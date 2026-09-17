日本大阪交通｜地鐵/阪急/JR攻略　推薦免費入40個熱門景點周遊卡

是不是總覺得大阪的交通圖密密麻麻，看得眼花撩亂呢？其實一點也不難喔！這次小編幫大家統整了大阪交通懶人包，一次搞懂地鐵、電鐵、私鐵的差別。



只要遵循這幾條交通線，即使是第一次自助旅行前往大阪的人，也能輕鬆走遍全大阪！

關西機場到市區的交通

關西機場（KTX）到達大阪市區的交通方式依照不同的目的地，有不同的路線，小編幫大家精選出三種直達市區的路線，讓你不慌不忙，輕鬆抵達！

南海電鐵

想要前往難波、道頓堀的旅客，推薦搭乘南海電鐵。分為兩種車種：空港急行、Rapi:t 特急，南海電鐵Rapi:t 特急是速度最快的，38分鐘即抵達，且全車是指定席，不用擔心沒有位子，也有空間好好放置行李。南海電鐵空港急行的票價相較Rapi:t 特急列車便宜，班次也比較密集，適合預算有限和短程通勤者。但全車自由座，若是行李較多或帶小朋友、長輩的人，建議搭乘Rapi:t 特急列車比較方便。

小編小提醒：班次及相關優惠票券建議上官網查詢～



HARUKA關空特快

關西機場特快HARUKA是JR西日本鐵路特急列車，行駛於「關西機場－大阪、京都 」，沿途停靠三站大阪市區（天王寺、大阪、新大阪），接著到京都。票價包含基本車資和特急費用，若想要對號座還需多付劃位費，適合行程緊湊、不喜歡塞車的朋友。

小編小提醒：可以先在線上購票劃位，使用QR CODE兌換車票，減少排隊和遺失車票的風險



利木津機場巴士

如果目的地是在鐵路交通不能直達的地方，非常推薦利木津機場巴士！尤其是安排到環球影城遊玩的旅客，車程約70分鐘，既可以不用拖著大行李轉車，還能省預算（成人票價1,800日幣、兒童票價900日圓），且車次相當頻繁，班距約15至30分鐘內，不怕航班延誤等不到車～也能在機場內的購買車票，或透過網路平台預訂電子車票，非常方便！可至官網查看最新資訊。

小編小提醒：巴士是現場排隊上車，要注意車程表與是否客滿呦！



若是要前往京都的朋友，可以比較HARUKA關空特快、利木津機場巴士兩者特點，再來選擇適合的交通方式！

大阪地鐵 (Osaka Metro)

大阪地鐵總共有九條路線系統，涵蓋大阪市區各大景點。

大阪地鐵路線圖（Osaka Metro）

每條路線都用不同顏色標示，並搭配英數編號，可以清楚辨別各站。地鐵路線圖上也標有灰色線，代表可轉乘至其他私鐵或JR線路。

私鐵交通

阪急電車

以大阪「梅田站」為中心發展，主要延伸三條鐵路：京都線、寶塚線、神戶線，直達關西地區三大人氣城市，小編也分別按照不同路線推薦幾個必訪景點。

藍色「神戶線」：神戶港、北野異人館街

橘色「寶塚線」：日清泡麵博物館、麵包超人博物館

綠色「京都線」：嵐山、祇園八坂神社、清水寺



南海電車

和從關西機場前往市區的空港急行、Rapi:t 特急電車為同一系統，只是普通電車像區間車，每站停靠，可抵達更多地點。要注意如果上車地是機場，不要搭乘普通車，需要花費1.5小時才能抵達難波喔！

近鐵電車（近畿日本鐵道）

近鐵列車的路線橫跨大阪、奈良、京都、名古屋等地，是關西與東海地區的重要交通方式之一，車種分成4個，分別是：特急、急行、準急、普通，票價隨之遞減。多條路線中，最受觀光客歡迎的是「近鐵奈良線」，可以直達被立為世界文化遺產的奈良公園與東大寺！官網推出近鐵電車周遊券，有不同天數可以選擇，若是幾日行程都在近鐵電車線上的話，可以考慮購買。

