新加坡美食｜克拉碼頭餐廳推薦：河畔歎辣椒蟹/牛扒/米芝蓮肉骨茶

新加坡自由行攻略！新加坡為東南亞重要的貿易樞紐，因此早期於新加坡河上游建造「克拉碼頭（Clarke Quay）」，然而隨著當地的繁榮發展，有著湖畔美景的克拉碼頭，進駐了一家家頂級餐廳，成為遊客購物餐飲的娛樂場所。



本文嚴選克拉碼頭的高評價美食，包括海鮮大餐、必吃肉骨茶、墨西哥料理、精緻創意中菜等等，用味蕾記憶美好的旅行。

新加坡自由行：克拉碼頭美食有哪些

1. House of Seafood Riverwalk 螃蟹之家河畔店

愛吃海鮮嗎？結合了地中海和亞洲海鮮美食，「House of Seafood Riverwalk 螃蟹之家河畔店」提供活蝦、活螃蟹等活海鮮。

+ 4

人氣餐點則有辣椒螃蟹、蟹肉炒飯、馬來炒麵、砂煲海霸王炒飯、芥末蝦球、杏仁天婦羅軟殼蟹、蟹肉奶皮酥方、生撈鮑魚沙拉等，不僅好吃份量也很充足，適合多人聚餐，是能夠以平價享受到新加坡代表性美食的好地方！

House of Seafood Riverwalk 螃蟹之家河畔店

地址：20 Upper Circular Rd, #B1-38 The Riverwalk, 新加坡 058416

電話：+65 6444 9000

營業時間：11:00-14:00；17:00-23:00



2. 松發肉骨茶

榮獲新加坡米芝蓮必比登推薦的「松發肉骨茶」，在克拉碼頭也有分店。

+ 2

松發肉骨茶採用中藥胡椒湯底，有多種不同部位的選擇，例如腰肉片湯、排骨肉骨茶、特級龍骨湯、肋骨湯、魚片湯等，另外還有滷大腸、滷豬腳、自製五香卷等滷味，建議除了點湯之外，還可以配白飯和小菜一起吃。松發肉骨茶的湯香氣濃郁，且用餐過程中，服務生還會主動加湯，讓客人肉骨茶喝到飽！

松發肉骨茶

地址：11 New Bridge Rd, #01-01, 新加坡 059383

營業時間：10:00-21:15



3. Mimi Restaurant

「Mimi Restaurant」選址於保存完好的中式豪宅，不只建築和裝潢很有味道，店內氣氛也很好！

+ 2

Mimi Restaurant提供精緻又創意的中式菜餚，若想吃主食的話，有明太子海鮮炒飯、白胡椒粉絲蝦煲等選擇，而肉類的話則有燒味雙拼、咕嚕肉、醋炒排骨等，點心有芒果爆珠楊枝甘露、紫薯芋泥等甜品。整體而言，食物和服務都很棒，不會讓人失望。

Mimi Restaurant

地址：3A River Valley Rd, #01-02 (Level 2 Clarke Quay, The Riverhouse, 新加坡 179020

電話：+65 8879 0688

營業時間：週四～五 18:00-22:00；週六～日 11:00-15:00、17:00-22:00



4. Sanchos

主打墨西哥料理的「Sanchos」，人氣餐點有牛排、墨西哥捲餅、炸玉米餅、烤蝦等等，店家推薦在品嚐菜單上的特色菜餚之餘，也可以搭配酒品享用。

+ 4

有趣的是，Sanchos白天與夜晚的氛圍可說是截然不同，白天顯得明亮而清新，到了晚上則建議選擇戶外座位，一邊用餐一邊欣賞河景。

Sanchos

地址：3D River Valley Rd, #01-07, D 179023

電話：+65 6336 0212

營業時間：12:00-23:00



5. Tomo Tokyo

日料愛好者快筆記！「Tomo Tokyo」提供精緻的日本美食，有各式各樣的握壽司、壽司卷、生魚片、炸物、烤物、酒類、拉麵等豐富選擇，精選時令菜餚並融合日本風味的美味料理，令許多人印象深刻。

+ 4

除此之外，餐廳還會邀請DJ進行現場表演，沉浸式氛圍讓人洋溢在十分舒適的氛圍中，同時又能欣賞到河岸美景，絕對是旅行的一大樂趣！

Tomo Tokyo

地址：3A River Valley Rd, #01 – 04, 新加坡 179020

電話：+65 6336 0100

營業時間：12:00-15:00；17:00-23:00



6. 克拉碼頭珍寶海鮮

具有三十年品牌歷史的新加坡國寶級海鮮，「克拉碼頭珍寶海鮮」以辣椒螃蟹和胡椒螃蟹為經典招牌菜，在新加坡和中國擁有多家分店。

+ 3

珍寶海鮮必吃的除了獲獎辣椒蟹之外，還有麥片蝦、鹹蛋金沙蝦球、黑胡椒蟹、剁椒清蒸鱈魚等等，炒飯粒粒分明，也很好吃！而獲獎辣椒蟹的口味是甜甜辣辣，蟹肉細緻又肥美，也推薦大家點炸迷你饅頭，將炸得酥脆的饅頭沾些辣椒蟹醬汁品嚐，別有一番風味。

克拉碼頭珍寶海鮮

地址：30 Merchant Rd, #01-01/02 Riverside Point, 新加坡 058282

電話：+65 6532 3435

營業時間：11:30-23:00



延伸閱讀：

新加坡景點｜星國夜晚怎麼玩？帶你認識百年夜市嗑烤魟魚、傳統沙嗲，還可以看超級樹夢幻燈光秀

新加坡自由行｜住在夢幻的濱海灣花園旁逛街購物、嚐美食、看跨年煙火秀！

【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】