1高鐵券包，亦有$29.9高鐵券包可選！

優惠由即日起至2026年8月31日，逢星期五10:00（除7月10日於09:00開始發售外），每週限量100份。推廣期間內，每個用戶最多購買1次$1高鐵優惠代碼套票，1次$29.9高鐵優惠代碼套票。即上Trip.com搶優惠！

高鐵優惠代碼組合



火車票優惠券

滿HK$50(不含預訂費)即減HKD30.00

滿HK$200(不含預訂費)即減HKD10.00

滿HK$400(不含預訂費)即減HKD25.00



酒店優惠券

95折連住3晚優惠(減高達HK$110)



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Trip.com暑假優惠【2】中銀信用卡優惠

2.1 中銀信用卡機票+酒店套票減 HK$250

於Trip.com平台預訂機票+酒店套票單一簽賬滿HK$2,000或以上，並於訂單填寫頁輸入優惠碼，及以中銀信用卡結賬，即可享HK$250即時折扣優惠。優惠期內每週名額60個，名額每週三凌晨12時更新，先用先得，額滿即止。

每張訂單只可使用一個優惠代碼，每位Trip.com會員於推廣期內可享以上優惠6次。

優惠期：適用於2027年6月30日或之前出發的航班

優惠碼：BOCBUNDLE

2.2 中銀信用卡機票減$200

於Trip.com平台預訂機票（香港或澳門出發或目的地為澳門或香港）單一簽賬淨票價滿 HK$2,000或以上（不包括稅項及其他附加費），並於訂單填寫頁輸入優惠碼，及以中銀信用卡結賬，即可享HK$200即時折扣優惠。優惠期內每週名額200個，名額每週三凌晨12時更新，先用先得，額滿即止。

每張訂單只可使用一個優惠代碼，每位Trip.com會員於推廣期內可享以上優惠6次。

優惠期：適用於2027年6月30日或之前出發的航班

優惠碼：BOCFLIGHT

2.3 中銀信用卡酒店減$250

於Trip.com平台預訂指定的預繳模式酒店及房型單一簽賬總額滿HK$2,000或以上，並於訂單填寫頁輸入優惠碼，及以中銀信用卡結賬，即可享HK$250即時折扣優惠。優惠期內每週名額300個。名額每週三凌晨12時更新，先用先得，額滿即止。每張訂單只可使用一個優惠代碼，

每位Trip.com會員於推廣期內可享以上優惠各6次。

優惠碼：BOCHOTEL

Trip.com暑假優惠【3】Mastercard優惠

3.1 Mastercard機票滿$3,000減$100

於Trip.com平台預訂機票（香港或澳門出發或目的地為澳門或香港）單一簽賬淨票價滿HK$3,000或以上 (不包括稅項及其他附加費 )，並於訂單填寫頁輸入優惠碼 ，及以香港或澳門地區發行的 Mastercard卡結賬，即可享HK$100即時折扣優惠。優惠期內共設名額2,275個，每週名額175個。每週名額於每週五凌晨12時更新，先到先得，額滿即止。

每張訂單只可使用一個優惠代碼，每位客戶於優惠期內只可享優惠1最多4次。

優惠期：適用於2027年7月30日或之前出發的航班。

優惠碼：MCFLIGHT

3.2Mastercard酒店滿$3,000減$100

優惠：於Trip.com平台預訂預繳模式酒店及房型單一簽賬總額滿HK$3,000或以上，並於訂單填寫頁輸入優惠碼，及以香港或澳門地區發行的Mastercard結賬，即可享HK$100即時折扣優惠。優惠期內共設名額2,275個，每週名額175個。每週名額將於每週五凌晨12時更新，先到先得，額滿即止。

每張訂單只可使用一個優惠代碼，每位客戶於優惠期內只可享最多4次。

優惠碼：MCHOTEL

長隆酒店連門票套餐快閃$999起！(Trip.com）

Trip.com暑假優惠【4】長隆快閃優惠省高達$400

長隆3日2夜套票，最高省400；長隆雙人門票，低至75折！限時特惠，售完即止，先到先得！

可用入住時段：2026年7月1日至2026年8月31日

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長隆度假區酒店減$200 (Trip.com）

Trip.com暑假優惠【5】長隆度假區酒店減$200

優惠期間於Trip.com預訂指定長隆酒店或套票（包括廣州長隆野生動物世界店、熊貓酒店、珠海企鵝酒店、飛船酒店、清遠長頸鹿城堡酒店等人氣住宿*），單筆訂單消費滿 $800，付款時輸入專屬優惠碼「RYSTSETTKN」，即減$200！

優惠日期：即日起至2026年6月28日23:59

旅遊日期：即日起至2026年8月31日23:59

優惠碼：RYSTSETTKN

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(*名單涵蓋廣州、珠海及清遠長隆等多間指定酒店及公寓，詳情請參閱活動網頁)

其他親子遊優惠

其他北上親子景點亦有優惠，包括廣州熱雪奇蹟門票連酒店3折、長隆水上樂園門票5折、深圳野生動物園門票39折、卡魯冰雪世界46折等等。想留港消費，一樣有優惠！香港迪士尼樂園門票享9折優惠，而迪士尼好萊塢酒店低至82折！

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廣州熱雪奇蹟門票優惠 - 初級道3小時滑雪票（大小同價）低至6折 $281！

推廣日期：2026年6月17日 至 2026年7月10日26/06/17-26/07/10

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