小編小提醒：購買前一定要記得試算車資，划算再購買！



京阪電車

比起一般通勤路線的電車，京阪電車的路線非常適合觀光～連結大阪、京都、滋賀的電車，沿途穿越日本人氣必訪景點：大阪城、伏見稻荷大社、清水寺、下鴨神社，如果你是喜歡搭著電車漫遊日本的人，京阪電車會是你的首選！也有京阪電車一日券可以參考喔～

阪神電鐵

阪神電鐵主要是行駛範圍在大阪、神戶之間，坐直達特急班次的話，從大阪的「梅田站」出發，最快只要31分鐘就能抵達神戶中心的「三宮站」，是不是超方便～想像一下早上還在大阪吃章魚燒，中午就能坐在神戶港邊喝咖啡，好享受的一日生活圈！

JR西日本

到關西旅行，除了私鐵之外，絕對不能忽視的交通主角就是JR 西日本，路線橫跨日本西部，包含：大阪、京都、奈良、神戶、岡山、廣島、山口，甚至一路延伸到金澤、富山，是暢遊西部地區的好選擇。

此外，JR西日本更推出「Hello Kitty 新幹線」，每天有一班列車往返新大阪－博多，充滿粉嫩色系、蝴蝶結點綴的車廂，連小編都少女心噴發，凱蒂貓的粉絲們必須朝聖啊！

大阪巴士

大阪的巴士系統分為市營巴士與觀光巴士。市營巴士的交通範圍涵蓋整個大阪，適合喜歡深度旅遊的朋友，探訪小眾景點；觀光巴士比較特別的車種是開放式的雙層露天巴士「OSAKA SKY VISTA」，一個小時帶你環繞大阪的名勝景點，還有導覽員介紹歷史故事，是個可以重新探索這座城市的好方法～

票價：成人2,000日圓、兒童1,000日圓

巴士小編小提醒：搭車地點在JR大阪車站高速巴士站，車票可以當天購買，也能在官網預約喔！



1日車票 樂享環保卡(Enjoy Eco card)

大阪地鐵提供的一日搭乘票券，可以不限次數搭乘大阪的地鐵和巴士，同時也提供大阪市區內30個景點的折扣優惠，最重要的是「無使用期限」。就算本趟沒有使用到，也不怕浪費啦～

票價：成人820日圓、兒童310日圓



大阪交通卡推薦

大阪周遊卡

大阪自由行的經典票券！只要持有大阪周遊卡，不僅可以無限次搭乘地鐵、電車和巴士，還能免費進入約40個熱門景點，例如通天閣、大阪城天守閣、只要一天玩兩三個景點就會回本了，超級划算～真的是精打細算旅人的必備神器！

小編小提醒：大阪周遊卡已改為電子票券形式，只能透過線上平台購買。



大阪、京都交通卡ICOCA

打算到大阪、京都、神戶自由行，一定要認識這張超實用的ICOCA交通卡，只要一卡在手，搭電車、地鐵、公車通通不用再買票，悠遊卡般的存在，也可以將卡片綁定在Apple Pay內，不怕弄丟也不用找時間加值，省時又便利！

大阪交通APP推薦

乗換NAVITIME

玩日本必備的交通APP，能夠查詢各種大眾交通運輸的轉乘資訊，APP會根據需求提供等多種路線方案，並顯示詳細的時間、費用、轉乘月台等資訊。一款好用的交通APP就像救星一樣～只要輸入出發地和目的地，APP立刻規劃出多種路線選擇，「最快」、「最省錢」或「最輕鬆」，第一次自由行的朋友們也不用害怕啦～

以上大阪交通整理看完之後，是不是覺得其實自由行一點也不難～只要掌握幾條路線 ，從地鐵到電車、從大阪到京都神戶，都能輕鬆搞定，自由行也能玩得既省時又省力，完全不用擔心迷路或錯過景點！

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【大阪交通攻略】不怕迷路啦！大阪地鐵、阪急、JR一次搞懂】